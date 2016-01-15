《A股技术分析》综指料下试2850点后再寻反弹

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京1月15日 - 中国股市沪综指.SSEC本周继续抵抗式下跌，融资盘压力加大导致被动卖盘持续涌出。技术面显示，3,000-3,050点短线支撑区被下破，市场信心悲观，去年8月股灾低点2,850点对股指形成牵引，沪指料继续下探该点位，惟短线超卖严重，叠加政策护盘预期，大盘探底之后仍有望反弹，多头尚未完全弃守3,000点这一重要心理关口。
中线看，本周再拉中阴线，技术面继续向淡，有待政府有形之手助力，大盘只有重新站回3,000点之上才能缓和中线技术形态持续恶化的局面。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1n4NHmn
本周沪指继续单边下跌，盘中现多头抵抗及小规模护盘，但投资者信心疲弱，反弹遭五日均线反压明显。目前均线系统完全空头发散，技术形态向淡，将持续制约大盘，短线沪指料下试去年8月股灾低点2,850点，在技术面超卖及政策面护盘预期叠加下，寻求新一轮反弹。
去年8月以来大盘反弹行情中形成的向上跳空缺口已全部回补，而本轮下跌过程中形成多个下跳缺口，下周若顺势下跳，形成短线竭尽缺口的可能性较大，并引发更多抄底盘介入。下周形成的低点当具备较强的技术意义，大盘在恐慌中有望探出本轮暴跌的短期底部。
技术指标方面，多个指标进入超卖区，KDJ已低于去年2,850点同期水平并开始走平，RSI亦低位震荡形成底背离，趋向指标继续走高，创5,178点下跌以来最高水平，显示跌势进入末端。综合看，再度急跌后形成小型空头陷阱可能性较大，探底回升是短线走势主流。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1n4NP52
沪综指已连续三周收出周阴线，本周更是打穿去年8月股灾后形成的低位震荡平台，中级下跌行情持续展开。中期均线已在3,400点附近形成重压，料相当长时间内难以站至其上，惟多头尚未完全放弃3,000-3,200点这一重要位置，若隐若现的护盘力量似乎在等待技术面持续超卖后方才出手，以事半功倍助力大盘出现较大力度反弹。
大盘连续三周累计跌幅达20%，空方能量集中宣泄之后，中线看2,900点下方持续大跌的机率较低。股指有望顺势下探后反弹回升，尝试收复3,000点整数关口，随后围绕3,000-3,200点区域进行震荡，为其后的长线下跌积累动量。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。