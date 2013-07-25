《Home专栏》中国进口精炼金属数字已难说明全貌 需观察原物料进口

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦7月24日 - 今年上半年，中国精炼铜净进口量锐减30%，相当于进口减少50.8万吨，或为去年全球产量的2.5%，这是市场发展的重大变化。中国是最大的精炼铜买家。
锡和铝净进口亦分别大降44%和81%。
精炼铅进口量下降88%至仅500吨。实际上，中国已成为重要的净出口国，为2008年来首次。
所有这些数据似乎都证实了中国经济放缓过程中的金属市场现况。
但就像以往中国金属进出口数据一样，表象可能会骗人。
其中存在两大主要趋势。
其一是，精炼金属进口整体趋势支离破碎，愈发反映的是各类金属流动的不同趋势。
其二是，从进口精炼金属转为进口原材料。
浏览2013年上半年中国精炼金属进口图表，请点选
**库存周期**
中国对进口精炼铜的基本需求在这六个月并没有真的减少30%。
当然，这是上年大举进口的结果。
中国在2012年进口了340万吨的精炼铜。这算是纪录高位，甚至高过于2009年的进口量319万吨，当年伦敦金属交易所(LME)期铜价格为每吨3,000美元。
去年进口的精炼铜，很大一部分(或许最多有60万吨)存放在上海保税仓库.
在2013年上半年，中国大陆的买家已提取铜库存，这种去库存化的过程打压了进口需求。
外界普遍认为上海保税仓库的库存已恢复到更为“正常的”水准约40万吨，因此这种去库存化的过程如今已失去动能。
这再加上终端用户需求强劲，因此有助于开启有利进口的套利窗口，并推高实货溢价。
6月净进口25.9万吨为九个月高位，而目前的共识是进口量在未来几个月将保持强劲。
中国的库存周期也可以用来解释为何精炼锡进口明显放缓。
去年锡进口同样创纪录高位，接近3万吨，由于中国是全球最大的锡出产国，这样的进口量多少令人觉得奇怪。
有利可图的套利和进口金属有节税作用是重要的推手。
但之后套利几乎不存在，使得中国坐拥高库存。
因此，今年总是有可能发生某种进口降温的情况。甚至，可能有一段时期出口会加速，尤其是当LME价格在未来几个月出现劲扬的情况下。
值得注意的是，精炼锡的出口在上半年达到1,700吨，几乎与2012年全年的出口量相当。
**流向反转**
出口是中国贸易状况中一个与常识相左的部分，因该国是全球金属消费成长最快的国家。
但其出口的含意不容小觑。
举例来说，今年库存周期效应对铜净进口影响加剧的原因，是18.8万吨的铜反转流出中国。
这不是个前所未见的现象。中国在2006年及2012年都有大量的铜出口，分别达24.3万及27.4万吨，但在那两个年度中是与LME空头部位实货交付不顺有关。
相比之下，今年的出口相对稳定，且有很大一部分是因为收费合同中加工后金属的税务状态改变。
因此，虽然有些出口是流向马来西亚及韩国的LME仓储点，但是这么做完全是回应仓储方面的诱因。另外有大量的出口是流向了非LME的仓储点如台湾(2.7万吨)及沙特(1.1万吨)。
另一个出现出口暴增的金属为镍。今年前六个月镍出口总计2.26万吨，6月达6,700吨，创下2010年5月以来单月最高。
然而净进口仍较上年同期增加11.4%至6.26万吨。要如何解释这样的循环流动呢？
一个可能的解释是，流向中国的镍可能是被中国国储局收入囊中，以作为军事储备的一部分，在此同时流出中国市场的则是商业市场中的过剩部分，受到成本更低的镍生铁所排挤。
2013上半年年另一个见到进口较上年同期增加的金属为锌，虽然增加的数量仅有区区6.3万吨。
很难将这数字解读成为锌的需求增加，特别是在整体金属进口放缓的状况下。
比较容易解读锌数字变化的办法，就是近期监管机构严格审视铜融资业务，让锌受惠。
浏览中国2013年精炼金属进口图表，请点选：(link.reuters.com/qah89t)
**供应面推手**
尽管中国进口精炼金属的速度放缓，但原物料的进口却依旧热络。
但铝和铜废料是两个明显的例外。众所周知废料的价格敏感度很高，而当前的低价环境的确使得中国和国际市场上的废料供应减少。
中国海关严控废料进口也是重要因素。
另一方面，供应增加可以用来解释为何其他原物料加速流向中国。
今年上半年铜精矿的进口锐增32%至446万吨。
这是对铜矿供应改善最直接的回应，铜矿商终于克服了多年来集体表现不佳的问题。
麦格理银行(Macquarie Bank)分析师预估，含铜金属年增幅相当于约28万吨，这是铜进口全貌中重要但报导不足的一环。
铝原物料能够以铁铝氧石或氧化铝的形式进口，2013年上半年有一个明显的趋势就是铁铝氧石的进口量增加，但氧化铝的进口则减少。
此处供应也是重要因素，尤其是来自印尼的供应。
来自印尼的铁铝氧石劲增至2,140万吨，因进口商赶在明年初对未经加工矿物的出口禁令生效前囤积库存。
由于禁令效应充满不确定性，也可以解释为何自澳洲和印度等国进口的铁铝氧石急速增加。
印尼镍铁矿砂进口大增17%，或许也适用同样的理由。镍铁矿砂是中国含镍生铁(NPI)的重要原料。
大多数分析师认为，由于镍价偏低，较高成本的NPI产量会减少。但中国买家似乎抓紧机会，在还能自印尼进口原物料时大举进口。
锌市场同样也是供应面发挥作用。在一段时间进口下滑后，终于触底了。今年前六个锌精矿进口成长了8.5%。
这并不让人意外。拜锌矿近来表现强劲所赐，精炼加工费用上涨，中国精炼厂商对进口锌精矿的兴致似乎有所增加。
这里的共通点是中国在精炼金属的生产阶段逐渐转向自给自足。在铝市场已大致达到这样的情况。镍则拜过去几年NPI行业爆炸性成长所赐，正要迈向这样的情况。其他像是铜则还在努力当中。
关于中国金属的使用情形，我们从中国精炼金属贸易中所能得到的明确讯息会越来越少，而从原物料贸易中则会得到越来越多的讯息。(完)
(编译/审校 李爽/戴素萍/张明钧/沈以文)
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