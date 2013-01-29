《Maguire专栏》关注中国2013年的谷物进口

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 丁琦

路透芝加哥1月25日 - 尽管不算什么意外,但中国2012年谷物、油籽和食用油的总进口量触及逾8,650万吨的纪录高位.

需要指出的是,谷物进口占上述总进口量的比例较上年翻了一倍.这表明在全球农产品进口市场上,中国已不仅仅是油籽大买家,还成了谷物的主要买家.

中国一系列的大笔谷物采购,使得之前有关中国对食品和饲料买兴仅限于大豆的说法已然站不住脚,还向其他进口方发出了一个警示讯号:这个全球人口最多的国家将在主粮进口方面与它们竞争.

**大豆进口居高不下**

2012年,中国再度成为大豆和其他多种油籽的最大单一进口国,中国海关数据显示,去年大豆总进口量达到了5,830万吨.这较2006年的进口量翻了一倍,较2011年增加了600万吨.

中国还进口了大量其他油籽,食用油和油粕,油籽/油料/油脂进口总量超过7,600万吨,为连续第九年增长.

不过,对于谷物和油籽市场的预测机构而言,中国油籽采购量的逐年增长已变得司空见惯,以至于对大多数市场追踪者而言,只有中国油籽需求出现下滑,才算的上值得关注的新闻.因此,2012年中国油籽进口量的升势几乎未引发什么关注.

**谷物进口发出重要变化信号**

虽然去年中国的常规油籽采购活动不太起眼,但其谷物进口量跳增,确实值得额外关注.

2011/12作物年度,中国玉米进口较上年大增逾430%,总量为纪录最高.大麦和高粱进口的同比增幅亦很强劲,美国农业部(USDA)已预计2012/13年度中国的谷物进口买兴依然会十分强劲.

然在谷物进口情况方面最值得注意的发展,当属2011/12年度中国稻米进口较上年度跳增逾200%,以及目前预测未来几个月还会有进一步的强劲进口买兴.

中国是全球主要稻米生产国,且以相当大幅度领先他国,其也握有最多库存.因此中国在2011/12年度跃居全球第二大谷物进口国(排名从前一个年度的第20大幅跃升)明显显示了全球谷物进口领域的一大变化,可能在往后几年继续对市场发挥影响.

中国自1980年以来油籽和谷物进口图表请参阅

(link.reuters.com/jud55t)

中国在稻米进口的排名如此一跃而升--同时玉米进口的排名也从第二十一大幅跃进至第六--显示,该国在主食进口上采取的态度,比我们之前所见要积极得多.

**密切关注库存**

除大豆之外,中国也积极进口玉米及稻米,显示该国在那些大宗商品领域或将面临供应短缺.

但根据美国农业部的库存估计和中国官方的一般性报告,中国谷物和油籽库存都接近多年高位.

中国油籽和谷物库存图表,请参阅

(link.reuters.com/kud55t)

另外,中国玉米、稻米和大豆的库存使用比均显示,该国的库存相当充足.

虽说如此,但那几种谷物的库存使用比近来却一直下降.因此,促使中国最近积极增加进口的可能是这股趋势,而不是比率的绝对水准.

中国玉米、大豆、稻米库存使用比图表,请参阅

(link.reuters.com/nud55t)

其他仰赖进口的国家都应密切关注,这项衡量中国供应充足程度的指标是否进一步恶化,因那可能预示中国将更大量地采购全球粮食和饲料用谷物.

不过若中国谷物库存的增速开始快过消费,可能表示中国的采购活动将降温,那或让其他国家可取得更多谷物.

无论如何,随着2013的谷物进口季将进入活跃期,都更值得市场较以往更密切关注中国的动向,除油籽外,还应监视其介入谷物市场的活动.(完)

(译文审校 程琳/王洋)

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