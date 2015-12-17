《RUSSELL专栏》中国经济缓中趋稳 不会拖垮大宗商品价格

图为云南昆明一栋商务楼建设工地里的一名工人。 REUTERS/Wong Campion

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月17日 - 中国现在已不再是大宗商品需求的推动主力，而是变成一个稳定的因素，可以指望中国进口相当稳定数量的主要自然资源。

中国央行及中国社科院都预期明年经济增长进一步趋缓，凸显出中国仍在进行结构性转型，但不太可能硬着陆。

中国人民银行研究局周三发布最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓至6.9%和6.8%。

中国社科院稍早也发表类似的评估，认为由于外需持续疲弱，国内投资将回归常态等因素，明年中国经济增速预计降至6.6-6.8%。

中国央行称预计2016年固定资产投资将较今年成长10.8%。固定资产投资是大宗商品需求的一大重要动力。

这听起来对大宗商品需求利好，但中国央行也表示，“宏观经济仍面临着不少下行压力，如企业利润增速低迷，过剩产能仍有待消化，银行的不良贷款率呈上升趋势等等”。

不过，中国央行也强调了几个正面因素，例如，2016年社会消费品零售总额增速料为11.1%，明年房地产投资增速有望逐步企稳。

总的来说，中国为2016年描绘的经济图景大体是今年情形的延续，随着政府支出增长加速，经济增长可能有所加速。

即便考虑到市场对中国国内生产总值(GDP)数据准确性普遍持怀疑态度的情况也是如此。一些分析师称，中国的实际经济增幅很可能比官方数据至少低1个百分点。

但对于大宗商品需求而言，重要的是中国经济是否会增长，以及增长有多大成分依赖于资源。

中国大宗商品需求的基准情形是，2016年大宗商品进口量至少会与2015年齐平，同时还有小幅增长的空间。

**存在一些增长希望**

如果房地产建设显示增长，以铁路基建支出为例，那么这可能给铁矿石和其它工业金属的进口带来些许提振，比如铜和镍等。

但重点在于中国经济2016年不太可能取得足以创造大量额外商品需求的快速成长。

全年的数据尚不可得，但就今年1-11月来看，铁矿石进口较上年同期小涨1.3%，达到8.5655亿吨。

未锻造铜的进口量下滑2.8%，不过原矿石和精矿的进口增长了11%，因中国冶炼了更多的工业金属。

明年的经济成长率料大体与今年一样，意味着大宗商品进口量的增幅也将大致相同。

当然了，总有一些商品孤立于主流以外，煤炭就是明例，今年1-11月的进口量较上年同期大跌29.4%。

中国政府要限制煤炭使用量的坚定计划，让煤炭进口不可能出现反弹，但如果预测明年煤炭进口也像今年这样大降，可能也有些过于悲观了。

中国今年前11个月原油进口劲增8.7%，但多数新增原油不是已收入战略储备，便是体现在成品油出口大幅增长方面。

对于中国是否有足够多可用新仓储，来保持今年这样的存储速率，还要打上一些问号，也就是说2016年原油进口增长存在放缓风险。

原油进口表现强劲，在一定程度上与汽车销量增长引发的汽油需求上升有关，汽车销量的增长也给橡胶进口带来正面传导效应，推动今年前11个月天然及合成橡胶进口量跳涨12.3%。

鉴于中国汽车销量料将维持强劲，该国橡胶进口可能还会迎来新一年的稳步增长。

而中国大宗商品进口需求呈现缓中趋稳前景，会给大宗商品价格带来什么影响呢？

答案是不会有多少影响，因为对于大多数大宗商品而言，这一问题无非就是尚待解决的供应过剩，不过到2016年，铁矿石、钢铁和铝等受影响最深的一些大宗商品可能会触发临界点。(完)