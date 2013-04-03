《Russell专栏》中国PMI反弹未必预示大宗商品进口上升

(本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 程琳

路透澳洲朗塞斯顿4月2日 - 说中国官方制造业采购经理人指数(PMI)升到11个月高位预示着大宗商品需求上涨，是符合逻辑的假设，但也不能保证绝对正确。

3月PMI从上月的50.1升到50.9，确实表明中国经济还在继续适度增长。

在这样的工业活动水平下，国内生产总值(GDP)应该很容易达到2013年增长7.5%的政府目标，而且更可能接近增长8%。

这确实表明中国对原油、铁矿石和煤炭等主要大宗商品的进口需求将会上升，但也只能得出这样一个趋势。

换言之，经济增长随时间推移自然会导致大宗商品进口增多，但要把一个具体的工业生产增长率与具体的大宗商品进口增长率直接挂钩，就困难很多了。

以2008年全球经济衰退以后的原油进口为例，2009年原油进口较上年增长13.9%，2010年增长17.4%，2011和2012年分别增长5.5%和7.3%。

2009年1月，中国官方制造业PMI为45.3，远低于50的荣枯分水岭，但当年12月就跳升到55.6。

到这里看上去还不错，2009年的PMI大幅上升跟原油进口蹿升之间看起来是有关联。

但到了2010年，原油进口增幅甚至还超出2009年，而中国PMI却在增长区域徘徊不前，12月仅为53.9。

2011年PMI再度放缓，11月时跌破50，达到49，这似乎符合原油进口增长减速的情况。

然而2012年，PMI保卫50还是很艰难，有两个月都低于这道分界线，8月在49.2的水平触底，当时原油进口却是在加速增长。

再把铁矿石与煤炭进口考虑进来，情况就更难说清了。

2009年铁矿石进口跳增近42%，2010年又减少1.5%，2011年增长11%，2012年增长8.5%。

2009年煤炭进口飙升210%，2010年又增加31%，之后在2011年放缓到增长10.2%，2012年再度加速，增长28%。

这些数据表明，PMI与大宗商品进口之间顶多也只是存在微弱关联，PMI扩张不过是进口需求增长的一个非常粗略的指标。

这表示在评估大宗商品需求情况时，我们应该停止观察或在意PMI吗？

当然不是，因为中国官方制造业PMI是衡量大宗商品进口趋势一个不错的先行指标，即便它对预测具体的百分比变动帮助不大。

当去年4月PMI开始下行时，原油与铁矿石的进口增长也出现放缓。

当9月PMI开始缓慢回升时，这两种大宗商品的进口也开始加速增长。

但要判断大宗商品进口增长加速或减速的程度，还得看其它很多因素。

这些因素包括季节性因素、库存水平以及各个市场独有的因素等。

例如，去年上半年中国补充战略库存就使原油进口增多，到去年年底前铁矿石进口也因为补充库存而上升。

目前，中国工业产出温和复苏的状况足以保证大宗商品需求偏向上升。(完)

(译文审校 李爽)

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