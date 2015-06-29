《RUSSELL专栏》影响大宗商品的关键是中国 希腊只是小插曲

2012年3月23日，上海洋山深水港附近的一个仓库里存放的铜产品。 REUTERS/Carlos Barria

撰稿 Clyde Russell 编译 汪红英/王兴亚/高琦

路透澳洲朗塞斯顿6月29日 - 在市场聚焦希腊是否会出现债务违约，乃至能否留在欧元区之际，中国再次放松货币政策的重要消息基本被暂搁一旁。

希腊剧情跌宕起伏，虽然扣人心弦，但除了会提振黄金的避险需求，以及农产品等其他与股市和债市关联不大的大宗商品需求之外，希腊危机最终几乎不太可能对大宗商品市场产生很大影响。

真正重要的消息是，作为全球大宗商品生产国、消费国和进口国的中国，似乎正在采取更多果断措施，来刺激低迷的经济增长。

中国央行周末宣布降息，这是自去年11月以来的第四次降息，央行还同时下调了银行存款准备金率。

这是自2008年全球金融危机以来，央行同时降息和降准，或许表明中国当局正认真对待让资金更快流入经济的问题。

有人认为，央行在6月27日采取的这一举措是为了刺激低迷的股市。中国股市在过去两周累计下跌了20%左右。

但央行此举更有可能是为了在长期内降低融资成本，增加企业信贷持有量，若能在短期内起到支撑股市的作用，也不啻为一个受欢迎的副作用。

还有一点需要考虑，就是鉴于实际利率依然相对偏高，特别是经济增速放缓情况下，进一步放宽政策的可能性有多大。

中国5月消费者物价指数(CPI)同比增幅从前月的1.5%降至1.2%，而生产者物价指数(PPI)同比增幅仍为负4.6%，并且过去三年一直维持在负值区间。

这意味着在实际利率偏高的情况下，中国制造企业的定价能力一直在受到侵蚀。最新降息之后，一年期贷款利率降至4.85%。

该利率到年底有可能进一步降至4%左右，尤其是如果经济对已实施的货币刺激措施没什么反应的话。

尚不清楚额外货币刺激实际上对中国的大宗商品需求是否会起到很大作用，因为迄今为止这些措施尚未导致进口有任何明显上升。

**刺激举措对大宗商品的支撑有限**

理论上，如果刺激举措能够推动基建支出增加，并促进住宅开发和提振制造业，那么对工业商品的需求应会增加。

这或将有利于大宗商品，如铜、铁矿石、氧化铝、铝土矿以及锌、镍和锰。

而主要问题在于，刺激措施带来的额外需求对进口的提振力度，是否足以激励商品价格出现需求推动的上涨。

对于许多商品而言，特别是那些结构性供应过剩的商品，即便中国经济增长开始再度加速，似乎也不足以带动商品价格的反弹。

铁矿石和焦煤就属于此类商品，现有的供应量料吞没中国需求的任何增幅。

铜的情况不太确定，中国需求的强劲增长可能带来铜市场趋紧并推动价格走高。

但当前阶段，投资者和交易员的谨慎心态占了上风，他们料将选择观望，直到看见需求上升的确切迹象，而不会基于憧憬买入并眼巴巴的等着希望成真。

如果中国的刺激举措成功，可能会提振燃料消费，特别是柴油。柴油主要用于中国工业和建筑业。

像以往那样，这种需求的上升可能不会反映为原油进口的增长，更有可能的是导致精炼油品出口的减少，因为炼厂产出将更多的用于国内消费。

整体看，鲜有证据可以表明中国商品的进口需求将因刺激举措而迅即上涨，更可能的情况是，货币政策的放松可以保证商品进口量不再下滑。

最佳情景也不过是，中国给商品价格提供的支撑是温和有限的，而且首先需要强有力的证据表明中国经济反弹，然后才能谈其它的。

中国利率图表：

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（完）

(编译 汪红英/王兴亚/高琦 审校 戴素萍/艾茂林/屈桂娟)

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