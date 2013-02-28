《石磊专栏》中国信用债牛市还有多少空间：以银行理财的角度出发

(作者为路透中文特邀专栏作家,文章仅代表本人观点)

撰稿 石磊

一个有钱的新玩家会改变一场游戏的玩法。

银行理财的闯入，已经让信用债市场的风格发生明显变化，信用债作为一种配置资产的属性得到大大增强，而其作为一种交易工具的属性有所减弱。

2012年银行理财债券托管量增加了七千亿左右，其年增幅估计达到50%左右，其中信用债增量超过六千亿，近30%的信用增量被银行理财账户持有，由于银行理财账户以绝对收益为目标，其把债券视为一种生息资产，而很少在市场交易获取交易性收入，因此，债券票息对理财资金成本的利差，成为理财账户投资的主要视角。而博取相对收益的公募基金，尽管在2012年大举增持了2千多亿债券，跨股债市场投资的保险公司对信用债的增持也不过千亿规模，比起理财账户均是小巫见大巫。因此，尽管A股连续回升超过两个月，但中国的资产轮动比起美国缓慢了许多，主要因为传导路径完全不同，美国主要是通过各种跨多资产类型基金转移配置，而中国则更多是股权的股权市场，债权的归固定收益市场，缺乏跨市场的实力雄厚的机构投资者。

在固定收益市场里，银行是最大的玩家，在信用债市场里，银行理财已经可以称为巨头。银行理财通过发行理财产品吸收资金，主要投资债券、票据、信托、贷款等固定收益类资产获取收益。我们可以从其资产的相互替代和负债成本变化的角度分析。

银行理财可以视为以负债为基准的投资组合，通过获得资产与负债间的息差获取收益。我们可以发现，债券收益率低于银行理财的资金成本时，部分银行会采取下移评级要求的方式配置信用风险更高的债券或信托资产，这在2012年二季度曾机构出现过，当时，5年期AA+中票与3个月银行理财利率的利差几乎消失，理财账户普遍增加了信托资产和较低等级信用债的配置。后面几个月则出现了高等级信用债收益率上行幅度明显超过中低等级的情况，也是因为高信用等级信用债无法覆盖银行理财成本，而失去支撑造成的。

在理财账户看来，与债券竞争最为激烈的资产是票据，较好的流动性和低风险使得票据资产广受欢迎，理财账户对票据资产和债券的配置呈现出此消彼长的规律。2011年高收益的票据资产显着替代了信用债在理财账户中的位置，而2012年随着票据资产的收益率显着下降，债券又再次取代了票据的位置。信托资产由于其流动性与债券有较大差距，因此，没有形成对债券资产很高的替代，但是，银行同业业务与理财资金池的对接正在令理财池中信托类资产快速增长，对债券的替代性正在提高。

银行理财产品预期收益率的报价受到内部资金转移定价的影响，当银行资金或存款缺乏时，银行理财收益率就会提高，反之则会降低。2011年，央行收紧流动性加上存款短缺，3个月银行理财收益率超过一年期定期存款利率的幅度从30bp提高到180bp，存款竞争白热化；而2012年中，银行资金和存款压力得到缓解，这一利差水平又下降到120bp，值得注意的是，2012年7月份以后，这一理财产品和定期存款基准利率的利差又开始缓慢扩大，2013年1月已经回升到150bp。与此一致的是三个月Shibor在8月份触底回升，尽管回升幅度较弱，但一直保持了向上的态势。

从目前的银行资金供给和融资需求的对比来看，融资需求已经自2012年三季度持续回升，社会融资总量的年同比增幅已经从16%回升到20%以上，银行体系内资金供给也仍然充足，存款年同比增速也从13%回升到16%，整体来看，年初的资金供给过于宽松，央行将跟随通胀温和回升而逐步回笼过多流动性，资金供需将趋于平衡，但由于融资需求回升明显，资产利率会出现上行。

我们在未来三个月可以看到融资需求回升牵引的利率上行，由于银行间的竞争，其负债利率也会小幅上升，这一阶段银行理财利率和Shibor都会上升的较慢，但当通胀开始明显回升后，央行和其它监管部门开始出现收缩性管制或者存款回升被外部打断时，银行的负债成本会上升，届时，理财账户的资金成本上升与票据利率都会出现上涨，中低等级信用债就会面临调整的压力。

当前中低等级信用债与理财资金成本的利差与去年中最低时相距已不远，因此，尽管流动性尚属宽松，但中低等级信用债资本利得的空间已经较小，当前对债券的火爆争抢与流动性和配置节奏有关，如果社会总融资需求继续回升，信用债市场在二、三季度有面临调整的可能。(完)

（石磊为平安证券固定收益事业部研究主管 msn:davidshi.pa@hotmail.com）

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