《阳歌专栏》闽中有机食品将加入私有化队伍

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**闽中有机食品将加入私有化队伍**

食品加工企业中国闽中有机食品CMFC.SI上周遭遇空头侵袭，随后又收到并购要约，该公司或会发现私有化也许是比继续上市更合适的选择。该公司上市至今仅有三年，上周股价遭遇重挫，单日下跌一半，因之前做空机构Glaucus Research发布的报告暗示该公司涉嫌财务造假或夸大事实。眼下，闽中食品已经收到印尼Indofood公司的慷慨收购要约，这很可能成为这家公司结束上市地位的开始。

过去两年来，众多中资公司遭遇空头侵袭，后者发现这些公司易于成为赚快钱的目标。我个人认为很多遭遇此种攻击的公司内在质量相对较好，且能够实现适当的盈利水平。这些公司的问题是中国所特有的，也就是有强烈的夸大企业实力和成长前景的倾向。这个习惯是过去20多年来养成的，中国设定增长目标的旧机制往往导致很多企业转向在账目上刷聪明来满足这些目标。

这意味着，私募股权及其他买家可能因投资这类公司而获得非常高的价值。这些公司尽管存在夸大的倾向，多数企业还都拥有相对稳定和不错的业务。

闽中食品的股价在Glaucus的报告上周出炉后从此前1新加坡元左右一路跌至0.50坡元的低点。全球最大的方便面企业之一的Indofoods在空头来袭前已经持有闽中食品的股份，并在股价暴跌后增加持股。在Indofoods持股比例达到33.49%之后，触发其对闽中食品的强制性要约收购。Indofoods上次以每股1.12坡元收购闽中食品的股份，这也成为前者的要约收购价。

经历了上周的暴跌且仍持有闽中食品股票的股东，现在若选择接受要约价会录得小幅盈利，该股价在空头来袭前的报价约为1新加坡元。私有化可能是闽中食品更好的选择，其股价在上市期间从未有过很好的表现。在2011年短暂冲高至1.80坡元左右之后，该股价多数时间都在1-1.20坡元之间波动。这种暗淡的表现不但是中国企业，也是小企业通常都会遇到的问题，因其很难吸引投资者的关注。

那么，这些公司及其投资者应该从中吸取什么教训呢？对投资者而言，持有这些小型中资公司的股票极具风险，在遭遇空头攻击之后也许是买进的好机会。闽中食品就是个很好的例子，股价暴跌后买入的投资者在短时间内就将获得高达100%的回报。

从中资企业的角度来看，我建议计划赴海外上市的小公司三思而行。不但上市耗资巨大且随后因合规要求而背负沉重负担，而且股票也可能遭到空头攻击。美国证券监管机构已经将很多家小企业从纽交所和Nasdaq市场清退，新加坡等较小的市场现在也可能会这么做。

一句话：闽中食品很可能在收到慷慨的收购要约后退市，成为遭空头攻击的又一个牺牲品。

**万达旗下AMC提交上市申请**

去年被万达集团以26亿美元收购的美国院线运营商AMC Entertainment提交纽约上市申请。我认为此举具有讽刺意味，因为大多数中国观察人士等待中国企业恢复赴美上市一年多了，此前两年投资者人气低迷导致只有寥寥几家中国公司赴美上市。AMC申请上市可能显示，说IPO寒冬已经结束为时尚早，因为AMC虽然归属万达所有，其实却是美国资产。

我们或许很快就能看到万达收购AMC是贵了还是便宜了。AMC去年持续经营收入达27亿美元，但获利只有4,100万美元，只占营收的1.5%，凸显行业竞争的激烈。

作为收购的一部分，万达承诺对AMC影院进行大规模升级，我猜测上市筹集的资金将部分用在这上面。AMC在上市申请中称，计划筹集高达4亿美元资金。申请并未提到上市股份所占的比例，并指出4亿美元只是初步数字，根据需求和其他因素可能调整。2007年以来，AMC曾两次试图上市，但都无功而返。

此次上市会成功吗？万达收购AMC的价格是高还是低呢？对中国企业赴美上市又能有什么启示呢？我猜测AMC最终会成为上市公司，不是因为投资者突然对AMC感兴趣，而是因为万达希望AMC上市。万达旗下的院线业务目前没有大型上市企业，万达可能希望将AMC作为全球院线运营的上市平台。

如果上市成功，我猜测将显示万达收购AMC的价格过高。虽然AMC通过343家影院和接近5,000块屏获得了大量营收，但由于竞争激烈，最好的时候也只能获得微薄的利润，而不太好的时候就会亏损。AMC上市后市值或许高达20亿美元，不过也可能更低，从而表明万达收购AMC支付了高额溢价。

AMC上市申请或显示美国投资者仍不太接受中国企业。尽管AMC为中资所有，但美国投资者对其很熟悉，不会将其与中国互联网小公司视作同类。而且，更大的问题是，年初迄今唯一赴美上市的重要中资企业兰亭集势(LITB.N)近期遭到抛售，这导致投资者对中国企业不感兴趣。因此，今年余下时间里中国企业赴美上市仍很艰难，能成功赴美上市的企业料不超过三家。

一句话：AMC上市料显示万达收购AMCE支付了溢价，并表明美国投资者仍对中国企业兴趣不高。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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