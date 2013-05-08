《Russell专栏》中国铁矿石和石油进口回升 价格因素要大于经济好转

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/张若琪
路透朗塞斯顿5月8日 - 中国4月原油和铁矿石进口反弹，让外界以为对中国经济力道的担忧是多虑了。
的确，铁矿石进口跳增4%，来到史上第三高，原油进口则增加3.5%，均支撑了中国经济成长仍在温和加速的看法。
但这很有可能是铁矿石和石油价格下跌所带动，因为价格下跌促使制钢厂和炼油厂补充库存。
新加坡铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI从2月20日的年内高位每吨158.90美元，到3月14日降至132.90美元。
这意谓者4月交货的船货已经订好，铁矿石价格下跌了16%，部分回吐了从去年9月创下三年低位以来的80%涨幅。
自此之后，到4月12日时价格小幅回升，并来到每吨141美元，之后再度下跌，周二时收在130美元。
布兰特原油价格的走势大同小异，今年以来的高位为2月8日创下的每桶118.90美元，之后下跌18%，在4月17日收在97.69美元。
尽管布兰特原油价格在周三小幅回升至约每桶104.34美元，但仍远低于年内高位，中国炼油商在内需放缓期结束后，似乎大有诱因重建库存。
4月原油进口增至每日562万桶，高于3月的543万吨。
然值得注意的是，今年前四个月的原油进口较上年同期减少了0.9%。
去年上半年中国为了填补商业和战略性储备而增加进口，今年的下滑主要是由于当时较高的比较基期，但这也显示出中国最新情况是，关键大宗商品的进口增速将比往年来得缓慢。
进口亦将对全球价格变动更加敏感，而今年以来已经见到这样的模式了。
**价格因素**
今年1-4月中国铁矿石进口较上年同期增加3.7%，但那是因为4月的数据强劲，1-3月则基本持平。
换句话说，第一季当全球价格居高时，原油和铁矿石的进口量是较为疲弱到持平的；但当价格下滑时，进口就增加了。
展望未来，中国对关键大宗商品的进口很可能不只受国内经济状况所推动，还要视当时的海运价格而定。
这听起来合乎逻辑，但也算是一种相当新近的现象，因在景气繁荣的那些年，许多投资人就认为无论价格如何，中国只要需要，都会买进。
虽然中国有其必须满足的基本进口需求，但近来的模式显示，如果有理由相信价格可能下跌，则这个全球最大的商品消费国大可延后相当一段时间再进口。
但任何假设总有例外，以大宗商品贸易和中国来说，铜就是例外。
铜价一直在跌，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜从2月初的高点到本月初的年内低点就跌了18%。
然而从中国铜进口数据中，尚未观察到铜价下跌转化为进口增加的迹象，4月精炼铜进口量下滑了7.4%至295,799吨的22个月低点。
这其中有智利港口罢工造成出货延迟的原因，不过买家也似乎多从中国保税仓库的库存买进，而非进口新的铜。
这些因素或致使5月进口有所增加，从而让铜的趋势与原油和铁矿石近期交易模式更为一致。(完)
(译文审校 侯向明)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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