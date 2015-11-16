《RUSSELL专栏》大宗商品生产商料将从任何需求复苏中受益

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/陈宗琦/于春红/李春喜

路透澳洲朗塞斯顿11月16日 - 首先我们假定你是有些逆势而为的投资者，并且认为近期大宗商品价格及大宗商品生产商股价刷新低位，是2016年走势逆转而上的信号。

如果真持有这样的观点，那现在是不是最好买入大宗商品或者大宗商品生产商的股票呢？

遗憾的是，最近的历史无法提供明确的先例，可证明哪一种大宗商品或哪只相关股票的表现明显好于其他，但这并不意味着对以往大宗商品溃跌情况进行总结就毫无价值可言。

全球最大多元化矿产企业必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)的股价11月11日在悉尼市场创下2008年金融危机以来最低，盘中最低触及每股19.81澳元(14.06美元)，之后收报20.23澳元。

虽然到11月13日收盘时转换为美元的股价为14.42美元，已高于上述纪录低位，但自从去年中期大宗商品陷入溃跌以来，该股股价以美元计已挫跌近57%，下跌幅度远大于高盛商品价格指数(GSCI)的跌幅。

GSCI指数中石油占较大权重，而石油业务为必和必拓贡献大约三分之一的利润，所以该指数可以很好地为必和必拓代言。

标普高盛商品指数(S&P GSCI)自2014年6月23日的当年高点672.54，至今已接近腰斩，这表示其损失的惨重程度还比不上必和必拓的股东。

当然，股东有股息可拿，必和必拓管理层仍承诺维持累进或不断调升的派息政策。

主要的问题是，该公司是否有能力持续这样的政策，尤其考量到上周必和必拓在巴西共同所有的一处矿场发生水坝溃堤致命事件可能产生的成本；以及大宗商品价格跌势似乎仍不见休止。

必和必拓在2008年金融危机期间，表现也逊于该指数--2008年5-11月期间以美元计狂泻73%；标普高盛商品指数在2008年7月-2009年2月则是跌掉66%。

2008年的衰退中，必和必拓股价触顶与反弹回升的步伐都先于该指数；而在2014年至今的商品价格跌势中，标普高盛商品指数则比必和必拓股价早一步起跌，不过指数跌势没有必和必拓股价那么深。

**力拓股价表现好于铁矿石价格**

尽管必和必拓股价表现比不上相关指标，但其同业竞争对手力拓 (RIO.AX)股价表现则稍好一些。力拓在澳洲股市挂牌股票以美元计的价格自2013年2月起至今下挫了42.2%，近期低点为今年9月29日创下的约32美元。

而这段期间，亚洲现货铁矿石价格从2013年2月的每吨158.90美元，下挫至今年7月低点44.10美元，跌掉了72.2%。

铁矿石为力拓贡献约90%的利润，较之涵盖面广泛的指标，铁矿石现货价格与力拓股价相关性更强。

在上次价格回调时，力拓股价表现亦优于铁矿石价格；2012年9月铁矿石现货价格较2011年2月触及的纪录高位下挫54%。

2011年4月至2012年8月间，以美元计的力拓股价累计跌46%，与必和必拓类似，这意味着其股价开始反弹时机略早于铁矿石价格。

但在作出股市反弹可能早于大宗商品的结论前，有必要确定大宗商品需求反弹将以何种形式出现。

市场中一种普遍存在的观点是，全球最大自然资源消费国--中国将启动新一轮基建支出，以振兴经济。

如果情况真是这样，将有利于铁矿石、钢材及与锰、锌等钢材相关金属。

但中国也有可能透过消费支出来刺激经济，这意味着将生产更多汽车、消费电子产品并建设住宅。

虽然这也用到钢材和铝，但这类刺激政策对工业金属的刺激更大，铜可能受益最多。

因此，看复苏如何展开、最急需哪些大宗商品，以及这些商品中哪些供应最受限制就非常重要。

**哪些商品从中受益?**

在主要大宗商品中，2016年铜的供需平衡可能最为紧张，就是说侧重生产铜的美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)较必和必拓、力拓和嘉能可(GLEN.L)等多元化生产企业受益更大。

对于结构性供应过剩的大宗商品，比如铁矿石，即便价格小幅上涨，生产商也可能获得相对更大的收益，价格上涨增加的收入都直接流入主要矿商的净收入，比如力拓和必和必拓。这两家公司过去三年来都致力于压低成本。

如果大宗商品需求出现反弹，交易业务较大的公司可能较早受益，因为他们融入从矿井到厂房的整个供应链并从中赢利。

许多这类公司都是私人持有，但也有来宝集团(NOBG.SI)和嘉能可等上市公司。这两家公司近来都受到投资者的敲打，不仅因为大宗商品价格疲弱，对于来宝，投资者担忧其会计做法，而嘉能可则是因为债务问题。

虽然价格下跌持续越久、企业财务面临的压力愈大，投资大宗商品类股的风险将会上升，但是当大宗商品需求一有回升，这些个股比较有可能更快回应。(完)