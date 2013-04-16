《Kemp专栏》大宗商品期货是一种对冲基金 而非独特的资产类别

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 侯向明/程琳

路透伦敦4月15日 - 今年又是一个差劲的开头，大宗商品作为特殊资产类别的身份正面临威胁。

两支大宗商品指数--标准普尔高盛大宗商品指数.SPGSCITR和道琼斯瑞银大宗商品指数.DJUBSTR今年迄今的总回报分别为亏损4.4%和亏损3.7%。如果投资标准普尔500股票指数.SPXTR，包括股息则是上升12%。

2012年这两大大宗商品指数为持平，所以商品投资者错过了股市16%的回报。

不考虑2007-2008年的牛市行情，自1989年以来，大宗商品表现通常都不及股市。

投资者似乎认定，所有从大宗商品中挣到的钱都是因为资产经理人善于把握市场时机，而不是大宗商品衍生品自身的内生作用。

最好把大宗商品基金视为一种对冲基金，而不是独特的资产类别。

**重新评估事实和幻想**

把大宗商品视为“资产类别”的观念要追溯到2000年代初。

“大宗商品期货曾经带来跟股市一样的回报，”Gary Gorton和Geert Rouwenhorst在他们着名的论文“大宗商品期货的事实和幻想”中写道。这篇论文发表于2004年，当时协助推广了退休基金和其他机构投资者对大宗商品的投资。

Gorton和Rouwenhorst的结论，是根据1959年到2004年间的多种且权重相同的一篮子大宗商品期货回报率的回溯测试而来。这些大宗商品期货由美国财政部票据完全担保。

重要的是，虽然他们发现大宗商品期货的风险溢价跟股市相同，但两位作者认为大宗商品期货的回报与股市回报和债市回报的关系为负相关，但与通胀、意料之外的通胀和预期通胀的变化正相关。参看论文全文请点选：(www.nber.org/papers/w10595)。

这些研究结果使投资者相信，大宗商品应该被视为独立的资产类别，有助于改善一个多元化投资组合的风险调整回报，又格外具有规避通胀风险的价值。

但是多年以来主要大宗商品指数无一不是表现落后，因此已经到了重新评估这个理论所有要素的时候。

尽管股市在2000-2003年和2007-2009年经历过两轮大熊市，但大宗商品期货回报率25年来仍远逊于股票。

大宗商品仍为分散投资的途径，但被错误归类为一种资产，它比股票的波动性高，但收益却不如。

自2011年以来，大宗商品投资者一直没搭上低利率和央行资产负债表扩张推动的通货再膨胀列车。如果说美国联邦储备委员会(美联储/FED)和其它主要央行的举措正使债市、股市和其它金融资产出现新的泡沫，那么大宗商品市场则完全被跳过了。

**大宗商品与对冲基金**

第一代大宗商品指数推向市场时，被标榜成让投资者被动坐收风险溢价的指数型产品。Gorton和Rouwenhorst在他们的报告中将这种风险溢价称为“beta”。

在2008年牛市触顶后的几年里，这些指数的回报一直不尽人意。这种情况下，新一代具有“动态”特征，旨在获得更多与对冲基金类似的“alpha”收益的“增强型”指数登场。

被动型指数挂钩与主动型对冲基金式管理之间的界限已经日益模糊。多数指数挂钩策略现在强调的是“alpha”与“beta”两者兼求。

但诸如标准普尔高盛大宗商品指数和道琼斯瑞银大宗商品指数等基础指数持续表现落后，暗示beta要素的贡献可能为零或者为负(反映了存储成本)。如果beta为零，那么投资大宗商品期货的所有回报就都来自于alpha要素。

大宗商品基金应被视作一种对冲基金，收益情况完全仰赖基金经理判断大宗商品价格周期时机的技巧，而不应被看作是有着内在回报的独立资产类别，例如股票、债券和房地产。

一些投资者在大宗商品投资中斩获颇丰。金融时报4月14日刊登的分析文章“商品交易商丰收2,500亿美元(Commodity traders’$250 billion harvest)”称，全球最大的几家大宗商品交易机构过去10年赚到将近2,500亿美元。

这些收益大多来自买卖实货大宗商品，而非投资衍生品。不过这些交易机构可以被视作一类投资者。

然而无论在哪种情况下，回报的产生，都是根据基本面知识(实货供需和库存)、对市场心理的了解(势能及从众行为)和适时的买卖，来进行积极交易获得的，而不是通过被动的买入持有策略来收取内在回报。

如果投资者想要取得类似的成功，就需要以对待对冲基金产品，而非指数的眼光来对待大宗商品。(完)

(译文审校 沈以文)

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