《RUSSELL专栏》中国煤电装机上限提高也对也错 有合理性但易遭误解

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿11月8日 - 中国最新公布了未来使用高污染煤炭发电的规模。凸显处理具有多面性消息的难度，一些人难免会只着眼其中一些方面。

中国国家能源局周一正式发布《电力发展“十三五”规划》，并对发电装机容量的组合进行预估。

关于煤炭的方面：中国计划在2020年之前将煤电装机控制在11亿千瓦以内，较前一个五年计划中控制在9.6亿千瓦以内的目标上升了14.6%。

现在我们来解读一下。

这要么意味着环境灾难的加重，因为这说明作为全球最大煤炭最大生产国和消费者的中国计划使用更多的煤炭，而煤炭发电是导致气候变化的主要元凶之一。

另一方面，这实际上是好消息，因为中国在发电组合中的煤电比例有所下降，到2020年将降至55%，低于前一个五年计划中到2015年占比64.4%的目标。

为了说明很难确定应该突出哪个方面，可以看看媒体的报导情况。

“中国加倍押注煤炭，尽管对气候变化做出承诺，”这是华尔街日报的标题。

“中国将把燃煤发电量在总发电量中的比例限制在55%以下，”香港南华早报这样说。而路透实际上起了相同的标题。

虽然华尔街日报的标题感情色彩较强，但并未说错，而且有事实依据。2020年，中国的多数电力仍将来自燃煤。

但华尔街日报的标题也忽视了煤电在中国发电量中的占比确实下降了，这无疑是积极的进展。

中国全国发电装机容量到2020年预计达到20亿千瓦，比上一个五年规划的14.9亿增长34%；预期2020年全社会用电量最多增长17%，从6.15万亿升至7.2万亿千瓦时。

装机容量与预估消费量增长差异很大的主要原因是，可再生能源发电需要更多闲置容量，因为这种发电量不太稳定。

国家能源局预计，到2020年，太阳能发电装机容量大增424%至1.1亿千瓦(110GW)，同时风能发电装机容量增加110%至210GW。

这些增幅远远高于其他污染较低的发电方式，比如传统的水力发电装机容量料增长17%至340GW，核电装机容量料增加45%至58GW。

**天然气发电量提高**

在关注焦点集中在煤炭的同时，几乎没人注意到，中国计划到2020年将天然气发电装机容量提高至110GW，将近是十二五规划的56GW的两倍。

这预示中国天然气需求将增加，同时利好液化天然气(LNG)生产商。此前LNG价格走软，因来自澳洲和美国的新供应大增。

整体而言，环保人士可能批评该计划提高煤炭发电量，指责中国政府在切换到可再生能源和帮助实现全球温室气体排放目标方面没有尽全力。

然而，煤炭使用的实际情况可能与目标有些不符，因为中国正在建设或者已经批准建设更多的煤炭火力发电站，数量将超过2020年规划所允许修建的。

这意味着中国将必须控制在建的火力发电站并让一些老旧电站退出产能，以便实现计划中规定的11亿千瓦上限。

在一定意义上讲，如果中国在建新电站同时关闭了老电站，那将带来更好的环保效果，因为新电站倾向于使用更加节能的锅炉，同样的发电量所消耗的煤炭数量将少于老的电站。

在中国，另一个控制煤炭使用量的关键在于，尝试完全取消城市住宅供暖和钢铁水泥以外行业的煤炭使用。

把集中供暖系统改造为使用天然气锅炉，在一定程度上可以减少煤炭的整体使用量，并改善大城市冬天的空气质量。

虽然中国或许能在发电领域实施更多节能环保举措，但这只是减少污染的诸多方面中的一部分，其它领域的努力也不容忽视。(完)