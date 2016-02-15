《RUSSELL专栏》力拓对中国市场预估犯下错误 与CEO“远见”之说不符

力拓CEO沃尔什2015年8月6日在伦敦出席记者会图片。 REUTERS/Neil Hall

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月15日 - 全球第二大铁矿石生产商--力拓首席执行官(CEO)沃尔什(Sam Walsh)上周表示，“我们经营企业仰仗的不是希望，而是远见和侧重。”但这句话他只说对了一半。

沃尔什是在2月11日做出这番讲话的，此前力拓(RIO.AX)公布的财报显示，基本获利创下11年最差，跌入净亏，并且公司暂停增加派息。

向来彬彬有礼的沃尔什感觉有必要措辞强硬一些，这一点都不让人意外，因为在大宗商品价格和全球经济前景愈发低迷的情况下，他要努力为该公司暂停增加派息的决定进行辩护。

力拓的经营中侧重非常明确，就这一点来说，沃尔什所言极是。他和他的团队在压低成本方面值得称赞。1吨在西澳生产的铁矿石运抵出口港的总成本仅为15美元左右。

这使得该公司的基本营收保持正面，即便2月12日亚洲现货铁矿石价格仅为每吨43.20美元，还不到2011年高点时的五分之一。

但沃尔什讲话中有些牵强的部分是，公司的经营具有远见。

力拓过去曾预测中国钢铁产量到2030年时将升至10亿吨，而倍受批评，这个预测似乎没有在此次吹风会上提及。

Walsh的确提到，力拓对铁矿石的长期前景抱有信心，但相较于谈论中国，他明显花了更多时间谈论亚洲和非洲的发展中国家。

一个简单的事实是，有好一段时间里，力拓在中国钢铁市场的问题上判断一直是错误的，但却拒绝承认这个错误。

据官方数据，中国钢铁产量在2014年达到8.23亿吨的峰值，去年降至8.038亿。

去年钢品出口1.12亿吨，也支持了钢铁产量；钢品出口较2014年增长了20%。

换句话说，相对于力拓所预测的一年10亿吨钢铁产量，中国正在朝相反的方向前进，而且也几乎没有迹象表明这种钢铁产量、消耗量下降趋势会出现逆转。

中国正在试图强迫关闭那些亏损的钢厂，今年中国的钢铁产量有可能难以突破7.5亿吨，或可能更接近7亿吨。

与此同时，随着整个产业努力削减过剩产能，中国的经济增速正在放缓，增长模式也在发生变化。

如果中国经济能够成功地转型变为由消费推动，其钢铁需求量将低于之前以建筑和基础设施为增长动力的年代。

**无可救药的错误**

若要实现力拓预言的10亿吨产量，中国不止是要以繁荣期的速度消耗钢铁，而是还要比鼎盛期的用量再多25%。

这似乎越来越不可能，因为中国在城镇化进程中所需要的钢铁不超过当前的使用量。

每年7亿吨的钢铁使用量，仍可建造大量房屋、铁路和其他基础设施。

即便力拓的预期最终能成真，接下来几年也难逃错误的厄运。

力拓及其主要竞争对手淡水河谷(VALE5.SA)、必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals Group(FMG.AX)面临的问题是，他们目前拥有和运营的资产每年对中国钢铁市场的供应能力为10亿吨。

力拓计划中的铁矿石产能是3.6亿吨，必和必拓2.5亿吨，Fortescue约为1.6亿吨，淡水河谷今年的生产计划是3.5亿吨左右，但该公司计划年产最终超过4亿吨。

这意味着，这四大铁矿石企业每年可供应大约11亿吨，比中国2015年进口量多出大概2亿吨。

主要生产商目前非常专注于产出最大化及成本最小化。然而，考虑到力拓股价与现货铁矿石价格之间的密切关联，很显然，要想拯救股价和铁矿石价格，必须采取更多的举措。

但力拓和其它铁矿石生产商当下该对前景抱持何种看法呢？

首先，就是要承认他们此前的错误，事实上在对中国的看法上是完全错误的。

其次，他们得研判，继续过量生产让价格连续数年在谷底徘徊，以将那些较小竞争者挤出市场，这是不是个比较好的做法。

从煤炭和原油的经历来看，这个过程恐怕是漫长且痛苦的。

或者现在是时候换一条路走走，以给股东带来回报？

做出决定的压力正愈发变得紧迫，因为削减成本的极限将更快来临，特别是如果油价开始反弹的话；在采矿和铁矿石运输中，会密集使用柴油和燃料油。

有关中国年产10亿吨钢铁的预估，已开始给力拓的脖颈套上沉重的枷锁。

现货铁矿石价格与力拓股价图表：tmsnrt.rs/1OaPTh8

（完）