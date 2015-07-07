《SAFT专栏》中国股市急坠 不可轻举妄动

7月7日，北京一家券商营业部内的投资者在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

撰稿 James Saft；编译 张涛/蔡美珍/陈宗琦/龚芳

路透7月7日 - 只有胆大包天的投资者才会押注，中国越来越不惜代价的救市行动不会成功；只有愚蠢透顶的傻子才会押注中国救市一定成功。

对任何拥有选择余地的人来说，适宜的做法是退到场边观望。面对股市暴跌，中国祭出一系列有力措施，试图吓退潜在的卖家。虽然这些措施都利好股价，但却不利于市盈率反映现实。

上海股市沪综指自6月12日以来的跌幅已接近30%，中国当局推出了多项救市措施，周日重拳出击，宣布央行将向一个国家支持的保证金融资公司提供规模无限的、开放式的流动性支持，供其向那些想买入股票者提供资金。

中国21家证券公司周六宣布，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币(190亿美元)，用于投资蓝筹股ETF(交易所买卖基金)。而首次公开发行(IPO)也遭暂缓，显然是希望炒作新股的投资人将会转而投入既有个股。

在此之前，中国已经放宽货币政策及保证金规定，但这两招都未能阻止股市持续下跌。

中国当局似乎也已经受够了市场存在各种冲突势力的观念，将矛头瞄准卖空者，誓言要调查“操纵行为”，同时也出台多项措施，不仅限制卖空，也让卖空的成本更加提高。

中国当局明显快让自己变成本国资本市场的实质最后买家。虽然中国央行是透过向中国证券金融股份有限公司(中证金)提供流动性支持，供应买股资金，但其中许多资金将流向倚赖官方友好态度的机构，因此可以相信，这些机构将会不负当局救市的期望。

**央行的考验**

尽管周一上海股市的确因政府的救市举措走升，上涨2.4%，但受官方控制程度较少的香港股市反而重挫3.2%，创下2011年以来最大跌幅。中国的资本控制限制了外国投资者在沪市的参与。

“不过如果中国人民银行的举措失利，将开启大国央行股市托市政策无效的先例，”SLJ Macro Partners对冲基金经理任永力在给客户的报告中表示，“而且可能标志着央行政策效应开始递减。”

中国明显致力于托市，实际上是给市场价格保底的承诺，这样的做法，远远超越欧洲央行总裁德拉吉与伯南克担任美联储主席时期采行的口头干预与购债计划。

中国致力于这项政策原因也相似：中国希望以股市上涨为手段，鼓励经济由出口导向型向消费者导向转型。如今股市大跌对转型造成威胁，更重要的是，政府在人民心中的声望也跟着打了折扣。

然而，誓言无限期无限量供应资金倘若奏效的话，应可较以往的前例取得更多成效。

尽管中国的救市方案与1929年华尔街银行(尤其是摩根大通)护盘行动有些可比之处，但中国由官方所主导成本无上限的救市方案则为截然不同的情况。

证诸历史，或许最类似事件的就是日本财务省于1992年采取的“护盘行动”。日本银行业者持有的庞大股票仓位，可能被迫按照市价认列帐上损失，这令当局忧心银行业者偿付能力受创，因而发起这项行动，其最终包括动用公共资金直接购买股票。

日本在1992年当年的想法，或许如同中国当今的思维一样，认为只要政府能够推高日经指数，民间投资人就会跟着进场，经济就会跟着复苏。尽管日本股票确实因官方买进而略见回升，但在这项方案于1994年结束后不久，股市即告崩盘。接下来日本的情势及股票走势即陷入一段惨淡的岁月。

“财务省不了解释出‘不要卖’的讯息，即等同于释出‘不要买’的讯息，”野村前会长Yukio Aida谈及日本护盘行动时表示。

与1992年时的日本相较之下，中国对国内事务的影响力无疑更加强大，远胜于德拉吉在2012年及伯南克在2008年的影响力。

这使得中国资本市场扭曲的情况更加严重，而很有可能出现的情况就是，最终付出的代价会更大。(完)

(译文审校 许娜/高琦/王丽鑫/张明钧)

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