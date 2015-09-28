《RUSSELL专栏》中国碳排放交易对大宗商品而言不全是坏消息

图为上海郊区一处建筑工地上的两名工人，附近是一座冒烟的烟囱。 REUTERS/Aly Song

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 汪红英/许娜/刘秀红/王颖

路透澳洲朗塞斯顿9月28日 - 中国计划启动全国碳排放交易体系，这乍一看或许将成为对该国大宗商品需求的又一利空因素。

从理论上说，通过制定每吨碳排放的价格，然后对超标碳排放处以罚款，从而限制碳排放，将会提高钢铁、铝、发电、铜冶炼和炼油等碳排放密集行业的成本。

但是只有在污染成本升至使排放企业限制产量，或投资新技术，或者采取其他减排措施时，碳排放交易体系才会起作用。

当然，排放企业可以尝试提高产品的价格，但这必须建立在这些企业拥有市场支配力的情况下，对于很多大宗商品行业来说，目前的情况远非如此。

这在很大程度上要取决于全球最大碳排放国--中国如何设计其碳排放交易体系，而目前对于每吨排放价格、涉及哪些行业以及发放许可总量限制，还没有细节公布。

中国最近几年已建立了七个试点碳排放市场，他们在吸引交易方面取相对较为成功，尽管每吨碳排放价格一般都低于欧洲市场。

目前就这些数据来断定这些最初的计划是否能够成功减少排放、或提高效率可能还为时尚早，尽管广东省上周宣布将更多行业纳入其碳交易试点市场。

由于细节不明，很难做出明确的结论，但可以借此看到未来可能的趋势，以及潜在运作方式。

**供应过剩的行业料缩减产能**

如果中国的计划是以鼓励大幅削减碳排放的方式进行，则将带来赢家和输家，并为其他国家的大宗商品生产商提供机会。

以钢铁业来说。倘若碳交易系统提高了生产升本，那么可能会发挥两种作用。

首先，这将鼓励一个供应已然过剩的行业缩减产能，也就是说年代较久、效率较低的可能会被迫关闭。

这或许会降低国内钢铁产量，但会提高钢铁价格，从而可能会减少中国钢铁出口，而这都是建立在生产时使用的原材料会减少、加工成本基础会增加的基础上。

反之，碳交易可能鼓励钢铁制造程序采用质量更高的原材料，也就是说质量更高的铁矿石生产商实际上可能受益，即便国内消费的铁矿石总量下降。

炼焦煤生产商也将遇到同样的情况，因钢铁生产商有望尽力降低单位能源消耗量。

中国企业也有可能会转向更多采用电弧炉回收钢，尤其是如果他们可使用天然气或可再生资源电力的话。

类似的情况也可能在铝行业上演--与钢铁业一样，中国的铝行业也存在产能过剩问题。

如果铝生产成本上涨，同样也会激励产业合理化，高成本、低效率的生产商将被淘汰出局。

这样一来，与钢铁业相似，可供出口的铝必将减少，全球炼铝产能过剩现象也有望缓解。

**煤炭仍是输家**

可能面临挣扎的主要大宗商品是煤炭，尽管煤炭仍是中国的主要能源，占到总量的60%以上。

虽然中国无法结束、也不会结束对煤炭的依赖，但尽可能降低污染燃料的使用都将是任何碳交易系统的首要目标。

这对低品级煤炭出口国来说尤其是个坏消息，比如印度尼西亚；但对于较高品级煤炭生产国来说情况也不容乐观，比如澳洲，因为如果中国真要限制煤炭的使用，将意味着中国完全不需要进口，国内产量就已经绰绰有余了。

煤炭产业的痛苦最终可能成为液化天然气的福音，特别是如果中国采取协同举措建起更多天然气发电厂，并加快建设液化气接收终端的话。

亚洲液化天然气现货价格上周收盘逼近每百万英热单位6.80美元的历史低点，这种低价水平也许能打动中国能源企业加大液化气采购投资，因为随着更多新液化厂投产，液化气的价格前景依然受到抑制。

碳排放交易还可能会影响到炼油产业。而鉴于中国很多炼油厂已经在使用最新技术，所以这个领域提高效率的空间更加有限。

一些老旧的小型“茶壶”炼油厂如果也被纳入碳交易体系，它们的日子可能会不好过，但主要影响可能是成品油的成本增加，而这个负担很可能要由中国消费者来承担。

中国炼油厂可能会在成品油出口市场丧失一部分竞争力，如柴油，但这在很大程度上将取决于拟议计划中每吨碳排放的成本。

总体而言，中国若能建立一个高效的碳排放限额与交易体系，对煤炭生产者来说肯定是不利的，无论是国内还是国外企业；但这可以降低全球产能并削弱中国出口竞争力，所以实际上可能有利于中国以外的钢铁和铝生产商。(完)