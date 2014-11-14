《A股技术分析》沪综指料继续高位宽幅震荡

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京11月14日 - 沪港通即将启动的消息推动中国股市沪综指.SSEC本周再度放量上冲，一度创出三年新高。技术面显示，创历史天量的成交意味增量资金陆续进场，助推股指冲破2,440点附近的前期重要阻力位，但其上震荡加剧，获利套现和前期套牢盘双重卖压继续释放，而部分短线技术指标出现背离，制约大盘连续上涨，料下周沪指继续在高位宽幅震荡；中线看，指标超买和背离的现象更为明显，调整只是时间早晚问题。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周保持5日均线上方震荡运行，下档均线系统多头排列，整体表现为多头走势，而日K线频繁出现上下影，周一向上跳空和周五向下跳空缺口对大盘均形成牵引，后市料继续宽幅震荡，短线压力位仍为2,500点整数关口附近，支撑则位于前期小平台2,420点附近。
本周大盘上涨过程中个股涨跌比例相近，且板块轮动特征明显，显示资金有进有出，多空分歧加大，而在创出历史天量后续继续观察均量水平变化，日均成交额保持在2,000亿元水平则将提升股指对2,440点突破的有效性。
日K线技术指标中，KDJ提前出线死叉加背离，RSI亦开始掉头回落，MACD继续走高接近高位，OBV能量潮指标显示逐波衰退，均已不支持大盘继续大涨，后市有通过震荡改善指标状况的要求。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周再收中阳，成交量为连续第三周放大，均线系统多头排列，显示7月末以来的中级行情处继续行进中，但本周出现高位跳空，同时距30周均线乖离程度创四年来最大，显示中线调整再近一步。
中线型态上看，本周对跨度近三年的复合双底型态颈线2,440点进行了放量攻击和突破，其后出现宽幅震荡，突破有效性尚需确认和验证，故后市继续震荡机率较大，技术上对颈线位置进行回抽亦是必然之举。
中线技术指标方面，近三周KDJ回升迟缓并难以形成金叉，并与前期头部形成背离，RSI值回升接近超买区亦现背离，MACD创近五年来新高，超买程度过高，均对大盘继续上升形成制约，料大盘在2,440点附近尚需多番反复，以调整修正指标，为未来更长远多头行情打好基础。（完）
(审校 杨淑祯)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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