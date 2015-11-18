《RUSSELL专栏》中国钢铁产业无人爱 开始艰难历程

撰稿 Clyde Russell；编译 张涛/李婷仪/王洋/高琦

路透澳洲朗塞斯顿11月18日 - 没人喜欢中国钢铁产业。中国以外的生产商肯定不喜欢，他们对于倾销耿耿于怀；甚至连中国人也不喜欢，他们面对供应过剩情况下亏损不断上升，正在苦寻出路。

但是否正在采取足够的措施，或者可能采取足够的措施来扭转当前困境，这点仍然存在疑问。

价格跌至纪录低位，其他地区钢厂要求阻止中国廉价出口的呼声高涨，使得中国钢铁行业面临更大压力。

未来数月，这种压力很可能增大。澳洲声称，进口中国钢材不仅正在扼杀本地产业，而且可能因质量低劣而杀死本地人。

质量问题只是一个方面，在对抗中国钢铁出口之战中，还可能有其他潜在的新战线。

据澳洲广播公司周二报导，澳洲钢铁协会和澳洲焊接技术协会表示，某些来自中国的进口产品存在严重的质量缺陷。

“我们看过一些这方面的例子，非常危险，”澳洲焊接技术协会执行长Geoff Crittenden对澳洲广播公司表示。

“最令我们担心的是，未来恐将出现可怕的意外，那是大家没法接受的，”他说。

虽然不是在印证他的主张，但是，基于安全理由的反中国钢铁行动，很可能获得公众和政府的支持。

该协会要求海外钢铁制造商进行第三方鉴定，以确保中国的产品符合澳洲标准。

虽然此举在某种程度可以解决产品质量问题，但也将推高钢铁进口成本，从而让澳洲本土钢铁业获得喘息。最近，澳洲钢铁业为求生存，已裁撤了数百个工作岗位并削减员工福利。

**反进口行动旷日废时**

英国钢铁厂在10月裁员将近4千人，导致行业大声疾呼欧盟应立即行动，来遏制所谓的中国钢制品倾销。

然而，欧盟成员国官员们在11月9日的会议中，却无法就紧急措施达成协议，他们仅有的共识是情势严峻且有必要采取行动。欧盟轮值主席国卢森堡提议今年稍晚再召开会议。

而美国钢铁业者已向政府投诉，对象是来自中国、印度、意大利、韩国及台湾的进口钢制品，称这些地方的钢铁业获得补贴。

不过，鉴于争端解决机制的官僚做派，美国当局最终裁定是不是构成钢铁倾销，以及要采取什么样的惩罚措施，前后最长或许需要一年时间。

印度已经对钢铁进口采取了措施，9月其对产自中国、日本、韩国和俄罗斯的一些产品征收了20%的关税。

尽管欧盟、美国和其它国家对中国征收关税或许需要时间，但趋势正变得明朗起来，即中国通过出口来消化过剩产能的能力将会受到限制。

中国的钢铁出口已经在下降，10月出口量为902万吨，比9月水平低19.8%。不过今年迄今中国的钢铁出口量仍增长了24.7%，但这个数据自2月达到56.4%的峰值后便一直呈现下降。

**内需或能带来一点助益**

如果出口不是中国解决问题的万灵药的话，那是不是可以寄望国内加大基建力度来带动内需复苏呢？

尽管存在一些乐观预期认为中国政府将再度加大基础设施投资力度，但是力度大到足以明显抑制过剩产能的可能性很小。

据中国钢铁工业协会的数据，中国钢厂的年产能达到约11亿吨，但今年前十个月的表观消费量却同比下降5.7%至5.9047亿吨。

如果全年都保持这个速度，则意味着国内钢铁需求约为7.08亿吨，出口最多可达到1.1亿吨，总量约为8.18亿吨。

这就是说中国钢铁产业至少还有3亿吨的过剩产能，意味着在解决供应过剩的问题上，今年迄今关闭5,000万吨产能的行为才只是开了个头。

虽然中国政府可能非常希望钢铁产业能进一步合理化，但当考虑到地方政府的需要时，事情就变得复杂许多，因为当地为了保持较高的就业率，更可能试图维持这些钢铁厂的运营。

在铝等其他供应过剩产业出现的情况则是，过剩产能较预期需要更长时间才退出市场，并且一旦价格有所反弹，退出的产能又很快恢复。

上海指标螺纹钢期货SRBcv1在周三早盘触及每吨1,745元人民币的纪录新低，较2009年8月触及的峰值跌去74%。

价格下滑无疑将加重亏损钢铁厂的压力，但可能发生的情况却是，如果有足够多的产能关闭并引发价格反弹，那么一些工厂会重新开工，从而使价格上涨受到限制。

如果说在当前的商品价格大跌局面下有一个共同的主题，那就是过剩供应要比合乎常理的水平更为顽固，而且价格反弹会很快引发供应回归。

这意味着中国钢铁厂和其全球同业还将经受更多痛楚。（完）