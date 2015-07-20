《SAFT专栏》中国政府倾全力救市 纯属拣软柿子捏？

7月16日，北京一家星巴克餐厅，一名男子在等候咖啡的时候在查看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 许娜/王丽鑫

路透7月17日 - 中国政府倾尽全力挽救股市，可能不是因为这是其当下面临的最重要问题，而是因为这是政府最容易控制的一个问题--如果采取异常强劲的举措的话。

毕竟，与振兴因长期(且不断恶化的)供应过剩而痛苦不堪的房地产市场相比，恐吓空头要容易得多，代价也小得多。

允许人们把房子押上借钱炒股，显然比处理过度投资所导致的后果要来得容易。

股票融资交易可谓中国负债网络不断扩张的一个环节，然而比起处理债台不断高筑的问题，暂停主要个股的交易、及套住投资者使其无法抛售脱身则要更容易，见效也更快。

中国通过威慑以救市的决心似乎与日俱增。

中国媒体周五报导称，国有企业中国证券金融股份有限公司已从银行业获得1.3万亿(兆)元人民币(2,090亿美元)贷款。这些贷款将可通过券商为购股提供融资。

自去年以来，中证金就对允许券商发行短期债券以为用于购买股票的保证金贷款融资的规定感到不满。上周，中证金决定，允许将这些贷款证券化并出售，以释放更多资金用于更多保证金贷款。

所有这些都给人留下了最深刻的印象，虽然从政策方面讲，这有很大缺陷，较长期成本也很高，但短期内取得的成果似乎基本符合目标。中国股市--如果还能说这是个股市的话--已然企稳，沪综指.SSEC周五收报3,957点，尽管较6月峰值还低逾20%，但已较7月低位上涨了13%。

但考虑到中国政府所花费的力气，这样的成绩很难令人兴奋。两周前，21家券商承诺继续买入股票，直到沪指重新站上4,500点。但目前，沪指仍不到4,000点。

**楼市、债务及过度投资**

中国控制股市的措施，最好是从其控制经济其他层面难题的背景之下加以理解，其经济所面临的种种难题更为艰深，所需要的解决方案可能更难策划、也或许更难承受。

“在我们看来，中国三大泡沫并存仍然是全球经济最大的风险(包括有史以来第三大信贷泡沫，最大的投资泡沫，和第二大房地产泡沫)，”瑞士信贷Andrew Garthwaite带领的策略师团队在一份客户报告中写到。

从楼市看，就算价格下跌，而估值仍然是天价，且北京和上海房屋均价达到平均收入的20倍以上，供应却仍然在增加。瑞士信贷估计，中国新房开工量比需求多12%，18%的建成住房空置。

房地产泡沫与信贷泡沫同时出现不足为奇。瑞士信贷称这是他们所见过的第三大信贷泡沫，仅次于西班牙和爱尔兰上次遭遇的泡沫。民间部门债务不仅与国内生产总值(GDP)之比接近200%，且自2011年以来直线窜升，较趋势水平高40%。国际清算银行研究发现，很多金融危机爆发之前，信贷增长仅比趋势水平高10%。

投资与产出之比现达到44%，相比之下，日本在1970年代初快速工业化的时候，该比例最高也只有36%。中国意识到投资带动增长是有限的，经济必须转型，让消费和服务占据高比重，而降低出口和建筑投资占比。

鉴于中国经济中的过剩现象，银行系统、民间及公共和准公共事业债务与股市之间难以说清但存在无疑的联系，股市大跌必然会让当局大为震惊。像我们能从其他经济体看到的，债务问题爆发点隐藏的深，但杀伤力可能极强。

这样应对股灾，问题或许和面子受损没太大关系，反而是在于仔细观察各个变数，以及这些变数之中哪些中国当局拥有最强的控制力。

若说上次金融危机能提供什么教训，那就是操纵金融市场、期待实体经济跟进，要比改变实体经济并等待金融市场跟进更简单。

中国对此可谓心领神会。(完)

(译文审校 张明钧)

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