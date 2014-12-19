《A股技术分析》沪综指技术面再现失真

图为上海证交所内一名男子在用手机通话。 REUTERS/Carlos Barria

作者 曾祥进

路透北京12月19日 - 中国股市沪综指本周震荡上扬，再度创出本轮行情新高。由于股指上涨在很大程度上为指标权重股贡献，技术面再度出现失真，已无法反映多数个股的真实走势。短期看，本周新高部位的成交量能低于上周高点，短线较大幅度震荡随时可现；中线方面，指标背离和大盘乖离程度继续上升，回调压力和风险积聚达到历史同期高位水平。

以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:

短期走势(小时线图): （here)

权重股全面大幅拉升贡献沪综指本周大部分涨幅，小时图显示，股指自上周巨震触及低点2,807点重新走高以来，已走出五小浪形态，同时新高位置的成交量能水平不及前次高点，权重股一旦回调，大盘再度面临巨震风险。

小时图技术指标，KDJ全周均处于背离状态，MACD明显低于前次高点，DMI趋向指标后半周亦掉头下行，显示股指虽然上涨但大盘并非处于上升趋势中，更多是由权重股织造，一旦指标股调整，将加速技术面回归。

本周沪指虽收出本轮行情新高，但从量能（含B股）看，日均成交为4,933亿元人民币，小于上周的5,644亿元，多数个股逆势下跌，而大盘权重股急升后获利筹码高位持稳的可能性不大，获利卖压正不断积聚，将加大短线大幅震荡和调整机率。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周再度拉涨并吃掉上周的上影线，多头气势尽显，本轮上涨行情以来已第四次打破技术面同类型调整讯号，至周末，周线系统乖离程度再创新高，结合其他周线级别技术指标纷纷背离和居历史高位，大盘中线有逐步进入物极必反阶段之嫌。

本周主力资金通过全面拉涨大盘指标股继续推升股指，无视技术面高度超买乃至基本面黯淡现状，资金推动型特征十分鲜明，后续走势仍将仰赖资金面状态的变化，若下周整体成交额继续缩减，则中线冲顶筑头的可能性仍不能排除。（完）

(审校 张喜良)

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