《RUSSELL专栏》“谨慎乐观”看法充斥亚洲商品市场 大涨希望依然渺茫

图为西澳皮尔巴拉地区的Hedland港，多艘货轮在等待装运铁矿石。 REUTERS/David Gray

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡5月28日 - 亚洲大宗商品领域，似乎有一场“谨慎乐观情绪”的爆发。

过去两周，在亚洲地区的四大商品会议上，这个词语在演讲和谈话中被谈及了多少次，真是让人记不清了。

不过，解释什么是谨慎乐观的情绪却是一件更具挑战的事情，虽说市场的一般看法是大宗商品价格最坏时期已过去，从投资角度看这个行业再度值得关注。

当然，你可以认为这四次会议上(新加坡铁矿石论坛、亚洲矿业大会、吉隆坡亚洲石油天然气会议和香港的LME亚洲年会)参会者这么说只是为了吸引买家入场，最多是他们的期望而已。

但关键是，对未来价格上涨的良好预期如何才能转变为行动。

从定价角度来看，目前广泛的共识是，市场强劲上涨的可能性非常低，而厂商、贸易商、买家和投资者的预测却是价格缓慢走升，因为增长的需求要消化掉矿业过度投资产生的供应。

在本周新加坡的亚洲矿业大会上，这股审慎乐观气氛最明显的是在投资圈。

随着铁矿石、煤炭及石油等许多大宗商品都已经由2011年高位大幅下跌，规模较小的开发及生产业者变得几乎无法找到资金。

澳洲S&P/ASX 300金属与矿业指数.AXMM的成份股以小型开发商居多，希望藉由挂牌上市而募集资金。这个指数自从2011年4月触及高位后，已经大跌49%。

在加拿大的小型开发商，也有性质类似的S&P/TSX创业综合指数，这个指数从2011年3月以来重挫71%。

正如美国投资基金Sprott董事长Rick Rule所点出的，这代表这些指数目前已经比四年前明显更具投资价值。

**苟延残喘的企业**

关键在于找出适当的企业加以投资，因为现在仍然有大量苟延残喘的上市企业，这些公司毫无任何有价值的资产，也没有发展任何资源项目的机会。

其他与会投资者认为，资源行业还会进一步下滑，主要是借此迫使一些僵尸企业破产，并促使一些有问题的运营商离开该行业。

开发矿产项目总是伴随着高风险，充斥着各式各样的不确定性，美其名曰生动有趣的特性。

但有一点愈发清楚，那就是任何认真考虑投资于资源项目的人，都会比几年前要谨慎得多。

大宗商品领域的私募股权基金很高兴地表示，投资者的兴趣转浓，并且有资金流入，特别是还有一些高净值客户希望将部分现金资产从股市分散出去，因为他们认为股票估值已经远远超过了许多国家实际经济状况。

不过所有的基金经理都强调，资源项目的管理质量，是投资者作出投资决策的主要因素之一，而且其重要性可能更甚于资源本身的质量，与来自项目所在地司法当局的挑战，甚至也高过所开采商品的长期价格前景。

私募股权基金对上市公司的热情也较低，再加上大型银行基本退出大宗商品项目融资，新开发项目可能获得融资的途径将发生变化。

首次公开发行(IPO)将减少，长期投资承诺将增加，特殊架构的投资方式可能也将更受欢迎，例如借壳上市和收取权利金等等。

投资者提供大宗商品开发融资时也更加挑剔，看起来黄金和铜最受欢迎，其次是锌和镍等有更多供应限制的金属，再次为钨等稀有金属。

铁矿石和煤炭则死气沉沉，两者都不受待见，唯一的例外是不瞄准出口市场、而是供应特定和现有内需的煤炭项目。

总的来说，“谨慎乐观”的意思是大宗商品投资兴趣重燃，但要认识到投资回报可能需要更长时间投资才能实现。(完)

(编译 王洋/蔡美珍/徐文焰/杜明霞；审校 李春喜/艾茂林/高琦/张明钧)

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