《A股技术分析》沪综指延续拉锯行情

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
作者 曾祥进
路透北京4月4日 -中国股市沪综指.SSEC本周延续拉锯行情，大盘围绕短期均线波动形成夹板走势，多空双方均无力打破盘局。短期技术面显示，指标多在中值区域钝化，整体量能水平亦较前周有所萎缩，大盘运行仍未能选择明确方向。
中线看，大盘连续第二周在5周和10周均线之间维持相对平衡，但上方因面临中长期下跌趋势线压力，易下难上的格局仍未能打破。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/muc38v)
沪指本周多空围绕多条短期均线拉锯，周五虽站至各条日均线上方但有效性仍无法验证。目前多条均线开始黏合，显示市场短线持仓成本渐趋一致，多空拉锯走势或仍延续但时间不会太长，其后将面临方向性突破，2,060点之上仍为短线压力区，2,030点则为短线支撑。
技术指标方面，随机指标（KDJ），相对强弱指标（RSI）均在中值区域小幅波动，未能给出明确指引，动向指标（DX）连续探底后意欲回升，显示短线走势越来越接近趋势化，盘局走势即将打破。
相比之下，量能指标或更能揭示盘局中多空的真正实力。本周单日成交数据显示，上涨缩量下跌放量特征明显，股指的真实运行态势仍为权重股多次护盘所掩盖，应警惕护盘终结后空头能量的集中释放。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/nuc38v)
沪综指本周报收小阳线，大部分时间波动于5周和10周均线之间约20个点的狭窄区域内，下周两均线基本上保持平移，继续牵制大盘，形成上有压力下有支撑的格局，在2,060点上方压力不减下，若周收盘再度回至2,030点之下，则反弹有望终结。
目前中长期下跌趋势压力线仍位于2,100点附近，以当前的技术指标及量能状况，突破的几率不大，而1,980-2,000点作为中线重要技术和心理支撑位，在一段时间内还将继续发挥作用，但去年低点1,849点仍继续对股指形成向下的牵引。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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