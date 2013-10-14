《阳歌专栏》中国工信部加快主流4G部署

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**工信部加快主流4G部署**

中国工信部刚刚作出有意思之举，暗示在推进4G部署进程中，中国移动(0941.HK)(CHL.N)或许只是较中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)略微领先。依我之见，此举潜藏着重大的意义，原因是工信部还准备发放虚拟运营商牌照。首批虚拟运营商涉及五到六家企业，有望为目前由三家国有电信企业为主的市场带来新的竞争。

将4G的到来和发放虚拟运营商牌照联系在一起，也许有些想象力过于丰富，我会简短解释一下具体原因以及此类发展对除中国移动以外的各方均有利的原因。获得虚拟运营商牌照的企业，可通过租赁三大电信运营商的网络，来提供自有品牌电信服务。

我们先来看看相关的最新消息。有报道称，工信部刚刚向中国电信和中国联通分配了基于FDD-LTE技术的4G频段。报道来源含糊不清，仅称来自未具名的业内消息人士。不过，从报道包括具体频段数据的详细程度看，消息可能属实。

三年前，工信部根据国内自主研发的TD-LTE标准划分4G频段。TD-LTE作为全新的标准，在投入商用前必须经过广泛的试运行，因此需要提早划分频段。中国移动的4G网络采用的是TD-LTE标准，该公司过去三年一直在进行相关试点，如今已建立了覆盖全国的TD-LTE网络以供商用。该公司已准备在工信部发放正式商用牌照后，尽快推出4G服务。

相比之下，FDD-LTE属于成熟的国际标准，已在世界各地得到了广泛使用，因此不需要进行太多试运行便可在中国投入商用。中国联通和中国电信正在计划提供FDD-LTE 4G服务，从而可凭借该技术的可靠性领先中国移动。不过，之前有报道显示，工信部可能在年底发放TD-LTE牌照，一年后再发行FDD-LTE牌照，这或许会令中国移动领先很多。

最新报道显示，发放FDD-LTE牌照的时间可能提前，最早或许就在明年首季，从而令中国移动的领先优势没有预期明显。所有这些引出了我在开头提出的观点，即FDD-LTE进程突然提速，可能与即将发放的虚拟运营商牌照有关。虚拟运营商牌照预计在本月或下月发放。

我的逻辑是，在五六家企业获得虚拟运营商牌照时，需要用所能得到的所有可能优势来从三大电信运营商手中争取用户。鉴于TD-LTE技术还不稳定且相关智能手机机型较少，工信部不太可能迫使新的虚拟运营商使用该技术。因此，FDD-LTE商用化进程提速，可令新的虚拟运营商在推出相关服务时拥有强大的优势，从而有助于他们快速从三大电信运营商获得市场份额。

一句话：工信部可能最早在2014年首季发放FDD-LTE商用牌照，以帮助获得虚拟运营商牌照的企业。

**互联网老兵为新人让路**

过去几个月，我们得以见到中国互联网行业三位大佬之间的友谊。新浪微博上的发帖显示，阿里巴巴创始人马云、新浪首席执行官曹国伟以及巨人网络公司董事长史玉柱有了更多在一起的时间，参与着很多看似更像是个人爱好而非各自商业运营的活动。

或许这也不意外，因为这三名高管均处于权力过渡阶段，每个人都准备将公司的管理权移交给新一代领导人。今年3月，马云正式将阿里巴巴集团CEO职位移交给原执行副总裁陆兆禧，同时保留董事局主席一职。史玉柱4月份的行动如出一辙，他辞去了巨人网络CEO一职，但仍为董事会主席。曹国伟似乎也有类似的动向，2012年，新浪任命现任CEO曹国伟为新浪董事长兼CEO。今年早些时候，新浪设两名联席总裁，称新浪的重组将使曹国伟更多关注新浪微博和移动业务的发展。此举令很多人猜测，曹国伟或许也在慢慢放手很多CEO相关职责，为新一代领导人让路。

互联网企业向新一代过渡领导权是令人乐见的举动，即便这会使行业失去一些传奇人物。不过，我认为这三位互联网行业巨头可能并不会真正完全放手，毕竟这是他们自己创立或领导了多年的企业。

如此看来，过去几个月微博上曝光的消息以及他们参加的活动看似是这三人有意为之，旨在令外界确信，同时也说服自己，真正走向退休。我喜欢曹国伟今年夏天发的一个帖子，在他发布的两张照片上，史玉柱在马云身旁教后者弹钢琴。9月曹国伟另外贴出的帖子记录了阿里巴巴和新浪两家公司的足球比赛，马云身穿红白相间的阿里巴巴球服吹着黄色号角。

三人之间的友谊可以理解，他们都是中国最早的互联网企业家和高管，他们在互联网行业萌芽时期就也彼此认识。他们之间的友谊从地理位置上来看也很有趣：曹国伟在北京，史玉柱在上海，马云在杭州。

最后，向新一代领导人移交管理权之后，他们最终还会在多大程度上介入公司事务也会引入关注。我认为，他们都会在某种程度上参与公司事务，特别是马云，他是阿里巴巴的创始人，在很多方面代表着公司的灵魂和精神。同时，我认为，新一代互联网企业领导人的崛起是件好事，不但要接过“三巨头”的衣钵，还有中国其他的互联网公司。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王燕焜/王凤昌

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