《RUSSELL专栏》相比中国燃油出口大增 亚洲炼厂更应担心原油涨价

- (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月23日 - 中国7月柴油出口创历史新高，恐怕是亚洲其他地区炼油业者最不愿意听到的消息，但他们或许更应该担心原油价格的上涨。

虽然中国燃油出口活跃似乎从结构上压低了区域炼厂的利润率，但是行业景气好坏仍很大程度与原油价格涨跌呈负相关。

根据海关数据，中国7月出口153万吨柴油，相当于37.0万桶/日，且较上年同期大增181.8%。

柴油出口几乎较2015年月平均成长近两倍，由于来自国内小型炼油业者的竞争日益激烈、加之国内经济需求成长疲软，中国大型炼油业者被迫寻求海外买家。

出口活跃的并不仅止于柴油，7月汽油出口也较上年同期跳增145%至97.0万吨，约相当于26.6万桶/日。

虽然7月汽油出口略低于6月创下的纪录水平110万吨，但仍较2015年全年的月度平均出口量增加近一倍。

7月煤油出口也强劲增长，为109万吨(274,000桶/日)，较上年同期增长46%。

今年迄今为止，中国燃油出口增加带来的结果似乎是，从结构上降低了炼油利润率。

例如，2015年新加坡包括柴油在内的中质馏分油较迪拜原油的价差平均为每桶11.26美元，但今年以来为每桶10.29美元，下降了近10%。

汽油价差降幅更大。2015年新加坡汽油较迪拜原油的价差平均为每桶15.08美元，而今年以来仅为每桶4.89美元。

虽然炼油利润率收窄不能完全归咎于中国的成品油出口，但中国出口的成品油增加了亚洲市场的供应，因而无疑也在一定程度上导致了炼油利润率收窄。

**炼厂利润率与原油价格密切相关**

根据汤森路透编制的数据，今年整体炼油利润率也出现下滑。

新加坡炼厂加工迪拜原油的利润率周二盘初时报每桶4.28美元，低于今年1月所及高点9.96美元，也低于365日移动均值6.53美元。

新加坡炼厂加工迪拜原油的另一个利润率指标显示，当前的毛利润率为每桶亏损2.87美元，1月曾触及近期数月高点--每桶获利2.19美元。

但还有一点很清楚，炼厂利润率对原油价格的走势更加敏感。

今年1月炼厂利润率触及年内高点，而当时阿曼原油期货正处于低点。(图表：tmsnrt.rs/2bd5oyi)

随着面向亚洲的主要原油期货价格反弹，炼厂利润率在一路下滑。

这是过去十年间阿曼原油期货开始交易以来的常规模式，但过去一年随着中国燃油出口的加速，炼油利润率似乎出现结构性下行态势。

这将意味着，在当前市场环境下，亚洲炼厂需要应对两件事。

第一，中国作为在成品油市场崛起的重要力量，已导致区域炼厂利润率遭受冲击，这种局面料一直持续，直至中国内需增长足以吸收掉过剩炼厂产能。

第二是原油价格和炼厂利润率反向相关性仍然没变，说明短期获利前景更有可能与原油价格是否延续近期涨势、或者全球原油过剩是否会再度拖累油价下跌有关。

全球指标油价布兰特原油期货从本月初至上周五触及高点，期间累计飙升了20%，但此后已回落约5%，因投资者担心油价近期涨势过度，并且认为将产油量冻结在当前近纪录高位水平的提议，可能无助于抑制市场供应过剩局面。(完)