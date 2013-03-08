《RUSSELL专栏》中国2月大宗商品进口疲软应只是短期现象

资料图片：2012年6月26日，在沈阳钢材批发市场，一名工人正在指挥从卡车上卸钢筋。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 蔡美珍

路透澳洲朗塞斯顿3月8日 - 中国大宗商品进口在2月下滑的机会一直存在，但这次回落情况似乎比预期更大。

原油、铁矿石和铜都大幅下跌，而且跌幅之大，即使把1月和2月并在一起看，仍然比上年同期下跌。

如此一来，问题就变成：这是中国资源进口展开再度走软的新趋势，或者比较可能是短期性因素造成的结果？

以一个月份的数据来断言趋势，风险很高，尽管上述进口数据疲软，但其他数据并没有多少证据显示中国经济成长动能减弱。

事实上，中国2月整体出口表现远较预期强劲，同比成长21.8%。

比预期疲软的是进口，同比下滑15.2%，路透调查预估为下滑8.8%。

进口疲软表现主要显现于大宗商品，而且已经不能完全归咎于农历春节假期落点因素。去年农历春节落于1月，今年则在2月。

今年1-2月原油进口较上年同期减少2.4%，铁矿石则减少1.8%，铜进口大减27.8%。

事实摆在眼前：中国2013年年初的大宗商品需求不如2012年，尽管目前经济前景较为乐观。

那么，有什么因素可以说明进口需求疲软呢？

每种大宗商品的情况不同，但在原油和铁矿石部分，一个明显原因是价格。

铁矿石.IO62-CNI=SI从去年9月跌至三年低点后，到今年2月涨至每吨158.90美元高点时，涨幅超过80%。

铁矿石价格上涨之际，中国正在加速进口铁矿石，11月、12月、1月成为进口量前三高的月份。

铁矿石价格大涨加上业者完成重补库存，大概就是2月进口大减至5,642万吨的原因，这个数量比上月减少了14%，是去年10月以来最低的月份。

中国原油进口图表(link.reuters.com/xeq96s)

中国铁矿石进口图表(link.reuters.com/bym56t)

原油价格也在近几个月大涨，布兰特原油从12月6日低点到今年年内高点--2月8日触及每桶119.17美元，跳涨了11.7%。

2月交付的原油船货，应该是在油价大幅上涨时买进的，因此炼厂除了立即需求之外，额外购买的意愿受到压抑。

另一个值得注意的是，由于中国充实商用及战略石油储备，去年1-2月的原油进口量异常偏高，当时许多市场人士担心，因为欧美国家对伊朗实施制裁，伊朗石油供给可能流失。

据估计，去年上半年流入储备油槽的原油高达40万桶/日。

去年2月，中国石油进口量595万桶/日，这意味着，如果算进那些流入石油储备的数量，那么今年1-2月石油进口量568万桶/日，就不会像乍看之下那么疲软了。

至于铜，大概也是受到价格效应影响，另外也有中国国内大量库存的因素；这些大量铜库存有一部分是用于融资。

2月铜进口量跌至20个月低点，而今年1-2月同比减少28.7%。

未来几个月进口可能会继续放缓，因为库存充裕，据贸易商指出，预定的铜精矿船货减少。

中国2月大宗商品进口数据确实会引人注意，但仍大致符合对中国经济的整体看法，也就是中国正由去年成长降温局面回升，尽管是缓步回升。(完)

(译文审校 隋芬）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。