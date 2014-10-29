《汇易专栏》中国9月进口美国玉米唱主角 四季度高粱进口料再现高峰

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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对于今年中国玉米进口市场而言，传统的主角“美国玉米”在9月份进口量占比再度攀升，但其风头已不能与饲用高粱相比。自去年11月份以来MIR162转基因玉米问题以及中国因国内庞大谷物库存对进口监管力度增加，国际廉价谷物对华出口总量可能持续受限，而今年四季度进口饲用高粱的到货量可能再度出现小高峰。
9月美国玉米进口再唱“主角”，今年前9个月累计进口量倒退
据海关统计数据显示，今年9月中国玉米进口量达到2.05万吨，其中美国进口量达到1.6万吨，再度唱主角。同时，近期最为火热的乌克兰玉米进口也开始拉开序幕。不过，从1-9月中国玉米累计进口量来看，美国玉米进口量同比倒退，乌克兰、老挝和缅甸进口量明显上升。
黄埔港继续保持中国玉米进口第一大港，长沙成为本月美国玉米进口关口
根据海关统计数据显示，今年1-9月黄埔港继续已73.8万吨的玉米进口量保持了中国玉米进口第一大港的位置。但值得一提的是，9月份美国玉米主要是通过长沙、上海、天津、大连和青岛这五个港口通关的，其中，长沙港美国玉米通关量达到8,147吨为首。鉴于目前市场传言中国饲料企业可能购买不含有MIR162转基因玉米的消息，对美国玉米进口进展我们将继续予以跟踪。
值得一提的是，在当前美国玉米进口量急剧萎缩的情况下，9月份我国美国高粱进口量创下历史高位，达到77.6万吨，较上月39.5万吨翻了一番，1-9月中国累计高粱进口量达到350万吨的水平。
不过，正如近期国务院副总理汪洋表示，目前我国粮食库存已创历史新高，粮食仓储紧张问题十分突出。加上国内外市场价差拉大，粮食进口增加较多，秋粮收购面临不少困难和问题，除了要认真落实小麦、稻谷的最低收购价政策，适时启动玉米临时收储外，要加强粮食进出口调控，严厉打击粮食进口走私等违法违规行为，确保国内粮食市场稳定。为此，后期廉价谷物进口形势需我们密切跟踪。（完）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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