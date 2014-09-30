《热点透视》大宗商品看来难逃熊市命运

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Swaha Pattanaik；编译 王丽鑫
路透伦敦9月29日 - 大宗商品看来熊市气氛浓厚。欲扭转价格跌势，需要供应面作出有力反应，或欧洲央行的激励政策取得效果。这两个条件看来都希望渺茫。
汤森路透-Jefferies CRB大宗商品价格指数在过去三个月大跌12%，背后有诸多理由。首先是美元走强，美元指数触及四年高位，而且涨势看来后劲十足。大宗商品以美元计价，美元价值上升，那么购买大宗商品需要的美元应相应减少。尽管两者不一定永远保持这种关系，但目前两者的连动情况极为紧密。
其次是美国可能收紧货币政策。投资者对能够产生收入的资产求之若渴。美国利率提高，以及美债收益率(殖利率)随之上升，将使持有大宗商品更没有吸引力，因为大宗商品既不能产生收入，也不能在低通胀的环境下起到保值作用。
另外还有中国经济活动放缓的原因。用于工业的大宗商品，尤其是铁矿石，因为中国降温而首当其冲，只有一两类商品因为特殊原因幸免，比方说印尼禁止出口未处理镍矿石。
那么谁能拯救大宗商品价格？供应商展现纪律节制应该会有帮助。石油生产国可能有这种团结一致能力，他们今年稍后召开会议时，有可能同意减少供应。大型矿商的可能性比较低。像力拓和必和必拓就选择增加铁矿石产出，即便存在供应过剩的担忧。
欧元区经济活动和通胀抬头也能够支撑商品价格。尽管欧洲央行不断向金融系统注资，希望能提高通胀，但到目前为止成效有限。大宗商品价格只会让它的“低通胀”烦恼更加严重。
如果认为市场不会给看来确定的事实带来变数，是有些天真。但迹象显示，投资者应当为大宗商品进一步走软做好充分准备。(完)
(译文审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。