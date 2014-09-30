《热点透视》大宗商品看来难逃熊市命运

撰稿 Swaha Pattanaik；编译 王丽鑫

路透伦敦9月29日 - 大宗商品看来熊市气氛浓厚。欲扭转价格跌势，需要供应面作出有力反应，或欧洲央行的激励政策取得效果。这两个条件看来都希望渺茫。

汤森路透-Jefferies CRB大宗商品价格指数在过去三个月大跌12%，背后有诸多理由。首先是美元走强，美元指数触及四年高位，而且涨势看来后劲十足。大宗商品以美元计价，美元价值上升，那么购买大宗商品需要的美元应相应减少。尽管两者不一定永远保持这种关系，但目前两者的连动情况极为紧密。

其次是美国可能收紧货币政策。投资者对能够产生收入的资产求之若渴。美国利率提高，以及美债收益率(殖利率)随之上升，将使持有大宗商品更没有吸引力，因为大宗商品既不能产生收入，也不能在低通胀的环境下起到保值作用。

另外还有中国经济活动放缓的原因。用于工业的大宗商品，尤其是铁矿石，因为中国降温而首当其冲，只有一两类商品因为特殊原因幸免，比方说印尼禁止出口未处理镍矿石。

那么谁能拯救大宗商品价格？供应商展现纪律节制应该会有帮助。石油生产国可能有这种团结一致能力，他们今年稍后召开会议时，有可能同意减少供应。大型矿商的可能性比较低。像力拓和必和必拓就选择增加铁矿石产出，即便存在供应过剩的担忧。

欧元区经济活动和通胀抬头也能够支撑商品价格。尽管欧洲央行不断向金融系统注资，希望能提高通胀，但到目前为止成效有限。大宗商品价格只会让它的“低通胀”烦恼更加严重。

如果认为市场不会给看来确定的事实带来变数，是有些天真。但迹象显示，投资者应当为大宗商品进一步走软做好充分准备。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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