《RUSSELL专栏》中国燃料油出口创新高 表明经济形势发生变化

图为车辆驶入京藏高速路旁中石油在北京的一家加油站。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿1月15日 - 由于中国12月原油进口创出最高纪录，人们似乎忽视了该国燃料油出口也触及历史高位。

2015年12月中国进口原油大增21.4%，达到782万桶/日，全年进口平均达到671万桶/日，再创新高，比2014年增长约8.8%或54.26万桶/日。

无疑，中国正在利用油价暴跌的机会来填充战略与商业库存。今年可能会保持这种趋势，即使可能因储存空间限制而放慢速度。

但中国经济形势的变化，也在影响国内燃料油消费，进而影响其成品油出口。

变化最大的是中质馏分油。其中柴油主要用于铁路与公路运输、驱动建筑与其他机械，所以经常被称为工业燃料。中国经济成长放缓，正在削弱对柴油的需求。

路透编纂的数据显示，11月柴油隐含需求同比下降7.8%。

但柴油出口一直在增加，2015年前11个月出口大增64%至617.8万吨，相当于每日约138,700桶。

中国不仅出口过剩的柴油，还增加了另一主要中质馏分油即航煤的出口量，2015年前11个月航煤出口增加17%至1,099.8万吨，相当于每日256,800桶。

中国12月成品油出口总计达到创纪录的975,500桶/日，这带动2015年出口创下693,300桶/日的纪录，较2014年增加21.9%。

12月详细出口数据要到本月稍晚才会公布，但从2015年平均水平可以明显看出，目前中质馏分油在中国成品油出口中占据主导，大约占全部成品油出口的58%。

这对于中国来说是种巨变。中国曾是中质馏分油的净进口国，大规模出口的成品油只有汽油。

2015年1-11月的汽油出口增加10.4%至501.4万吨，合每日约12.76万桶。

上述增长主要源于中国油品产量增加，并非国内消费疲弱，而且，在汽车销售强劲的带动下，中国国内汽油消费亦呈涨势。

不过这一数据显示的是已经发生的，并不能说明柴油和航煤出口增加的趋势能否持续，也不能告诉我们这会对亚洲燃料市场带来何样的影响。

**柴油获利承压**

新加坡柴油裂解价差去年下滑了29%，年底报每桶11.26美元，本周四更是收在9.40美元，看来今年还要延续跌势。

中国出口增加并不仅仅造成价格疲弱，而是加剧了燃料供应过剩的局面。亚洲需求增速减慢，以及来自中东新炼厂的更多供给，造成燃料库存居高不下。

相比之下，新加坡指标汽油的裂解价差则是一涨再涨，2015年累计劲扬185%，以每桶15.08美元为去年画上句号，今年更是扩大涨势，周四报收16.27美元。

汽油帮助提升了炼厂利润。根据路透数据，普通一家新加坡炼厂加工迪拜原油的利润率约为每桶10.44美元，远高于365日平均水平7.84美元。

目前的这种趋势有可能延续，尤其因为市场预期，中国经济将继续放慢成长脚步，柴油消耗较大的重工业在2016年将继续步履维艰。

相反，中国以及印度的汽车销售料将延续上升势头，进而推升汽油需求。

今年中国炼厂或许可以增产汽油并减产柴油，因为可以最大化生产较轻燃油的新设备料将投产。

但即便如此，当前燃油出口政策放宽将导致出口配额提高，进而鼓励中国炼厂增加中质馏分油的出口。

这将给柴油裂解价差带来一定压力，但在当前原油价格疲弱的环境下，或许并不足以吃掉炼厂的丰厚利润。(完)