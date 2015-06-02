《RUSSELL专栏》日本重新推动核电计划 料不利LNG及煤炭市场

图为东京以东 Futtsu的液化天然气(LNG)储罐和LNG货轮。 REUTERS/Issei Kato

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/汪红英

路透澳洲朗塞斯顿6月2日 - 中国与印度崛起成为能源进口大国的发展，让日本差不多退到了配角地位，但身为全球第三大经济体的日本，在某些市场仍然有重大影响力。

这也是日本长期能源计划极为重要，令人难以忽视的原因，因为日本是全球最大液化天然气(LNG)进口国，第三大煤炭进口国，及第四大原油进口国。

日本一个谘询委员会周一支持政府的2030年能源配置目标蓝图，这份提案现在进行一个月的公众意见征询，日本经济产业省可能在7月中旬正式通过。

这项提案中，核能占日本发电比重定于20-22%的计划引发争议，但其他发电来源的配置也值得注意。

可再生能源占比定于22-24%，LNG定于27%，煤炭定于26%。

核能发电比重将低于福岛核电事件之前的30%。

但这项计划确实显示，日本政府计划推动重启核电站。自从福岛事件后，日本国内的核电站已全部关闭。

尽管福岛事件后，日本能源成本上升，但社会大众对核电持反对态度，因此这将成为日本政府能源计划中的一大不确定性。

值得注意的是，核电比例回升后，主要遭到取代的将是原油及燃料油发电。

这份2030年计划中，原油及燃料油发电的空间极小，与当前情况有天壤之别。

根据日本电气事业连合会(FEPC)的资料，日本国内发电厂4月共使用了517.7万桶燃料油及326万桶原油，用于发电。

国际能源署(IEA)资料显示，2013年，日本以原油及燃料油产生的发电量为161太瓦时(TWh)，天然气为408太瓦时，煤炭为338太瓦时，水力发电为84太瓦时。

以总发电量1,059太瓦时计算，原油及燃料油占比为15.2%，天然气为38.5%，煤炭为32%，水力为7.9%。

其余发电量来自核能的9太瓦时(占比0.8%)，及风力及太阳能等可再生能源。

**LNG和煤炭也是输家**

这样，根据2030年的规划，原油和燃料油发电量将降至几乎为零的水平，天然气发电量的占比将较2013年水平下降近12个百分点，煤炭发电量的占比将下降6个百分点。

鉴于水力发电的增长空间有限，可再生能源要达到22%-24%的占比目标，就必须使太阳能和风力发电量在未来15年内增加三倍。

这是一个宏大的目标，但并非无法实现，尤其是在太阳能发电成本迅速下降的背景下。全球范围内太阳能的使用有所增加，从而降低了生产太阳能板的成本。

不过，该规划对于LNG和煤炭生产商而言就不是什么好消息了，因为这两类能源的发电量占比料将下降。

虽然LNG市场将希望寄托在中国、印度和东南亚进口大幅增长上，但日本这个全球最大LNG买家的需求出现下降，这绝不是什么好消息。

对于煤炭商，尤其是澳洲的煤炭商也是如此。日本进口的煤炭很多来自澳洲。

曾几何时，澳洲的煤炭商可以依赖相当稳定的日本需求，但日本关闭核电站给煤炭需求带来的提振或许只能再持续几年时间。

不过，LNG和煤炭生产商或许也不是完全没有指望了，若到2030年日本核发电量的占比不能回升至20%-22%，那么这一缺口可能会由LNG和煤炭来填补，原因是可再生能源发电量的增幅很难大大超越已规划的水平。(完)

(审校 王颖/于春红)

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