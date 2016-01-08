《A股技术分析》沪综指暴跌后接近短线底

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月8日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周大幅暴跌，熔断机制开启彻底终结此前四个月的反弹行情。
技术面显示，短线跌势过于急促导致超卖严重，空方能量集中释放引发短线抄底资金涌入，沪指连续暴跌后快速接近短线低点，后市转入震荡反弹概率较大；中线看，前期反弹格局被完全破坏，大盘再度进入中级下跌和调整，3,000点一线尚具备一定支撑，后续走向仍须视注册制进展以及变幻不定的交易规则如何演变。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/1IU0nWA
新年后首周，熔断机制的运行彻底扭转此前大盘的震荡反弹态势，沪综指进入流动性人为阻断导致的断崖式下跌，技术面被极大扭曲和破坏。目前，短期均线空头排列并向下发散，将不断压制股指，上档阻力重重，反弹料伴随频繁震荡，市场情绪化程度较大，将加剧走势波动性。
目前沪指已抵达8月底至9月份的横向震荡区域，具备一定短线支撑，同时，当时形成的3,052-3,133跳空上涨缺口基本得以填补，技术面看在3,000-3,050点形成短期底部的概率极大，若股指再度向下跳水，料有望继续吸引抄底资金进场，为更大力度反弹积累动量。
技术指标方面，KDJ、RSI进入超卖区，MACD继续下行，股指探至布林通道下轨，趋向指标达到9月初以来最高水平，综合来看，卖压再度大举释放的动力已不足，短线底部有望在震荡下探中探明。
较长期走势(周线图): reut.rs/1IU0t0o
沪综指本周大跌创四个半月最大单周跌幅，技术角度看，上档30周均线持续下行最终产生强大压力，大盘中级走势逆转进入调整，3,400点附近已形成中期多空分水岭，大盘较长时间内或难以站至其上。
此外，3,400点之上长达两个月的箱型震荡，本周亦明确予以下破，大盘重心下移至9月份形成的3,000-3,200点低位平台，该位置兼具技术和政策面双重支撑，料在一定时间内难以下破，未来注册制进展以及交易机制是否有新的变化将决定其后运行态势。（完）
(审校 杨淑祯)
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。