《盘古宏观专栏》中国各地区间人才失衡 加剧还是缓解？

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者为张明 郑联盛 杨晓晨 周济，文章仅代表他们本人观点）
长期人口拐点造成的人才总量萎缩趋势已经来临，人口红利渐行渐远。中国在未来将不可避免地面临“人才蓄水池”的枯竭。
尽管学生总量下降，但各地高考报名趋势却呈现出两极分化的格局。在各地的高考录取率被逐步拉平的表象下，一本录取率正随着人口的流动发生着较大变化。各地一、二、三本的组成结构也相应存在分化的趋势。
各地之间相对固定的人才输出和输入格局已经形成。人才输出的地区不得不面临更加严重的“未富先老”和人才流失的尴尬局面。人才约束对各省发展的制约将在未来变得愈加显著。
高等教育后备人才总量萎缩
作为高等教育的源头活水，在校高中生人数已经跨过30年长期的最高点，正在逐步萎缩。增长率峰值出现在2002年，并在2002-2007年期间逐步将高中在校生人数推至30年来的顶峰，之后便开始下降。换言之，从“70后”到“90后”人群中，“80后”学生需要承受最多来自同龄者的竞争压力。
长期人口拐点是高中学生数量减少的根本原因。尽管高校不断扩招能够维持每年接受高等教育的人数，但一定程度上却是以牺牲质量为代价的。如果不能从根本上提升高校的教育质量，逐渐枯竭的“人才蓄水池”将是未来制约经济发展的重要障碍。
各省高考人数变化趋势分化严重
各省高考报名趋势呈现两极分化。虽然全国范围的高中学生总量在逐步下降，但各省的高考报名人数变化速度差异显著，且部分省份报名人数呈逆行而上的趋势。
简单地拉平各省高考录取率很难解决人才分布不均的问题。表1和表2列出了2009到2015年间高考报名人数年均增长最快和下降最快的五个省市。可以看出，增长最快的省市中既包括西藏、贵州等欠发达地区，也包括了广东等发达地区；下降最快的省市既包括北京、上海等发达城市，也包括了内蒙古、湖北等欠发达地区。因此，高考人数变化趋势的深层原因是较为复杂的，很难用经济和教育发达程度来做简单划分。根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，各省高考录取率的差距正在被有计划地缩小。但是，各省一本录取率正随着人口的流动发生着较大变化。高考录取率均化的背后，是各省一、二、三本录取率的结构性转变。这种趋势及可能带来的影响需要更进一步的研究。
表1：高考报考人数年均增长最快的五个地区（2009-2015）
排序 省份 高考报名人数年均增长率
1 西藏 6.65%
2 贵州 4.91%
3 重庆 4.68%
4 广东 3.05%
5 宁夏 2.31%
数据来源：PRIME、各省及直辖市教育考试院。
表2：高考报考人数年均下降最快的五个地区（2009-2015）
排序 省份 高考报名人数年均增长率
1 上海 -9.28%
2 福建 -6.46%
3 内蒙古 -5.76%
4 北京 -5.64%
5 湖北 -4.90%
数据来源：PRIME、各省及直辖市教育考试院。
各省的人才失衡状况将会加剧
人才约束对各省发展的制约将在未来愈加显着，地区间人才的数量和质量差异也存在继续恶化的趋势。根据索洛的增长模型，维持长期经济增长需要依赖技术发展水平、资本、人力资源的共同配合。其中人力资源与人才数量和质量均有关系。为此，我们统计了2004-2014年期间各省小学、初中、高中在校生的合计变化情况。小学及中学在校生是一个地区原生性的人才储备，是当地未来发展的基石。
各省在校生总数的变化和占比变化呈现出三种主要类型（表3）。第一种，在校生总数变化率大幅高于在校生占比数量变化率，表明该地区尽管在校生占比降低，存在老龄化趋势，但有不断补充的外来人口可以对冲这一趋势。第二种，在校生总数变化率大幅低于在校生占比数量变化率，说明该地区老龄化趋势不足以解释在校生人数的减少，人口流失（尤其是青年人口）是该地区面临的主要问题。第三种，在校生总数变化率与在校生占比数量变化率均下降较快，尽管二者差异不大，也同样说明该地区面临严重的人口外流。
表3：各省的人才变化趋势
差异现象 深层原因 涉及省份
在校生总数变化率大幅高于在校生占比数量变化率 人口老龄化伴随人口输入 北京、上海、西藏、浙江、新疆、天津、广东
在校生总数变化率大幅低于在校生占比数量变化率 青年人口流失 广西、贵州、河南、重庆、四川、安徽
在校生总数变化率与在校生占比数量变化率基本持平，且二者均下降较快 青年人口流失 宁夏、山东、湖南、河北、福建、海南、内蒙古、江苏、辽宁、山西、吉林、甘肃、陕西、黑龙江、湖北
数据来源：PRIME。
统计的结果是令人沮丧的（表3）：以北京、上海、浙江、广东等为代表的东部发达地区，虽然同样面临老龄化的趋势，但有外部人口不断补充，在校生数量变化相对较小。而湖北、黑龙江、陕西等地区则面临着老龄化和人口外流同时加剧的趋势。换言之，在生育率下降、老龄化加剧的大背景下，各地之间已形成相对固定的人才输出和输入格局。人才输出的地区不得不面临更加严重的“未富先老”和人才流失的尴尬局面。
对每个个体而言，跨地区的流动综合了职业发展、教育、医疗等多方面考量，并非单一因素所致。因此，人才流动趋势短期内很难逆转。如何最大程度减轻这一趋势带来的负面影响？首先，大力发展地方特色产业，逐步提高人才价值，用就业机会留住人才。第二，构建良好的生态环境，营造优于大城市的环境氛围，用自然环境留住人才。第三，建立与发达地区教育、医疗的联动机制，用扩展市场的机会换取较高质量的服务，从而进一步拉动就业，用优质的社会服务留住人才。（完）
（注：张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，其他三人均为盘古智库宏观经济研究中心研究员。盘古智库是由中外知名学者组成的公共政策研究机构，聚焦创新创业、宏观经济金融与国际关系研究。）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。