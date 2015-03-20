《RUSSELL专栏》大宗商品价格荣景画上句点 但出口规模加速上升

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿3月20日 - 人们普遍认为大宗商品的荣景结束了。虽说价格上涨的时代已经翻篇，但从澳洲政府数据来看，大宗商品出口量正在猛增。

据澳洲工业部最新的季度报告，2014-15到2019-20财年间铁矿石出口将跳升22.5%，液化天然气(LNG)出口也将增加两倍。

即便是目前承压的煤炭，预期也将会录得增长，同期动力煤出口料攀升16.6%，炼焦煤料增加7.3%。

澳洲是全球第一大铁矿石和炼焦煤出口国，动力煤出口位列全球第二，且一旦正在建设中的七个天然气项目完工，很快也会成为LNG出口市场的领军力量。

周三公布的这份报告，对大宗商品出口规模的前景相对乐观，至于价格那就是另一回事了。

工业部称，2015年铁矿石的平均价格将在每吨60.40美元，明年将降至56.80，2017年将会回升至64.60美元。

工业部预期价格回升的趋势将会延续到2020年，届时可达每吨81.80美元。

鉴于亚洲铁矿石现货价格周三跌至每吨54.50美元，创下2008年末期开始有数据记录以来的最低点，因此对今年价格的预期已经够乐观了。

价格将从2017年开始上涨的预期是基于这样一个观点，即中国到2020年铁矿石进口量将从今年预估的9.35亿吨增加至12亿吨。

这也可能是过度乐观，因为其预计中国钢铁产量增加，并且会关闭国内的高成本铁矿。

继续说钢铁行业，工业部还预计澳洲到2019/20财年炼焦煤出口将增加至2.039亿吨，2014/15财年的出口量为1.90亿吨。

由于印度的需求增加，并且澳洲以外有成本竞争力的新供应来源缺乏，到2020年炼焦煤价格料从今年的每吨115.80美元涨至128美元。

动力煤方面，工业部则认为价格将在更长时期内保持低迷，原因是尽管亚洲火力发电量增加，但动力煤供应仍然过剩。

今年的平均价格将为每吨70美元，明年和2017年逐步跌至65美元和64美元，接下来三年温和回升至67美元、69美元和72美元。

3月13日，指标纽卡斯尔港动力煤现货价格GCLNWCWIDX报每吨65.11美元。对今年价格的预期是反弹，但迄今为止没看到什么依据，因为中国的进口需求依然疲弱，其他地区的需求则持稳。

然整个亚洲，尤其是东南亚和南亚，增加使用燃煤发电厂，的确能支持工业部的看法，即澳洲出口量将从2014-15年度的2.01亿吨，至2019-20年度成长为2.344亿吨。

**LNG是下一个铁矿石和煤炭?**

LNG是澳洲资源产业最大的动力，2019-20年度出口料将跳增至7,660万吨，2014-15年度为2,550万吨。

工业部并预期LNG的价格将持坚，2019-20年度出口额料为522亿澳元(407.5亿美元)，高于2014-15年度的181.5亿澳元。

该数据显示，出口量料将是2014-15年度的三倍，出口额则是2.8倍。这表示，这段预估期的价格只会小幅下跌。

之所以如此预测，是因为中国进口需求料从去年的1,980万吨，跳增至2020年的6,100万吨，从而吸收了大部分从澳洲、美国和其他地区增加的供应量。

风险在于，中国需求可能会令人失望，而鉴于LNG的价格随同石油一起下跌，供应量却激增，这种可能性并不大。

整体而言，工业部的展望是商品需求持稳，而原来已偏高的出口量小幅成长。价格在未来几年则大都料将走弱，之后小幅回升。

尽管有一些预估可以挑出问题，尤其是对今年铁矿石价格和煤价的预估。然工业部的展望证实了大宗商品荣景不坠，不过如今是出口量荣景，还必须做好成本控制。(完)

(编译 孙茉莉/王兴亚/戴素萍 审校 张荻)

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