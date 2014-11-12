《MAGUIRE专栏》玉米库存高企 但多头盼需求增加推升价格

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire；编译 朱晓军/高琦

路透芝加哥11月11日 - 今年美国玉米期末库存预估略高于20亿蒲式耳，将是10年来最高，相当于超过50天的消费量。虽然这批供应总量看似颇大，但国内需求已呈升势，应该会稳步消耗这些库存并在2015年支撑玉米价格。

的确，美国农业部自6月以来已经将美国玉米总需求上调2.75亿蒲式耳(2.1%)，因玉米价格达多年低点，推动终端用户需求增加。若国内乙醇产量继续上升，农业部未来还料将进一步调升需求。

玉米种植户坚持储存而非出售，这个因素也可能会在未来支撑价格。但是不论近期到中期消费如何强劲，储存的玉米最终都得投入市场，这点就会限制需求带动的价格涨势。

**趋势喜人**

玉米市场参与者过去几个月都忙着跟踪玉米长势，今年美国玉米产量料将创下纪录，首次突破140亿蒲式耳。

但是随着今年种植季以丰收结束，全美主要种植区开始收获，玉米终端用户也在夏末秋初适宜的价格环境下增加采购和消费量。

养殖户是玉米最大用户群，它们的玉米消费量预估较6月增加1.25亿蒲式耳，因为牛和牛肉价格持坚，同时玉米价格疲软，有利于提高养殖利润率和扩大养殖规模。

也就是说，美国大平原地带和中南部地区的广阔草场使得牧场主们可以更长时间的放牧畜群，从而令玉米饲料的购买量受限。不过，一旦冬季来临，以玉米为主的牛群饲料需求就将上升。

第二大玉米消费群体--乙醇生产商的利润率在近期大幅增加，预计将在今年余下时间里推动基于玉米的乙醇生产进一步扩张。

美国农业部已经在最新评估报告中将乙醇业的玉米使用量预估上调2,500万蒲式耳，这意味着从6月以来此类消费需求增加了1亿蒲式耳。但如果经营方在今年余下时间里如预期般的提高产出，那么到年底乙醇用玉米的需求还将有进一步增加。

再进一步设想，如果来自乙醇交易商的玉米需求增长引发了与饲料购买者的竞争，则玉米价格料将获得非常坚实的上涨动能，特别是如果海外需求也加入进来并带来美国出口的走坚。

美国农业部在6月以来已经将玉米出口预估上调5,000万蒲式耳，但过去三个月维持目标不变，因为船货运输方面的消息相当淡静。

这意味着，近期玉米出口市场乏善可陈的一个主要原因就是，大家的注意力完全被大豆所占据了，因为随着国际买家补充库存，大豆在多数出口线上都排在了优先位置。

但随着首批大豆新作供应的热潮散去，玉米就将开始逐步成为主角，年底前料看到购买订单的明显增多，出口商将排队装运玉米。

**库存的拖累**

虽然需求前景看来是一片大好，但价格上涨空间料将有限，因为这个秋季农场主囤积的玉米数量相当庞大。在美国中西部地区，现金充裕的种植主已经习惯了玉米价格保持在每蒲式耳4-5美元，因此对于最近几周价格跌至3美元以下无动于衷。

他们不会轻易接受较低的市场价格，许多农场主都选择先将谷物囤积几个月，期待价格反弹回有钱可赚的区间。

过往经验证明这种囤积待售的策略可以带来非常好的回报，因此一些农场主看来也愿意在2014/15年度再度实施这种手段。

然而，现实情况是这样做的农场主太多了，今年他们都在囤积谷物，因此等到这些库存最终被释放到市场上时，随着供应高峰的来临，价格涨幅将受限。

不止于此，玉米买家们已经充分认识到，农场主必须要在下一年的收获节开始前售出大部分谷物库存，因此买家们才不会轻易在途中追涨购入。

这一道理特别适用于国际消费买家，他们也非常清楚在全部玉米出口供应中有约三分之一可以通过南半球的种植园获得，那里的谷物生长季和成本结构都和北半球不一样，南半球的种植者可能不得不以低于美国种植者的价格来出售他们的谷物。

这也就是说，美国种植者如果长时间囤货待售，那么很有可能被海外的竞争对手抄了后路，因此他们不能只关注放在自己地盘上的库存，还必须确保能够及时的抓住需求强劲的好时机来售出谷物，即便那时候的售价可能并不是他们乐意接受的。（完）

(译文审校 杜明霞/艾茂林)

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