《RUSSELL专栏》21种大宗商品进口大增 直指中国并非价格暴跌元凶

图为上海自贸区港口内的集装箱。 REUTERS/Aly Song

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月25日 - 在种种有关大宗商品价格暴跌原因的论述中，其中之一是随着全球第二大经济体中国的增速放缓，中国的原材料需求前景令人堪忧。

但是仔细查看中国7月海关数据发现，这些担忧的证据不尽然明显。

数据显示，中国7月至少有21种大宗商品的进口较上年同期增逾20%。

尽管其中许多都是次要品种大宗商品，但也不乏一些相当重要的商品录得强劲增幅，尤其是原油，7月进口较上年同期跳增29.3%。

增幅尤为突出的是，7月乙醇进口飙升236,594%，光是7月的进口量便占了今年以来乙醇总进口规模的一半以上。

7月还有其它一些农产品的进口也意外强劲，例如，小麦进口增加158%，大麦增加67.9%，玉米1,184%，木薯28.5%，大米78.2%，豆油25.8%，棕榈油53.3%，天然橡胶70.1%，食糖72.7%等。

在各类金属中，7月锡矿石及锡精矿进口增加了27%，精锡是50.7%，锌矿石增加84.5%，钼是139.8%，钨增加33.4%，铀为227%，铬增加了35.8%，白银和铂金分别增加63.3%和37.9%。

只关注一个月数据或许会以偏概全，不过以上数据表明，中国大宗商品进口需求离着疲弱还远着那，尤其是除主要大宗商品之外的原材料进口更是强劲。

**主要大宗商品亦颇具韧性**

即便是在大宗商品中，景象也并不是一片黯淡，尽管7月只有原油进口一项设法保住了20%的增幅。

7月铁矿石进口增加4.4%，铜矿及其精矿增加7.2%，不过煤炭较上年同期减少7.7%。

虽不同的大宗商品市场影响因素各不相同，但有一个共同因素或许能有助于解释中国7月的进口为何如此之强：那就是价格。

大宗商品价格全面下滑已助燃买兴，这一趋势或许还会继续，因近几周价格还在加速下滑。

中国以前曾趁着天然资源价格较低时加码买进，即便这些短期内都是流入库存。

大宗商品价格持续疲弱，以及近期人民币贬值，可能提振中国出口导向型的制造业。而且全球其他地区情势看起来不是太糟糕，对于价格便宜的消费品的需求很可能相当充裕。

7月的数据可能是近期中国大宗商品进口增长放缓趋势反转的开始。

另外值得一提的是，中国7月21项大宗商品进口成长逾20%，有15项大宗商品今年前七个月的进口较上年同期增长。

至于今年大宗商品价格表现之所以一蹋糊涂，有几个确切的原因，首要因素是许多市场结构性供应过剩，以及近期股市动荡的冲击。

但中国进口需求不振，似乎不是商品价格低迷的有效理由。如果借镜历史，虽然无法排除中国经济硬着陆的风险，但大宗商品价格疲软通常能提振中国需求。(完)

(编译 刘秀红/孙茉莉/陈宗琦；审校 蔡美珍/高琦/张涛)

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