《RUSSELL专栏》大宗商品进口数据增添中国经济成长降温佐证

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/王洋/高琦/陈宗琦
路透澳洲朗塞斯顿5月8日 - 如果只以中国进口主要大宗商品的力道，来判断中国经济状态，则合理的结论应该是情况还不错。
4月原油进口创纪录高位，铁矿石进口小幅下滑，但今年以来累计仍成长，铜进口则高于上月。
但再稍微仔细研究一下，则不免开始令人忧心，或许还不到让人担心中国经济情况很糟的程度，但已经足以看出中国经济增速放缓程度或许超过政府所乐见。
4月原油进口量为每日737万桶，同比增加8.6%，环比增加13%。今年1-4月原油进口量为每日673万桶，同比跳增7.8%。
这看起来绝对是强劲表现，不过一旦把成品油净进口及原油库存情况一并来看，情况就不同了。
根据海关资料的计算，中国4月成品油出口约每日65.9万桶，略高于成品油进口。
这一点很重要，因为成品油出口通常主要是高价值的汽油和柴油，而进口通常是低价值的燃料油，常用来给无资质进口原油的小炼厂作为原料。
这意味着中国原油进口正在受到炼厂产能利用率上升的提振，而一部分增加的产量仅仅是又回到了地区油品市场。
还有一个可能是第一季最多每日33.5万桶的原油进入储备，因为中国正在进行战略石油储备的第二阶段操作。
尽管北京没有给出有关其石油储备的太多信息，但一些分析师认为，可用的存储空间目前几乎已经用尽，只有快到年底时方会有新的存储空间。
这可能导致中国原油进口的回调，至少未来几个月会如此。
**铁矿石**
4月铁矿石进口稍低于3月的水平，下降0.4%至8,021万吨，不过年初迄今总计进口却是增长了0.7%。
这种情况看起来并不算坏，因为钢铁需求疲弱，并且中国和全球钢铁协会都发声表示中国钢铁产量可能已经触顶，今年料将温和下滑。
在过去12个月里，铁矿石进口在五个月份都超过了8,000万吨，从某些方面看进口或许应该更为强劲。
供应的大增导致现货铁矿石价格在4月跌至纪录最低位，但迄今为止缺乏来自中国钢铁厂的有力需求作为回应。
铁矿石进口年内迄今的温和增长意味着，钢铁产出最多也就是持稳，而且全球铁矿石巨头可能已经发现，他们要想淘汰成本更高的中国国内产出，难度恐怕比他们之前预想得要大。
此外，中国钢铁出口继续上升，4月较前月增长10.9%，年内迄今较上年同期的增幅高达32.7%。
铜进口也表现出喜忧参半的局面，4月到港的阳极铜、精炼铜、铜合金与半加工铜产品的总量为43万吨，较3月增长4.9%，为去年4月以来的最高进口月份。
但今年1-4月进口下滑14%，暗示铜需求依旧疲弱。
不过值得注意的是，年内迄今铜矿石与铜精矿进口已增长9.6%，尽管4月较3月下滑21.2%。
这是中国铜冶炼与精炼市场增长，以及贸易性质发生变化的迹象。中国为全球最大铜使用者。
4月煤进口增长17%，但仍较上年同期下滑26.4%，2015年1-4月也较上年同期大幅减少37.7%。
不过吊诡的是，从经济的观点来看，这可能没乍一看那么糟。
首先，中国在降低煤占能源类的份额方面似乎有所成效；其次，中国在能源的使用上更加有效率了。
中国日报引述国家发展改革委员会副主任张勇报导表示，2015年第一季每单位国内生产总值(GDP)耗能，较上年同期下滑5.6%。
能效的改善，帮助解释了即使第一季发电量同比下滑0.1%，经济仍能成长的原因。
整体来说，4月大宗商品进口数据与中国成长放缓的概况相符，但动能下滑的速度，并不如许多金融市场人士所担忧的那般快速。(完)
(译文审校 王洋/艾茂林)
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