《A股技术分析》沪综指暴跌后接近短线底

1月8日，北京一家券商营业部，大厅内的股民在等待市场开盘。 REUTERS/Jason Lee

技术面显示，短线跌势过于急促导致超卖严重，空方能量集中释放引发短线抄底资金涌入，沪指连续暴跌后快速接近短线低点，后市转入震荡反弹概率较大；中线看，前期反弹格局被完全破坏，大盘再度进入中级下跌和调整，3,000点一线尚具备一定支撑，后续走向仍须视注册制进展以及变幻不定的交易规则如何演变。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/1IU0nWA

新年后首周，熔断机制的运行彻底扭转此前大盘的震荡反弹态势，沪综指进入流动性人为阻断导致的断崖式下跌，技术面被极大扭曲和破坏。目前，短期均线空头排列并向下发散，将不断压制股指，上档阻力重重，反弹料伴随频繁震荡，市场情绪化程度较大，将加剧走势波动性。

目前沪指已抵达8月底至9月份的横向震荡区域，具备一定短线支撑，同时，当时形成的3,052-3,133跳空上涨缺口基本得以填补，技术面看在3,000-3,050点形成短期底部的概率极大，若股指再度向下跳水，料有望继续吸引抄底资金进场，为更大力度反弹积累动量。

技术指标方面，KDJ、RSI进入超卖区，MACD继续下行，股指探至布林通道下轨，趋向指标达到9月初以来最高水平，综合来看，卖压再度大举释放的动力已不足，短线底部有望在震荡下探中探明。

较长期走势(周线图): reut.rs/1IU0t0o

沪综指本周大跌创四个半月最大单周跌幅，技术角度看，上档30周均线持续下行最终产生强大压力，大盘中级走势逆转进入调整，3,400点附近已形成中期多空分水岭，大盘较长时间内或难以站至其上。

此外，3,400点之上长达两个月的箱型震荡，本周亦明确予以下破，大盘重心下移至9月份形成的3,000-3,200点低位平台，该位置兼具技术和政策面双重支撑，料在一定时间内难以下破，未来注册制进展以及交易机制是否有新的变化将决定其后运行态势。（完）