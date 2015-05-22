《RUSSELL专栏》香港打通内地大宗商品交易的愿望虽好 但前景难料

图中为港交所前的中国国旗和港交所标识旗。 REUTERS/Bobby Yip

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透香港5月22日 - 设想一下，全球投资者通过老牌的全球性交易所可以进入中国大宗商品市场，而中国投资者通过国内交易所就可以进行交易，这会是怎样一番景象？

这不仅是一个有吸引力的命题，这还是将全球最大的商品生产商、消费者及进口国与全球其他地区联系起来的伟大希望。

这亦是收购伦敦金属交易所(LME)的港交所(0388.HK)(HKEX)首席执行官(CEO)李小加想要获得的战利品。

但在梦想成为现实之前，还有很长的路要走，而且还存在等港交所万事俱备之时，市场形势已经发生改变的风险。

有两个主要挑战，第一是将涉及的各方聚拢在一起，包括监管机构、中国国内的交易所、政府领导及市场参与者；第二是解决技术方面的问题，在首次就建立起连接。

考虑到港交所已经拥有一些互通经验，理顺各方之间的关系可能是难度较小的挑战。比如沪港通，允许两地投资者通过当地证券公司（或经纪商）买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

这对于规模不够大的全球投资者特别有吸引力。对于这类投资者来说，为了能在中国交易股票须在中国建立法人实体，涉及到许多成本和风险，是其难以接受的。

它也允许一些中国投资者购买香港股票，尽管内地经验不足(或财富不足)的散户投资者被排除在外。

但在大宗商品交易领域复制股票的互通计划，意味着需要与大连商品交易所和上海期货交易所等交易所达成共识。

大连铁矿石合约极其成功，上海螺纹钢合约也已成为钢铁行业的一项主要基准。

这些交易所是否渴望与港交所合作，仍需拭目以待。在5月20日举行的伦敦金属交易所(LME)亚洲年会上，这些交易所主管的态度非常谨慎。

**任重而道远**

港交所李小加的两次讲话对比鲜明，值得玩味。

他上午在一个论坛用英语讲话时十分乐观，也许是体现了典型美国高管积极进取的风格。

但在下午主持一个小组讨论时却又和那些来客一样，显得深思熟虑小心谨慎。参与这次小组讨论的有大连和郑州商品交易所主席，以及中国期货业协会会长。

当然，这可以简单地解释为李小加拥有超好的沟通技巧，可以根据听众情况调整自己的表达；但这也说明，港交所寻求成为中国与世界其他地区之间大宗商品的桥梁，面临着多么大的挑战。

虽说打开中国大宗商品市场是个崇高目标，但李小加和港交所的目的，也许就是从当前锁死在中国国内的数以万亿计美元资金中捞取交易费和其他费用。

中国投资者接触海外市场的渠道十分有限，如果港交所上手，它将可以把中国国内资金引导到国际市场上。

为吸引大陆投资人，港交所去年12月推出人民币计价、现金结算的铜、铝和锌合约，即伦敦金属期货小型合约。

虽现在还算是初期阶段，这些合约仍然必须达到足够的流动性，才能成为一股主要势力，不过如果像这类工具能够透过中国的交易所交易，就很有可能快速崛起，因为许多中国投资人将可藉此实际接触到与LME极度相似的合约。

然而，现在存在一些疑问，像是中国当局准备放松国内民众资本管制到何种程度，以及未来几年人民币的可兑换性会有多高。

如果中国完全放开资本管制，让人民币完全可兑换，则港交所的计划大概也就没戏唱了，因此，某些方面来说，李小加应该是希望中国的开放程度是比较有限度的，至少希望维持到港交所的商品通能够完成建构、运作、以及更重要的，获得投资人接纳使用。

李小加也承认，商品通的计划还处于初期阶段，从他2013年第一次提议以来，看起来并没有太多进展。

某些角度而言，商品通计划对港交所似乎是属于不太急迫的议题，自从港交所在2012年12月买下LME后，大多时间都在设法解决金属仓储的种种问题。

即使港交所真的加强马力推进商品通计划，要能够实际运作，可能还要好几年的时间。(完)

(编译 李春喜/张涛/王颖/蔡美珍；审校 高琦/张若琪)

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