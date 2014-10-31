《A股技术分析》沪综指逼空急拉行情料难持久

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京10月31日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周下探60日均线后获得支撑，随后连续放量拉升，并创出本轮行情以来新高。技术面显示，主力通过对权重股的攻击破坏前期的头部雏形，并以逼空方式吸引场外资金进场，短线看，大盘在上涨三个月后的顶部出现连续放量急拉及跳空缺口，行情料难持久。
中线看，周线出现高位大涨，但2,400点以上面临新的历史密集成交区域，进一步拓展升势压力仍大，有待震荡后重新寻求调整方向。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周在2,280-2,290点间近60日均线处获得支撑后回升，随后急拉上涨明显超出市场预期，短期均线系统重新恢复多头排列，市场情绪转为亢奋，但本周上涨过于急促，高位出现连续中阳伴随跳空缺口和巨量，有快速赶顶和诱多之嫌，料2,400点上方反复震荡后将现回落。
日技术指标方面，各指标随着大盘快速上扬均得到改善，短期内大盘仍有新高可期，但震荡料为主基调，股指一周之内从布林通道下轨2,290点升至上轨2,420点处，该点位之上短期升势料难以延续。
本周量能大增，考察其结构可以看出主要由传统周期类股和权重股放量所致，结合后两个交易日个股涨跌比趋于一致，显示大盘急拉过程中相当多个股亦在明显出货，后市大盘继续保持高量能不易。
较长期走势(月线图): (here)
沪综指本周创21个月最大单周涨幅，月线亦为六连涨，周均线系统虽暂时扭转，但大盘仍然面临2012年3月和2013年2月两个前期反弹头部的技术压力，中线要有效突破该区域压力尚有反复。
周KDJ及RSI指标被扭转回升，但回升幅度有限，下周或与大盘指数形成背离，MACD继续在高位超买区游走，而月布林通道指标显示，股指八年来首次触及其上轨，2,400点之上很难继续大涨，中线仍有回调整固的技术需要。
本轮行情至本月已上涨六个月，从更长型态周期看，股指正形成一个跨越近三年时间的大型复合双底型态，2,440点附近为其颈线，有效突破该线除了需要持续保持当前高等级量能外，技术上亦需必要的中级回撤调整，方能为中长线真正转势打下良好基础。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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