《Maguire专栏》中国对转基因玉米进口立场强硬 消费者付出高昂代价

图为美国马里兰州Coatsville种植的玉米。 REUTERS/Gary Cameron

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

路透芝加哥8月21日 - 中国对美国进口转基因玉米的严厉态度，正开始让中国玉米消费者付出高昂的代价，最近几天玉米现货和近月期货价格双双触及纪录高位。

中国是全球第二大玉米消费国，消费量增长最快，自2008年起需求增长率是全球最大玉米消费国美国的三倍。最近几年中国玉米生产成长速度超过美国，但产量成长速度较消费成长落后近三分之一，这迫使中国约六年前从净出口国转变为净进口国。

2009年以来，中国玉米实际进口量较最大玉米进口国日本，及墨西哥及欧盟等其他大型买家较为温和。

然而全球第二大玉米生产国中国需要以进口补充供应的事实，最近几年已成为支持美国玉米市场的一个因素，不过那是中国政府开始禁止从美国进口之前的事了；中国因为美国玉米含有转基因而禁止进口，而转基因产品尚未被中国生物安全监管机构批准。

理论上说，阿根廷、巴西和乌克兰的农户能够填补遭中国拒收的美国玉米的供应缺口，但实际上，中国从各产地的玉米进口最近几个月稳步下降，最新报告期较2009-13年均值低近10万吨。

欲浏览中国玉米供需情况，请点选link.reuters.com/wab72w

**立场敏感还是障眼法？**

总体上中国玉米进口逐渐减少，不仅是从美国的进口减少，令人质疑中国拒收美国玉米的理由是否仅为玉米价格跌破购买价后，中国退出先前购买协议的理由，抑或是中国生物安全监管机构出于对转基因食品的合理担心。

部分感到苦恼的出口国指称，中国在2012年和2013年玉米连年丰收，才是2013年末减少进口的主要原因。中国去年的玉米收成尤其高于预期，储备也比很多人的预期更快得到补充。

无论拒收玉米背后的动机是什么，近几个月中国玉米进口几乎完全停滞，国内消费者依靠当地供应商满足需求。

统计数据显示中国玉米供给充裕，8,040万吨的储备为全球最高，比全球总期末库存高42%，比中国使用需求高36%。

但中国玉米价格持续上升，用事实说明供给既不充足，也没有到消费者手中。

最近国内若干主要市场的现货玉米价格全线上涨，已经比美国和巴西等国出口价格高逾一倍，显示玉米的国内外价格差距在不断加大。

现在中国消费者大多习惯这种两极化市场，过去四五年，中国东部的山东省等主要消费市场的玉米价格平均比美国出口价格每吨高约100-150美元。

然而随着国内价格冲高、而国际指标价格因预计美国供应充裕而下跌，该价差近几周大幅扩大，目前已超过每吨230美元。

**关注国内供应能力**

对于那些需求量很大的中国消费者来说，国内玉米价格升至纪录高位，而国际价格跌至数年低位，对他们可能是双重打击。不过如果国内作物在生长季余下时间没有遇到恶劣天气，上述的状况可能只会是个暂时现象。

总的来说，国内收成看来可能连续第五年创纪录，美国农业部(USDA)最新预测为2.22亿吨。不过华北平原最近持续乾旱，令人担心可能影响产量，这些担忧可能得等到开始降雨后才会缓解。

黑龙江等一些主要产区预计在8月末或9月初迎来降雨，但内蒙古等省份的旱情看来暂时得不到缓解。

这意味着主要产区出现降雨之前，国内玉米价格可能维持涨势，而只有在北方其他种植地区也出现降雨后，才会大幅回落。

这也意味着，未来几周中国玉米价格或将继续冲高，之后才有可能打断涨势。(完)

(编译 于春红/王丽鑫； 审校 张明钧)

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