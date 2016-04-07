《丁家烜专栏》空转的度量（上）

（作者丁家烜，资深资产管理及研究工作者，仅代表本人观点）

关于中国宏观经济的现状和前景，一直以来扑朔迷离、众说纷纭。称之为异象也好、悖论也罢，有几个矛盾一直未解：

一是宏观数据和微观感受之间的矛盾。从宏观来看，尽管数据下行明显，但从绝对数上看，GDP增速还居世界前列，固定资产投资更有超过10%的增长。这与我们微观观察到的数据很不相符：钢铁、水泥、煤炭、发电量、房地产乃至汽车空调销量增长率都在0轴上下，整体倾向于零增长。很多人怀疑统计数据“掺水”。质疑不是完全没有道理，但却完全没有意义，因为质疑者也拿不出让人信服的数据或证据。

二是“空转”存有与否的矛盾。近年来政策放水刺激，M2、社会融资总量高速增长。这可是实打实的金融数据，无法造假吧。但从实体经济来说，却感受不到央妈的恩泽，融资越来越难，越来越贵。很多专家学者提出了资金在金融系统“空转”的说法，迎合了我们的直观感受。但正统的经济学里并没有“空转”这一说。每一笔的交易都是严肃的、实实在在的，又不是网络游戏，怎么会空转呢？

三是结构调整和“大分裂”的矛盾。先说信用行业，近几年，随着重资产行业信贷需求萎缩，信贷系统也出现了“产能过剩”，大量信贷条线员工闲置。有些基层银行员工只拿基本工资，专业收账之余之只能兼职卖猪肉开网店。与此同时，债券行业却热闹非凡，什么“财富中心”、“资产管理”大行其道，几个小年轻组成的团队就可以管理数百甚至数千亿的资金。股市也是如此，不管中小创如何疯涨，大股票就是起不来。往更广的方面看，“大分裂”普遍存在，有些行业打了鸡血一般，有些行业却死气沉沉。有些东西价格涨上天，有些东西却永远跌不到底。不管是财富、还是人口甚至是智商的分布都好像越来越不均衡。是这个世界转型太快了我看不懂，还是压根就是在倒转？

上述矛盾，让人费解。但仔细琢磨，却可以发现，他们之间可能存在隐秘的联系。有一种逻辑，似乎可以解开所有的疑团。

先从宏观数据说起。2014年，全社会固定资产投资总额超过51万亿，而固定资本形成总额大约28万亿，相差了20多万亿。固定资产投资明显过大。一般地认为，固定资本形成统计的质量较高，而固定资产投资统计的水分较大。但水分有多大？这里直接借用一位朋友的分析：1）重复计算，固定资产投资里的重复计算没有像国家的资本形成那样处理，大概是10万亿，能够解释40%；2）土地出让，计算在固定资产投资里，但不形成资本，大概6万亿，大概解释25%。3）利息支出大概3万亿，能够解释12-13%；4）二手商业住房交易，大概两万亿，可以解释8-9%。累计是85%，剩下的15%或许是虚报或者是灰色的成分了。

这个解释是有相当说服力的。我们可以用固定资产投资中的建筑安装工程（剔除了土地和设备工器具的影响）与建筑业的总产值进行对比来印证。普遍的看法是，建筑业总产值作为行业统计，相对更中立客观一些。如图一，两者的趋势基本吻合。这也似乎说明固定资产投资统计的质量并没有那么不堪。

图一：tmsnrt.rs/209BdHu

趋势确实是差不多，但是问题来了，为什么看起来固定资产投资里的建筑安装工程的增速总是比建筑业总产值高呢？而且这个差越来越大，12年时差距是4.3个百分点，13年是6.13，14年到了7.9，15年则扩大到9个百分点。喇叭口越来越大，这导致15年建筑业总产值增速只是2%出头（值得一提的是，这个增速和钢铁、水泥等产销的增速是比较一致的），而固定资产投资里的建筑安装工程增速还在10%以上。

土地和二手投资的因素已经剔除。重复计算无法解释增速的差距扩大——很难说今年的重复计算比去年更多，而且一年比一年多。那么如果不愿意归因于数据虚报越来越多的话，就只能归因于利息因素了。

是的，正是利息，或者准确地说，是资本化的利息。固定资产在建设期间的利息是可以资本化的，这部分在固定资产投资统计中也算作固定资产投资。但工程款中并不包含直接的利息因素。一直以来，业主进行固定资产投资严重依赖债务，有些企业甚至资本金靠发债、项目建设靠贷款，利息负担很重。另一方面，由于这几年年产能过剩严重，资金紧张，项目工期延长，即便项目投产也不会有效益，还要计提折旧，利息必须费用化，所以业主也倾向于推迟竣工结算。更有甚者，有些融资平台或企业借钱还利息，利滚利，利息费用都统计到固定资产投资里面。资本化的利息越来越多，大量的利息资本化就能够推动宏观统计里固定资产投资“自然增长”，固定资产投资增速和建筑业总收入增速的喇叭口也就越来越大。如图二，固定资产投资的这种状况，从房地产产行业中可见一斑。从对数图上可以看出，2010年以后，房地产行业施工面积的增速持续大于竣工的增速，在建工程也就持续地堆积。

图二：tmsnrt.rs/209C5Mn

对数图：tmsnrt.rs/209BMBj

总结一下，可以得出两个结论：一是2015年实际的固定资产投资接近零增长。（这与钢铁水泥发电量等实际数据吻合。）二是利息资本化贡献了接近10%的固定资产投资增速。（这与金融的数据吻合）。这个世界瞬间就和谐了。

空转的问题自然也得到了解释：固定资产投资的增长一方面是账面的游戏，又不完全是账面的游戏。每年数万亿的利息是实实在在需要还的，而且支撑了实实在在的投资和消费、金融业的繁荣。这有赖于信贷行业的运作。这不是空转，又的确是空转。而这大约10%的差，正是空转的度量。

紧接着，“大分裂”也就得到了解释。相当部分的固定资产投资就是完全没有效益的庞氏游戏，而传统的银行信贷部门不愿意也没有能力过多地参与这个游戏；债券部门（也包括非标部门）不失时机地挺身而出，乐此不彼。

往远了说，更大的分裂也能够得到解释。中国经济问题的核心是固定资产投资过多，产能过剩。但没有人愿意直面这个问题。火灾当前，有些人在煎在熬；有些人在逃在躲；有些人在糊在捂；有些人在火中取栗。芸芸众生各有抉择，心里互道SB珍重，不疯裂才怪。

好了，我知道大家忍了很久就想说，你别扯那么多了，就告诉我未来会怎样吧。对不起，下一篇才能告诉你。

对了，顺便告诉大家一件小事，从去年四季度开始，大型上市工程企业的现金流有明显的改善。这是不是也算happy ending了。再见。（完）