《RUSSELL专栏》煤矿业者该如何看待中国禁止燃煤令？

路透澳洲朗塞斯顿8月7日（撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/李春喜/龚芳） - 中国要缩减或限制耗煤量，其认真的程度到底有几分？

全球煤矿业者、交易商以及环保人士都想要知道这个问题的答案，但这个问题或许存在着根本错误。

中国中央或地方政府几乎每个礼拜轮流宣布缩减燃煤计划，而煤炭供应了中国约三分之二的电力需求，同时也是全球最大钢铁产业的动能来源。

最新的宣示是来自于北京市环境保护局，国营媒体报导指出，北京市环保局宣布2020年底前市中心的城六区全面禁止燃煤。

这很显然是政府当局对于居住或造访许多中国城市民众的心得所做出的回应：污染已经到了无法容忍的程度。

全球煤炭产业的问题，在于大家都把需求成长的希望很大程度寄托在中国，但如今中国正积极寻求减少燃煤。

各界都在质疑，这次中国当局限制煤炭消耗的认真程度有多高，因过去的种种措施都败在经济成长的大旗下。

有鉴于中国共产党面临改善污染情况的社会压力，看来这问题答案是：这次他们是玩真的。

但对于关心中国煤炭进口前景的国际煤炭产业，关键问题不是中国将煤炭消费量限制在多少，而是国内允许开采多少煤。

即便中国将明年的煤炭消费量限制在41亿吨，国际煤炭产业关注的是其中有多少来自进口，价格是多少。

2013年中国煤炭产量约为37亿吨，由于今年上半年已经开采了18.5亿吨，今年全年的产量料将与去年持平。

煤炭进口量也基本保持稳定，今年上半年进口较上年同期增长0.9%至1.5987亿吨。去年进口量为2.671亿吨，较2012年增长14%。

与全球其他地区一样，目前中国煤炭供应也过剩。由于国内煤炭价格下跌，进口煤炭只有价格更低，而且运往东南部工业区也更便利才具有竞争力。中国煤炭工业协会会长王显政7月24日在一次研讨会上说，超过70%的中国煤炭企业亏损，情况可能还会恶化。

这将导致许多规模较小、效率低下的煤矿倒闭，此外当局出于安全原因在关闭煤矿，也加速了这一进程。

不过，新开发和扩产煤矿的产能可能要高于关闭的产能，去年新批准的产能超过1亿吨，这是2011-15五年计划期间煤炭增产8.6亿吨计划的一部分。

**中国煤炭的选择**

显而易见的是，中国若决定如此的话，将得以开采煤炭并满足国内所需。但中国可能不会如此做。

较有可能出现的状况是，大型且具备成本效益的矿场将会升级，而在煤炭价格可能持续数年维持低廉的情况下，不论是因为监管或是缺乏获利性，规模较小的矿场都会被迫关闭。

看起来逐步增加的趋势是，中国将把新的煤炭消费集中在西北部更偏远的地区、即接近煤炭开采区。

在此同时，接近大城市中心、制造污染的电厂及行业停摆，且鼓励其他业者提高效能。

这意味着煤炭(特别是发热量较高等级的煤炭)进口的市场仍旧存在，尤其是东南部工业区域。

未来二十年内，即使煤炭发电的比重下降，核能、天然气及再生能源发电的比重升高，中国煤炭的消费量预计仍将上扬。

对于意图抓住这波煤炭消费增长机遇的全球煤炭业者而言，关键就在观察中国国内产出的趋势。

诸多迹象显示，产出呈现迟滞，或产出增速较消费更加缓慢，都将进一步开启进口煤炭的大门；但前提是价格必须低廉到无法鼓励中国国内增加煤炭开采。(完)

(译文审校 戴素萍/高琦)

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