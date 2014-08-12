《汇易专栏》中国猪市“连阳”五周 淡季行情轻松超越“过年价”

（汇易咨询是中国领先的粮油饲料原料信息和贸易咨询及商务策划公司，为路透中文独家提供内容，仅代表该机构观点）

进入8月中旬以来，全国生猪市场延续7月份“温水煮青蛙”的慢牛走势，直至本周初国内生猪收购均价向上突破15元/公斤的整数关口，且节前市场购销双方的看涨预期均较为集中，不排除本月猪价接近或高出去年同期水平的可能。

截至目前，中国生猪市场已经连续五周持续反弹直至突破年内高点，而猪粮比指数更连续六周出现回升态势（目前已经脱离预警II级区域），值得注意的是，由于今年7月份国内活猪收购市场二次触底之后价格涨势持久，在9月份“双节”消费高峰到来之前的淡季表现不淡，一举超越了去冬今春的“过年价”。

本文立足于近期影响国内猪市行情反转的关键因素，简要分析和预判中短期“二师兄”后续表现将如何演绎。

下半年国内“猪周期”彻底摆脱低谷阴影，夏末秋初“猪二哥”每天涨一毛钱

8月上旬期间，全国生猪市场价格实现全面突破反弹，广东等地的大型养殖集团近一周来连续两次提价，外三元活猪出栏报价7月底的14.6元/公斤调高至目前的15.2元/公斤，周比涨幅4.11%，而华东等地区的规模化养殖场出栏生猪报价目前最高也已涨至15.5-16.0元/公斤，并创下年内新高水平。与此同时，节前国内大多数地区的大中型屠宰场收购意愿明显增强，例如湖北地区定点屠宰企业的猪场前收购价调高至15.0元/公斤，坐收价格也上调至15.4元/公斤。多数地区养殖户（场）反映节前育肥猪的存栏供应略显偏紧。

JCI：国内生猪价格、猪粮比价和养殖利润变化幅度对比（单位：元/公斤，元/头，百分比）

对比指标 8月11日 7月1日 近期涨幅 同比变化

生猪均价 15.08 12.86 +17.26% -4.50%

猪粮比 5.66 5.06 +11.86% -12.23%

*养猪利润 +133.33 -76.67 +210 +16.66

取值：全国主要取样点盈利水平的加权平均值

参见上图，由JCI市场跟踪数据对比可知，进入8月份以来，全国生猪收购均价本周一涨至15.08元/公斤，较此轮猪价反弹之初的12.86元/公斤累计上涨2.22元/公斤，几乎相当于每天上涨1毛钱。显然，今年夏末秋初的国内活猪市场价格包括涨势更快的猪肉行情，已经远远超过了今年元旦、春节期间的区间水平。与此同时，目前国内猪粮比已经脱离政府调控

预警的黄色区间（5.50：1～5.00：1），养殖户（场）的平均养猪利润已经超过130元/头，甚至远远高于去年同期的盈利水平。显然，国内“猪周期”在下半年如期迎来反转拐点。

八月中国生猪市场利多题材继续“发酵”，养殖终端节前压栏看涨意愿再度增强

如前文所述，现阶段，全国主要生猪供应省份的养殖场生猪利润水平达到50-200元/头，周比变化不大，其中自繁自养型的生猪养殖户（场）全面实现盈利。这主要是因为上半年特别是一季度和二季度中前期猪市跌至谷底，持续亏损迫使中小型养殖场被动选择少养、弃养，进而造成下半年育肥猪存栏数量相对于需求增势整体偏紧；同时，大中型饲料养殖企业的原料采购水平与饲料管理技术相对较高，近月玉米等猪料原料成本持续上涨，“侵蚀”了散养户在猪价反弹过程的收益。

基于6月、7月国内部分地区出现散发的严重猪病，进一步影响到存栏活猪的比重结构，而且多数养殖场对于后备母猪、仔猪的补栏意愿有限，有望继续奠定三季度全国猪价水平振荡趋升的“慢牛”基调。

此外，今年以来，我国畜牧养殖行业迎来绿色整改的加速期，地方政府对于环保整治的力度明显加大，猪场、鸡舍的拆迁或拆除，也影响到了今年下半年乃至更长期的商品猪供应基数。

JCI综合市场资讯认为，简言之，随着今年7月份全国生猪市场迎来筑底反弹的“蓄势期”，结合8月份“贴秋膘”需求面回暖的季节性支撑，后市猪价水平有望“看高一线”，有望超越“过年价”之后欲比肩去年“金九银十”的今年高点。 （完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。