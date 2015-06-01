《RUSSELL专栏》中国PMI疲软即便引来刺激举措 也未必提振商品进口

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell；编译 王丽鑫/郑茵
路透澳洲朗塞斯顿6月1日 - 中国再次公布疲软的制造业数据，无疑会使进一步出台货币和财政刺激政策的预期升温，并点燃大宗商品需求和价格上升的希望。
但问题是，中国采购经理人指数(PMI)和大宗商品进口水平并无很大关联。
这并不是说制造业活动和大宗商品需求完全无关，而是即便中国当局大举出台刺激举措，且成功提振经济，也不一定意味着大宗商品进口同样跃升。
国家统计局周一公布的数据显示，5月官方PMI从4月的50.1上升至50.2，得以维持在50的荣枯分水岭上方。
但汇丰/Markit 5月中国制造业PMI终值仅从4月的48.9小幅上升至49.2，连续第三个月出现萎缩。此项调查跟踪更多中小型企业。
中国经济的问题是，官方和汇丰PMI都在50上下徘徊了一段时间，偶尔降至50以下，但也从未在扩张区域大幅上升。
去年9月官方PMI达到51.1，或许可以说显露出些许强劲迹象；但相比中国应对2008年全球金融危机出台大规模刺激举措之后，在2009年12月达到的56.6，也还差一大截。
很多分析师预计，面对庞大的制造业部门持续疲软的问题，中国政府可能会继续降息降准，以及提高基础设施支出来加以应对。
中国央行自去年11月以来降息三次，指标贷款利率累计调降90个基点，今年还累计下调存款准备金率150个基点。
尽管这燃起了2015年下半年形势好转的希望，但即便是最乐观的分析师，也不大可能认为PMI将强劲上升。
这就是大宗商品多头要面对的问题：PMI及整体经济指标要持续强劲上升，才能激发由需求带动的大宗商品进口和价格复苏。
像PMI在50.5-51这样的温和复苏，很可能不足以刺激需求劲扬，不过倒足以保证需求仍在增长，而不是陷入萎缩。
但PMI与中国对石油、铜和铁矿石等主要商品进口之间的关联并不大。
**大宗商品走势仍看供应面**
从趋势上看，原油进口自2012年8月以来呈现迅猛增长，从当时的1,840万吨增至今年4月时的3,028万吨。
原油进口在2012年8月触及低点实际上比当年4月PMI触及53.3高位滞后了几个月，而当原油进口量增长时，PMI数据趋平并维持在50附近。
铁矿石进口也是如此，2010年10月时进口量仅4,990万吨，到今年4月达到8,020万吨。
铜矿石及铜精矿进口在2012年4月时为47万吨，今年3月达到132万吨的近期高位。
这些数据表明，主要大宗商品进口从PMI数据中得到的推动不尽相同。
当战略和商业石油储备需要补充的时候，原油进口会增加；当油品出口增加时，原油进口也会提高。
当国内铁矿石生产商无力与全球三大矿商竞争时，国内产量就会下降，铁矿石的进口也就相应跳增。
直到去年，铜矿石进口仍部分受到融资交易的推动。融资交易将铜作为担保品，用融得资金进行非大宗商品方面的交易，譬如购买房产。
目前来看，除了煤炭之外，中国主要大宗商品进口的增长似乎相当不错，因此即便出台更多货币或财政政策刺激，进一步加速的空间也有限。
相反，大宗商品价格仍然随供应波动，因此，只有出现持续的价格上扬走势，才能证明原油或铁矿石等市场重归平衡。(完)
(译文审校 王颖/张若琪)
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