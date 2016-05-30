《盘古宏观专栏》中国各地区间人才失衡 加剧还是缓解？

（作者为张明 郑联盛 杨晓晨 周济，文章仅代表他们本人观点）

长期人口拐点造成的人才总量萎缩趋势已经来临，人口红利渐行渐远。中国在未来将不可避免地面临“人才蓄水池”的枯竭。

尽管学生总量下降，但各地高考报名趋势却呈现出两极分化的格局。在各地的高考录取率被逐步拉平的表象下，一本录取率正随着人口的流动发生着较大变化。各地一、二、三本的组成结构也相应存在分化的趋势。

各地之间相对固定的人才输出和输入格局已经形成。人才输出的地区不得不面临更加严重的“未富先老”和人才流失的尴尬局面。人才约束对各省发展的制约将在未来变得愈加显著。

高等教育后备人才总量萎缩

作为高等教育的源头活水，在校高中生人数已经跨过30年长期的最高点，正在逐步萎缩。增长率峰值出现在2002年，并在2002-2007年期间逐步将高中在校生人数推至30年来的顶峰，之后便开始下降。换言之，从“70后”到“90后”人群中，“80后”学生需要承受最多来自同龄者的竞争压力。

长期人口拐点是高中学生数量减少的根本原因。尽管高校不断扩招能够维持每年接受高等教育的人数，但一定程度上却是以牺牲质量为代价的。如果不能从根本上提升高校的教育质量，逐渐枯竭的“人才蓄水池”将是未来制约经济发展的重要障碍。

各省高考人数变化趋势分化严重

各省高考报名趋势呈现两极分化。虽然全国范围的高中学生总量在逐步下降，但各省的高考报名人数变化速度差异显著，且部分省份报名人数呈逆行而上的趋势。

简单地拉平各省高考录取率很难解决人才分布不均的问题。表1和表2列出了2009到2015年间高考报名人数年均增长最快和下降最快的五个省市。可以看出，增长最快的省市中既包括西藏、贵州等欠发达地区，也包括了广东等发达地区；下降最快的省市既包括北京、上海等发达城市，也包括了内蒙古、湖北等欠发达地区。因此，高考人数变化趋势的深层原因是较为复杂的，很难用经济和教育发达程度来做简单划分。根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》，各省高考录取率的差距正在被有计划地缩小。但是，各省一本录取率正随着人口的流动发生着较大变化。高考录取率均化的背后，是各省一、二、三本录取率的结构性转变。这种趋势及可能带来的影响需要更进一步的研究。

表1：高考报考人数年均增长最快的五个地区（2009-2015）

排序 省份 高考报名人数年均增长率

1 西藏 6.65%

2 贵州 4.91%

3 重庆 4.68%

4 广东 3.05%

5 宁夏 2.31%

数据来源：PRIME、各省及直辖市教育考试院。

表2：高考报考人数年均下降最快的五个地区（2009-2015）

排序 省份 高考报名人数年均增长率

1 上海 -9.28%

2 福建 -6.46%

3 内蒙古 -5.76%

4 北京 -5.64%

5 湖北 -4.90%

数据来源：PRIME、各省及直辖市教育考试院。

各省的人才失衡状况将会加剧

人才约束对各省发展的制约将在未来愈加显着，地区间人才的数量和质量差异也存在继续恶化的趋势。根据索洛的增长模型，维持长期经济增长需要依赖技术发展水平、资本、人力资源的共同配合。其中人力资源与人才数量和质量均有关系。为此，我们统计了2004-2014年期间各省小学、初中、高中在校生的合计变化情况。小学及中学在校生是一个地区原生性的人才储备，是当地未来发展的基石。

各省在校生总数的变化和占比变化呈现出三种主要类型（表3）。第一种，在校生总数变化率大幅高于在校生占比数量变化率，表明该地区尽管在校生占比降低，存在老龄化趋势，但有不断补充的外来人口可以对冲这一趋势。第二种，在校生总数变化率大幅低于在校生占比数量变化率，说明该地区老龄化趋势不足以解释在校生人数的减少，人口流失（尤其是青年人口）是该地区面临的主要问题。第三种，在校生总数变化率与在校生占比数量变化率均下降较快，尽管二者差异不大，也同样说明该地区面临严重的人口外流。

表3：各省的人才变化趋势

差异现象 深层原因 涉及省份

在校生总数变化率大幅高于在校生占比数量变化率 人口老龄化伴随人口输入 北京、上海、西藏、浙江、新疆、天津、广东

在校生总数变化率大幅低于在校生占比数量变化率 青年人口流失 广西、贵州、河南、重庆、四川、安徽

在校生总数变化率与在校生占比数量变化率基本持平，且二者均下降较快 青年人口流失 宁夏、山东、湖南、河北、福建、海南、内蒙古、江苏、辽宁、山西、吉林、甘肃、陕西、黑龙江、湖北

数据来源：PRIME。

统计的结果是令人沮丧的（表3）：以北京、上海、浙江、广东等为代表的东部发达地区，虽然同样面临老龄化的趋势，但有外部人口不断补充，在校生数量变化相对较小。而湖北、黑龙江、陕西等地区则面临着老龄化和人口外流同时加剧的趋势。换言之，在生育率下降、老龄化加剧的大背景下，各地之间已形成相对固定的人才输出和输入格局。人才输出的地区不得不面临更加严重的“未富先老”和人才流失的尴尬局面。

对每个个体而言，跨地区的流动综合了职业发展、教育、医疗等多方面考量，并非单一因素所致。因此，人才流动趋势短期内很难逆转。如何最大程度减轻这一趋势带来的负面影响？首先，大力发展地方特色产业，逐步提高人才价值，用就业机会留住人才。第二，构建良好的生态环境，营造优于大城市的环境氛围，用自然环境留住人才。第三，建立与发达地区教育、医疗的联动机制，用扩展市场的机会换取较高质量的服务，从而进一步拉动就业，用优质的社会服务留住人才。（完）