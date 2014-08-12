《汇易专栏》8月中国豆粕现货市场能否借天气“突出重围”

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近阶段以来，中国国内豆粕现货持续跟盘振荡、谨慎反弹，油厂豆粕库存持续下降，而合同量因为执行力度较慢而有所放大，饲料企业库存基本备到8月底。国内油厂因对8月养殖饲料需求有所期待，出货心态较强，加上成本支撑因素，因而在盘面上涨时，跟涨积极性较高，但调价节奏较为谨慎。

而从上周开始，油厂开机率持续提高，因大豆陆续到港且夏季不宜保存，不过未来数月到港大豆数量或相对偏低，因而进入8月中下旬之后，现货供给慢慢地会向供给减少靠拢，国内现货价格跟随外盘的脚步会较为犹豫，尤其是在下跌行情中。

总体来看，对于8月份国内豆粕现货市场而言，短期仍需关注12日美国农业部（USDA）月度供需报告给市场带来的影响，报告若利空，有可能会使得市场形成收割前的阶段性低点，国内终端市场仍应敢于大跌加仓。

一、国内油厂挺价豆粕意愿依然较强，近阶段豆粕总库存水平持续下降状态

进入8月份之后，国内饲料养殖需求将总体进入年内高峰阶段，油厂对于豆粕需求好转有所期待，加上近阶段其豆粕库存量也呈现下降态势以及成本支撑因素，其总体跟盘挺价豆粕意愿较强，但调价节奏仍然在中长期国际大豆市场偏空压力之下而相对谨慎。

8月份期间国内港口和油厂的大豆总库存粮持续较上月下降，截至8月8日，国内主要港口和油厂的进口大豆总库存量为664.42万吨，较两周前减少44.65万吨或或6.29%。而从油厂豆粕库存及未执行合同来看，截至8月8日的第32周里，国内油厂的豆粕总成交量为35.17万吨，较上周减少36.33%，但受到之前几周终端采购阶段性回暖，油厂的豆粕总库存水平持续下降，缓解一部分供应压力。同时庞大的合同量也导致油厂并未出现较大的销售压力，但现阶段合同执行力度较慢而使得未执行合同数量有所增加，据悉多数大中型饲料企业豆粕库存基本备到8月底。

二、国内饲料消费预期增强提振豆粕需求，养殖效益持续好转仍将提振消费需求

目前国内沿海油厂大豆压榨持续亏损、油脂消费清淡以及豆粕未执行合同量高企等因素，均导致油厂挺价豆粕心理较强。此外在豆粕和菜粕价最小差缩窄到400-500元/吨的历史低点时期，引发饲料厂纷纷用豆粕来替代菜粕，因而对于豆粕消费需求的支撑仍然存在。

不过需要关注的是，8月上旬期间，全国生猪市场价格实现全面突破反弹，但多数养殖户反映节前育肥猪的存栏供应略显紧张，后备母猪的补栏情况也相对低迷，一些养殖场收购仔猪的意愿持续转弱，因“过年猪”的补栏周期已过。但当前国内猪价仍处于持续增长状态，这对于后期的饲料消费仍将起到一定提振作用。

三、国际大豆市场高度关注美国农业部八月供需报告，美豆产区天气形势仍然较为理想

国内外市场近阶段关注的重点仍是美豆天气以及USDA报告，从基本面来看，作物优良率依然处于历史同期极高水平，而8月是作物关键生长期，因而价格对于不利天气十分敏感，本周USDA将公布首个基于调研的供需报告，市场认为本次报告对消费的调整将对后续美国大豆市场的变动提供指引，且产量调整的大概率会符合市场的平均预期。

有关美国产区天气，天气预报增添了8月15日之后的降水预报，周末的降雨覆盖伊利诺伊和俄亥俄，16-18日将覆盖中西部的南部，21-22日将出现在玉米带北部，整个8月份的降水量比预期要多，气温总体温和。对于美豆玉米创纪录产量是个保障。周一，美豆期货大多期约收盘下跌，因为周末期间中西部地区出现降雨，提振秋粮产量前景。

综上所述，近阶段以来国内大部分油厂大豆、豆粕库存压力皆有缓解态势，加上对于8、9月份饲料需求增强的预期，使得其挺价豆粕意愿明显，而随着美盘进入天气市炒作阶段，行情的波动性也愈加增强，但从中长期来看全球大豆丰产压力仍然存在，播种面积的大幅提升足以缓冲局部乾旱所带来的单产下调压力，因而总体走势而言看空的预期并未改变；

国际市场尤为关注本周二（8月12日）USDA即将分布的8月供需月报，如遇报告大利空，则对于国内豆粕采购方而言要敢于加仓，因报告可能会拖累美豆期价至收获前低点价位。而此次报告之后，留给天气市炒作的时间所剩无几，因而市场对于天气变化仍将持续敏感，加上进入8月中下旬后，国内现货供给会逐渐向减少靠拢，因而不排除后期国内豆粕现货市场总体趋于外弱内强格局，需要加以关注。（完）

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