《Home专栏》废铜和中国买盘将对铜市发挥作用

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点。)
撰稿 Andy Home
路透伦敦5月7日 - 过去几天铜市像坐了过山车一样令人心惊胆颤。
走势震荡，交易爆量。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五跳涨逾6%，上演惊人的空头回补行情。
今早这波升势使价格来到每吨7,374美元，较上周四的低位6,780美元整整大涨了9%。
4月铜价从2月的逾8,000美元急杀至18个月低位6,762.25美元，这样的急跌走势导致大量空仓建立。如今正是做出直接的修正反应。
铜市还会有更多风起云涌，直到重新建立某种均衡为止。
但在远离期市尘嚣的地方，价格下跌已经让两个有力且相互影响的实货市场稳定力量发挥作用。
这两个因素是废铜和中国买盘。
**废铜**
废料是每一种工业金属供需动能中模糊却又重要的一环。
举例而言，根据国际铜业研究组织(ICSG)，去年时全球精炼铜产量中约有18%是源自于废铜。
废铜供应对价格甚为敏感，尤其是对过去几周铜价那种剧烈变动的情况。
废铜供应商宁愿停止出售以更高价格收入的废铜，也不愿蒙受财务上的损失。
这是一个全球性的现象。
巴克莱资本研究人员指出，在美国高纯度的1号废铜报价目前与精炼铜平价，为2009年4月以来首见。
这不是新的现象。
时序拉回2009年初，当时铜价才刚从有史以来最惨烈的溃跌中回升。铜价当时的暴跌正逢2008年第三季发生“雷曼事件”。
**中国受到的冲击...**
但接下来，和现在一样，中国将承受最大的打击，原因是该国拥有巨大的铜冶炼产能。
而且影响已经可以感受到了。
中国最大精炼铜制造商江西铜业(0358.HK)一名高层主管表示，由于废铜短缺，公司周末已关闭一座年产能10万吨的设备，同时将提前进行两座年产能合计近45万吨设备的检修安排。
江西铜业母公司持股的烟台鹏晖铜业，以及北方铜业已因废铜短缺而减产。
在近来价格出现波动之前，中国的废铜进口就已经下降了。
今年第一季，中国废铜进口量减少3%，达到103万吨(容重)。
主要原因是海关检查更加严格。在中国当局致力于管控入境再利用材料的质量(和申报)的长期过程中，这是最新的一次行动。
由于近期铜价下滑，短缺现象正在迅速加剧。
江西铜业副总经理吴育能表示，目前废铜价格比精炼铜价格还要高，现在购买废铜来生产精炼铜是亏本的。
**二次冲击**
不过，废铜短缺也给现货铜市场带来了第二次并不明显的冲击。
这是因为许多铜制造商亦使用废铜作为原料，将其与精炼铜混合。
这也是一种全球性现象，但是在中国能够体会到的感觉最明显，原因很简单，因为中国是世界上最大的铜消费国。
将废铜使用情况加以量化并非是一件易事，但国际铜业研究组织(ICSG)在着手处理。
该组织估计去年中国消耗了302万吨废铜(ICSG中国与欧盟27国制造与回收调查：2012)。
这些废铜的62%是被江西铜业和其他生产商目前已关闭的重熔厂所消耗的。
余下的部分废铜则是由黄铜制造厂(占总量的25%)和线材制造厂(13%)所使用。
这些废铜的含铜量为115万吨。
在废铜极度短缺的时期，这些废铜需求不得不以精炼铜代替，盖过整体的消费趋势不符。
**逢低买盘**
实货铜市场内另一个与废料相互影响的重要稳定因素是，中国的逢低买盘。
在2008年底的那段黯淡岁月，正是国储局带领的中国买盘推动铜价反弹。
现在大量中国实货买盘再度现身，因消费者趁铜价下跌补充库存。
这种情况并不显眼，有时甚至没有，因为与其增加原料进口，中国买家更倾向于消耗上海保税仓库里的铜库存。
衡量这种流动的最佳指标是，此类金属的实货溢价水准。
4月底，买家购买上海保税仓库现货铜或即将到港铜货，较LME现货铜每吨的升水为120-135美元，高于3月的仅70-90美元。
目前没有确切的数据显示上海保税区内的铜库存到底有多少，但几乎所有人都认为库存将下降。
这无疑与中国显性库存的趋势变化相一致。
上海期交所监控的铜库存现为213,782吨，低于3月峰值247,591吨。
上海期货交易所沪铜期货，至少是近月合约转为贴水，再次表明本地市场吃紧。
**只会上涨？**
所有这些都意味着铜价不会继续下跌了么？
并非如此。
交易所交易的铜存在于更广泛的金融领域，而这个领域是由宏观信号和投资流动所主导。
未来可能并不缺少逢高抛售的潜在卖家。
铜精矿供应过剩的局面也不会突然消失。
不过，正如2008-09年所看到的那样，废料供应和中国补充库存都将更加有力地遏制铜价继续下跌。(完)
(编译 戴素萍/洪曦/许娜; 审校 程琳/孙茉莉)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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