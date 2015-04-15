《RUSSELL专栏》中国经济刺激对大宗商品市场的提振作用可能有限

撰稿 Clyde Russell；编译 秦德兴/刘秀红/陈宗琦/汪红英

路透澳洲朗塞斯顿4月15日 - 过去常常有一个非常安全的押注，那就是中国经济增长数据疲软可能促使政府采取刺激措施，进而推动商品进口需求和商品价格。

虽然疲软的第一季度国内生产总值(GDP)数据可能仍会促使政府放松货币政策并采取措施推动基础设施投资，但商品需求和价格可能不会有太多的反弹。

中国国家统计局周三公布，2015年第一季度GDP同比增长7%，符合市场预期，但增速创六年新低。

但从很多方面来看，中国经济根本不像增长了7%，出口在3月大跌，发电量下降3.7%，为2008年以来的最大降幅，其他一系列指标也表明经济增长缓慢。

但国家统计局仍有信心实现2015年全年经济增长7%的目标，而且在周三的GDP数据后评论说，增加基础设施投资的空间仍很大。

通常情况下，这种评论将是铁矿石、铜和煤矿商以及石油和天然气生产商最愿意听到的话。

但也有很多原因表明，即使增加基建投资，可能也不会使大宗商品需求有任何明显增长，进而提高大宗商品价格。

中国的主要进口大宗商品所面临的情况各有不同，但还是有一些共性可循。

供应过剩便是其中之一，而且这主要适用于铁矿石、煤炭，某种程度上而言，也包括原油。

周三公布的一连串数据中有这么一条：中国3月粗钢产量同比下降1.2%。至此中国第一季粗钢产量同比降幅达到1.7%。

这一数据对铁矿石需求而言绝不是什么好事，意味着铁矿石进口只有在抢占中国国内矿商市场份额的情况下，才能有所上升，而且这种情况目前已经发生。

中国3月铁矿石进口较上月跳升18.5%，第一季增加2.4%。

现货价格下滑无疑提供了助力。铁矿石现货价格指数周二报每吨50.10美元，仅高于本月稍早创下的纪录低点46.70美元。

今年至今，铁矿石价格下跌将近30%，目前价格也仅略高于四年前价位的四分之一，当时几家主要矿商认为中国需求将持续增加，因而决定大幅增加产量。

如果假设2015年剩下的时间钢铁产量稳定，铁矿石进口量多寡，大致将取决于价格持续低位徘徊的程度，是否足以令中国国内的供应持续退出市场。

尽管并没有任何正式的表达，但中国当局与钢铁业者似乎担心价格低迷将巩固全球主要矿商的主导地位，这是中国过去一直有所微词的一点。

这使得给予国内铁矿石行业某种扶持的可能性提升，而这可能限制进口量的成长。

**库存影响**

原油的情况与铁矿石类似。第一季原油进口量维持在高档，增加7.5%至8,034万吨，或约652万桶/日。

但原油进口量维持不坠也可能产生一些误导，因考虑到来自进口、国内生产的原油与炼厂加工量之间的差异，流入战略与商用库存的量可能高达42万桶/日。

剔除可能流入库存的石油，中国第一季度石油消费量仅温和增长。这与中国工业增加值的小幅增长趋势一致。

虽然刺激措施或许能提振石油消费，但提振作用基本不可能大到足以令国际油价上升的程度。更有可能出现的情况是，为库存而购买的石油减少将令油价承受下行压力。

中国的铜需求可能会从刺激措施中受益，但值得注意的是，铜进口的构成正在发生改变，铜矿和铜精矿进口在增加，但精炼铜进口在减少。

这表明了中国国内的铜冶炼能力的增长，这对精炼铜的价格前景而言或许是负面的。但和石油一样，中国铜需求的真正推动因素或许是，有多少铜是买来做库存而不是用于消费的。

中国第一季度煤炭进口较上年同期下降41.5%，火力发电量减少只是其中部分原因。

中国国内煤炭生产商正在奋力确保赢得更大的市场份额。但受防治污染的措施影响，国内煤炭市场也面临压力。

大宗商品的前景总体而言是这样的，即便中国当局决定通过支持基础设施、制造业和房地产等传统增长动力来刺激经济，也不能保证刺激措施的作用能明显传递到大宗商品进口上。

中国GDP图表：link.reuters.com/syg83w

中国贸易和经济图表：link.reuters.com/fut96s (完)

(译文审校 王洋)

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