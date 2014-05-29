《HOME专栏》铜逆价差急剧扩大 市场终于对库存下降作出反应

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦5月28日（撰稿 Andy Home；编译 朱晓军/张涛/李爽/艾茂林） - 伦敦金属交易所(LME)铜期现逆价差上周急剧扩大，因为市场终于开始对可用库存的持续稳步下降做出反应。
此前，可用铜库存不断减少，但市场结构却相对宽松，这种脱节状态让很多市场人士都感到困惑不解。
现在，这个谜题似乎正得到解答。即期升水回归至与当前低库存相应的水位。
高盛研究报告为市场敲响了警钟。该报告建议投资者延展近月空头仓位。
高盛分析师警告称，指标现货铜-三个月期铜逆价差可能很快会扩大至100-150美元。该逆价差周二收盘时报每吨83.50美元。
库存趋势现在决定着市场的紧缺程度。LME体系需要新的供应，而要想获得新供应，现货升水就必须达到刺激供应进入LME仓库的水平。
在现实中，这意味着上海保税区的铜库存又要面临买家的激烈争夺。
**拥挤的空间**
周三上午，每日LME库存报告显示注册库存又少了6,725吨，降至169,825吨--2008年8月以来的最低水平。
而更加重要的是，注册仓单吨位持续下降。这是铜市最终的流动池。
注册仓单吨位目前降到了94,325吨，是2008年4月以来的最低水平，主要是因为上周四美国新奥尔良注销了19,750吨仓单。
新奥尔良是多数交易所注册库存的所在地。该市是美国的一个重要港口，目前有83,825吨未注销仓单。
其次是鹿特丹和新加坡，各自仅拥有2,500吨未注销仓单。
随着库存流动性减弱，LME铜曲线的近端正在变成拥挤的空间。
LME的每日市场报告目前显示，有三家投资者持有大量现货及“明日-次日”价差部位。“明日-次日”是该市场交割日系统中期限最短的价差。这三家所持有的仓位总和，至少相当于全部未注销库存，很有可能更多。
当然，“明日-次日”本身自然也是逆价差，周二曾达到8美元，周三上午在1-2美元。同样在意料之中的是，现货-6月合约价差也收紧了，目前逆价差略高于30美元。
价差波动性似乎不会消失，因为空头正在通过向远端曲线移动来试图逃避现货日挤仓。
**铜去哪儿了？**
对于这一点没有什么特别诡秘的。表面上看，现货日主要多仓的数量都没有过份之处，但加在一起，他们相对于LME体系的可用流动性就显得巨大。
关键问题仍是库存吨位偏低。
为了吸引更多铜流向LME仓库，逆价差是必要的，尤其是那些囤在上海保税仓储区的铜。
上海保税铜库存没有统计数据报告，各方估计自然而然各不相同，但据信约有60-70万吨，其中大部分是作为在影子信贷市场融资的抵押品。这远超过LME、纽约商品期货交易所(COMEX)和上海期货交易所这全球三大铜交易铜库存的加总规模。
高盛对于未来一个月铜市紧俏程度的评估，计算基础来自于逆价差必须达到何种水准，才能吸引铜回流LME体系。
正如高盛所指出的，这个计算过程中有好几个不稳定的变动要素，其中包括LME价差、上海实货升水、融资铜的获利情况，其中融资铜本身又是一个涵盖多个变数的现象。
**尚未流出中国**
清楚的一点是，LME逆价差尚未大到吸引铜金属流出中国。
4月贸易数据显示中国出口21,499吨精炼铜，完全处于过去六个月的区间之内。年内迄今累计出口量77,000吨，较上年同期减少50%。
相比之下，4月进口量仍维持在341,000吨高位。中国来自全球其他地区的精炼铜净进口量，年内已增加560,000吨。
因此就不难明白其他地方的交易所库存为何都如此之低了。
然而，LME空仓持有者面临的问题是，没有任何迹象显示这股铜金属流入中国的趋势可能会减缓。
本月迄今，交割进入LME仓库系统的铜共计只有区区2,325吨，而其中进入亚洲仓库的更只有25吨。
有人认为，今年中国铜进口量增加，部分原因是锻造厂长单订货量上升。若是这样，这些铜将无法用于LME交割，最起码在终端用户用货旺季期间不会。
这样就剩下了进口融资铜这个“已知的未知因素”，但在这个问题上情况也变得复杂化，因有报导指中国国储局一直在买入保税仓库存。这些铜短期内也不可能流入市场。
高盛预计中国市场紧俏状况将在大约三个月后缓解，因需求旺季高峰已过，并且国内生产商在完成维护之后加快生产。
但对于作空LME的人来说，三个月时间太长，并且在中国铜进口这一块领域，好几个变数都充满太多不确定因素，因而无法迅速对中期可能发展得出任何确切结论。
最好的指标仍是LME的每日库存报告。今天的报告显示完全没有新的库存流入，明天情况是否会不一样呢？(完)
(译文审校 徐文焰/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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