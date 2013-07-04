《Russell专栏》中国政府上调气价或将提升市场需求

图为一名中国工人在哈萨克斯坦距离阿拉木图130公里左右的Otar天然气站，这是土库曼斯坦至中国输气管道工程的一部分。 REUTERS/Shamil Zhumatov

(本文作者是路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 洪曦/王翔琼/张明钧

路透澳洲朗塞斯顿7月3日 - 价格提高却会提振需求的事情并不常见，不过中国的天然气市场改革是个例外。

虽然中国能源市场的多数关注焦点在于原油和煤炭，然而天然气市场已经迎来较大的改变，这在未来几年料会产生深远影响。

在经历了连续三年天然气价格保持不变，以及中国石油(601857.SS)等国有能源业巨头不断亏损之后，中国政府终于决定上调天然气价格。

中国国家发展和改革委员会周五宣布，自7月10日起，调整非居民用天然气门站价格，居民用天然气价格不作调整。调整后，全国平均门站价格由每立方米1.69元人民币提高到每立方米1.95元(0.32美元)。

鉴于政府旨在为天然气供应建立市场挂钩的定价机制，因此也有可能距离下次涨价不需要三年时间。

甚至最新的涨价行为也无法消除中国石油在天然气供应上的损失，但将使该公司录得小于2012年以低于成本价出售天然气时所遭遇的68.3亿美元损失。

涨价背后的逻辑是，这将鼓励供应增加，初期将会使原有的潜在需求获得满足，随后则将开始促进天然气消费扩张。

目前天然气只占中国能源需求的5%左右，政府的目标是到2015年将这一比例提高到8%。

不过，该比例必须较上述水准大幅提升，才能达到24%的国际平均水平，这意味着天然气市场拥有很大的成长空间。

中国天然气市场肯定将会成长，因为降低碳排放及减少城市污染的最佳办法，就是加速提高天然气在发电及产业上运用，使其超越煤炭的使用。

关键在于要让这样的动力延续下去，从而让这样的进程能够生生不息，而其中的重点就是让价格诱发供给增加、但又不会高到使其丧失相对于煤炭、甚至是再生能源及核能的竞争力。

在这当中取得平衡对于中国而言至为重要，因为多数的燃气额外供给将得来自国内煤层及页岩等非传统资源的生产、或者是来看输气管及液化天然气(LNG)进口。

**拉近与进口价格间的差距**

最新一波涨价并不足以让输气管及液化天然气进口有利可图，尽管价格差距已经大幅缩小。

中国5月从土库曼及乌兹别克斯坦输气管进口天然气价格平均为8.79美元/百万英热单位(mmBTU)，LNG船货价格则平均为9.07美元/mmBTU，主要供应国包括卡塔尔、澳洲、印尼及马来西亚。

新的国内价格换算下来约为8.76美元/mmBTU，虽然这看来相当接近输气管的进口成本，但须谨记的是，这个国内价格是零售价格，而输气管及LNG运抵后还需计入储存及运输等等成本。

另一因素则在于，随着与印尼、澳洲及马来西亚签订的较低成本供应合约到期，中国的LNG成本将在未来数年升高。

中国5月取得卡塔尔LNG的价格为18.77美元/mmBTU，马来西亚LNG价格为7.98美元、印尼为3.87美元、澳洲则为3.54美元。

此外，澳洲正在兴建中的七座LNG厂开始运作时，将会以与油价连动的较高价格销售。

若中国与俄罗斯签订购买输气管燃气合约，其价格也极可能将与油价连动，意味着中国进口成本将升高。

国内廉价的页岩气也不太可能舒缓这个局面，因为各界已经逐渐意识到要开发中国高达25兆(万亿)立方米的页岩气储量，恐怕要比在美国困难许多。

中国的页岩气埋藏在地底较深层之处，分布较不集中，开发气井的成本将会是美国的两倍以上。

中国也缺乏运输页岩气的输气管基础建设，同时储存容量也相对较小。

根据Argus Media出版的6月号Asia Gas & Power，目前中国天然气储存容量约为30亿立方米，相当于去年消费量的2.1%。

相较之下，日本的天然气储存容量为年度需求的7.2%，欧盟则为21%。

尽管中国已经开始扩充天然气储存设施，但要等到完工运作还得花上一些时间。

储存容量增加将可以让中国在天然气价格处于季节性低档时买进，而不会受限于在需求带动成本上扬时买进较贵的天然气。

天然气价格调涨，是中国清洁能源比重提升的重要一步。

价格进一步调涨及燃气基础建设投资增加，将会显示中国这个全球最大污染源是否愿意为了减少廉价煤炭造成的碳排放而付出更高的能源成本。(完)

(译文审校 侯向明/张明钧/蔡美珍)

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