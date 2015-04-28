《RUSSELL专栏》铁矿石生产商已然很惨 但炼焦煤企业境遇更糟

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月28日 - 尽管铁矿石和炼焦煤价格双双崩跌，但中国对这两种钢铁原料的进口量似乎彼此之间日益脱钩。

根据中国海关数据，中国第一季铁矿石进口量较上年同期增加2.4%，达到2.27亿吨；同期炼焦煤进口量锐减15.7%至1,090万吨。

铁矿石进口量温和增长的同时，钢铁产量却呈现下滑，3月当季下降了1.2%。

在钢铁生产放缓之际铁矿石进口量仍然取得增长，原因在于中国国内铁矿石产量减少。根据官方数据，第一季国内铁矿石产量下滑13.4%。

中国铁矿石产量的实际降幅可能大于官方数字，因为官方数据并没有把许多小型民营矿企包括在内。

亚洲现货铁矿石价格从2011年2月时的每吨190美元以上水准，今年4月2日跌到纪录低位46.70美元，这让中国矿企疲于应付进口铁矿石的竞争。

铁矿石价格近日回升，周一升至每吨58.70美元，这对中国矿企的帮助不大，因为这个价格仍远低于确保获利能力所需的水准。

问题在于，为何炼焦煤没有同样的进口效应？毕竟，炼焦煤也同样遭遇价格大跌，导致中国国内许多产量不敷成本。

根据摩根士丹利周二的一份研究报告，澳洲炼焦煤FOB价格周一跌至11年低点每吨84.50美元。

大型矿商必和必拓(BHP.AX)与买家新日本制铁这个月稍早敲定的第二季FOB价格，则为每吨109.50美元。

那也意味自2011年初创下每吨约330美元最高纪录以来，炼焦煤遭遇的重挫比铁矿石更糟。

但尽管价格疲软，澳洲生产商却一直未能顺利打入中国。

中国第一季从澳洲进口炼焦煤数量，较去年同期减少18.2%至534万吨。

其中部分原因在于蒙古加入供应国的行列，中国从蒙古进口的炼焦煤跳增了55.1%至314万吨。

从蒙古进口煤炭的成本3月在每吨46.67美元，不到从澳洲进口需付的107.57美元的一半。

随着运输的改善，从财务上来说钢铁厂向蒙古采购甚为合理，但即便如此，从蒙古进口的数量可能受限于该国的实际供应能力。

但鉴于第一季进口炼焦煤总量的减少，答案显然不只是货源由澳洲转向蒙古那么简单。

**中国国内因素**

还有两个中国国内因素在发挥影响。首先，虽然当地的炼焦煤生产大体稳定，但基础设施的改善，特别是铁路运输的加强，意味着对中国工业化程度较高的南部和东部地区的供应增加。

第二，高炉技术改进，老化的、效率较低的旧装置被关闭，降低了生产每吨钢铁所需的炼焦煤数量。

对于澳洲炼焦煤生产商，坏消息就是中国今年需要进口的炼焦煤数量看似会减少，意味着第一季已经出现的进口下降趋势料将延续。

据山西汾渭信息技术有限公司总经理常毅军称，中国炼焦煤产出今年可能达到5.3886亿吨，较2014年增加7.5%。该公司下属的中国煤炭资源网是煤炭业的重要信息资源网站。

常毅军在4月1日发表的文章中指出，供应和交通运输的改善意味着炼焦煤的净进口量可能在今年下降15%至5,236万吨。

中国进口减少的前景将令澳洲炼焦煤生产商处境糟糕，比澳洲铁矿石生产商还要不如。尽管铁矿石价格依然承压，但至少铁矿石厂商至少能期望增加销量。（完）

(编译 郑茵/张若琪/蔡美珍/高琦 审校 艾茂林/张涛)

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