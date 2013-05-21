《Russell专栏》大宗商品类企业节支努力尚未显效

资料图片：2011年2月16日，一名记者在必和必拓于悉尼召开的记者会上观看该公司的半年报图表。 REUTERS/Tim Wimborne/Files

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 田建华

路透澳洲朗塞斯顿5月20日 - 如果你想找企业羊群效应的例子，只消看看大宗商品公司争相削减成本就可以，始作俑者是必和必拓(BHP.AX)。

自从这家英国和澳洲合资的矿商于去年8月放弃或延迟项目推进以及削减营业成本以来，矿业和能源企业此后便一窝蜂跟进。

过去几个月，宣布的资本和营业成本支出都不低于150亿美元，而与即将宣布的成本削减规模相比，这可能只是小巫见大巫。

在中国大宗商品需求成长放缓之际，投资者对过度资本支出的担忧最初见于必和必拓和其同业力拓(RIO.AX)，当下已经蔓延至全球。

最近几周，几家加拿大矿业公司宣布削减资本支出，新合并的Glencore Xstrata(GLEN.L)已经承诺大幅削砍成本，一些投资者相信成本削减会超过5亿美元的目标。

加入削减成本热潮的不仅仅是矿业公司，新加坡上市的大宗商品公司Olam International(OLAM.SI)、Wilmar International (WLIL.SI)和Noble Group(NOBG.SI)均宣布减支，总计资本支出削减约为20亿美元。

Wilmar根本不是矿业公司，业务聚焦农产品如棕榈油和大豆。尽管Noble和Olam都拥有矿业资产，他们的核心竞争力是向客户提供大宗商品。

即便是不受中国资源需求增长放缓负面影响的能源企业也在削减成本，中国对资源的需求主要集中在铜等金属，以及铁矿石和煤炭等大宗商品。

艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)表示，今年以及“未来几年”资本支出将从2012年的398亿美元基础上降低4.5%至380亿美元。美国油气开采商SandRidge Energy(SD.N)5月初时称，今年将把支出降低3亿美元至14.5亿美元，修改了2月时所做的预估。

资源公司当前的心态已经由开发新项目转成削减成本，而且可能会有更多企业加入。

澳洲最大的油气生产商Woodside Petroleum(WPL.AX)已将位于西澳洲的Browse液化天然气(LNG)项目搁置起来，称经济环境不再支持。

而关于皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和其合作伙伴中石油(601857.SS)，将推迟位于澳洲东海岸昆士兰200亿美元的Arrow LNG项目的揣测，也甚嚣尘上。

**忧心供应过度**

扩大成本削减和支出控制的原因主要有两方面。

当前有这样的担忧，即过度投资导致供应过剩，而此时恰逢中国经济增速放缓以及发达经济体奋力寻求成长动能，同时劳工成本和税赋上升也削减新项目的获利能力。

另外投资者也要求资源公司给予更高的股东回报。这些资源公司大多把2004-2008年以及2009-2011年繁荣时期的获利用来投资扩大生产，而不是发放股利。

必和必拓已经承诺增加向股东的回报，同时将当前财年的资本和开采支出降至180亿美元，较一年前低五分之一。

若把节省下来的40亿美元加到截至2012年6月止的年度净利上，则必和必拓的净利将增加26%至194亿美元。

显然这样的观点过于简化，但即便这些数字也显示出必和必拓当前试图采取措施的力度，也就是在该公司许多主要商品价格下跌的环境下，大幅提高可以回馈给股东的现金。

必和必拓以及其他资源公司在感受到价格压力之下，是否能成功提升股东回报仍未有定论。

必和必拓是澳洲指标股指S&P ASX 200指数成分股中市值最大的企业，澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)紧随其后。

自从去年8月22日必和必拓宣布进入新撙节时期以来，其股价上涨了3.7%，5月17日收报34.41澳元，而同期澳洲联邦银行股价则大涨32%至73.21澳元。

不能仅仅说是因为澳洲联邦银行表现太过出色，同期整体指数也上涨了18%，而指数涨势受到必和必拓等商品企业的压制。

去年8月以来，力拓股价上涨了2.2%，然不是只有澳洲的商品企业股价小幅上涨。

Wilmar上涨6.9%，埃克森美孚上涨5%，壳牌上涨0.4%，全都比各自的整体指数表现来得差。

但若在伦敦上市的英美资源集团(AAL.L)有参考价值的话，情况还有可能更糟。去年8月以来该公司股价跌了近18%，而碰巧其是少有的几家没有宣布成本削减和重组措施的公司之一。

新任英美资源集团的首席执行官Mark Cutifani已经承诺在7月底之前进行此类的评估，假设该公司遵循成本遏制的路线，届时看看其股价是否能上涨将是很有意思的一件事。

若是你认为资源类企业削减成本幅度可以超过商品价格的跌幅，从而进一步增加对股东的回报，那么他们将很可能是不错的买入对象。

而目前，这些企业与股市其他提供更高股利的企业相比，风险看似偏高。(完)

(译文审校 戴素萍)

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