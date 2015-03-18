《KEMP专栏》交通运输业料将大力推动石油需求

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/John/Kemp/编译 孙茉莉/陈宗琦/徐文焰

路透伦敦3月18日 - 石油需求，与美国和其他发达工业国家的运输业需求密切相关。

据美国运输统计局(U.S. Bureau of Transportation Statistics)，2013年汽车、卡车、航空、铁路以及船运占到美国石油消费总量的71%。

包括汽油、柴油、航空燃料以及燃料油在内的石油燃料，占到运输业能源需求的97%。

在1970年代石油危机之前，美国石油需求中有多达一半来自电厂生产和家庭、办公楼以及工厂的取暖需要。

不过在油价大幅上涨后，石油在其他经济领域的角色，更多是被价格更加廉价的煤炭、天然气、核能以及可再生资源所取代，独留石油最后作为运输燃料需求。

相同的境况亦在其他发达工业国家重复。石油需求最终和运输服务业需求变得密不可分。

不过两者的关联则复杂的多，涉及资本投资，实践操作，速度以及燃料成本间的转换。

**外出旅行减少**

燃料消费在很大程度上受到外出交通方式的影响。航空服务业的燃料消耗要远超过船运、铁路、卡车以及汽车。

燃料成本还受到投资决定和操作行为的影响，比如：是否要把旧发动机更换成更省油节能的新发动机之类的投资决定；还有飞机、轮船或者卡车要跑多快，是满载还是装部分货物等操作行为。

更广泛来说，这就是资本投资和运营成本间的转换问题。淘汰掉老式的飞机、火车、轮船以及卡车，更新换代成更节油的，这虽是一项大的资金支出，不过这样一来能大幅削减燃料成本。

此外，速度和燃料消耗间也存在转换。

最明显的是航空运输和船运，飞机速度很快，但要消耗大量燃料，而船运，速度虽慢但燃料成本低。

由此，航空货运倾向于运送一些少量价值高的货物(电池和航空发动机)以及容易腐烂的货物(比如鲜花)，而重量较大的大宗和低价值的货物通常走水运、铁路或者卡车运送。

但是在个别的运输模式中，也有在速度/燃料的考量之间互相取舍的情况。

例如，货轮或油轮航行速度越快，激起的船首浪越大，就会需要耗用更多燃料来克服阻力。

就轮船而言，燃料消耗上升的速度甚至高于航速上升。因此当运费较高、而燃料价格较低的时候，为了以同样船只数目创造更多收入，尽管燃料成本增加，加快航行速度仍然合算。

但是当运费较低、而燃料价格较高的时候，放慢航行速度以降低燃料消耗，才能提高成本效益，即便如此一来，运送同样数量货物，需要航程耗时更久，以及更多船只才能完成。

这种“慢速航行”的现象，是航运业界在油价高企时期节省营运成本的重要方式。对航空与卡车运输业而言，速度对燃料消耗的影响虽然较小，但重要性也不在话下。

近几年，美国航空业者与卡车公司要求员工，稍微降低定速行驶的平均速度。为了减少昂贵的能源消耗，业者选择了牺牲速度与资本(因需要扩大机队或车队)。

交通运输业者还祭出许多比较不为人知的运作调整，以节省燃油费用。航空公司以电脑模型计算航行的确切需求后，删减了飞行承载的燃油量与水量。

运输业者纷纷指示飞机、轮船与卡车的驾驶人员，在静止不动时关闭主引擎，并在停泊于机场、港口与车站时，切换到由地面装置提供动力。

**减少旅行**

在最基层的部份，一些民众与企业会取消非必要的旅行，以因应高油价，据了解部分公司也会缩短供应链，减少运输哩程。

2008至2013年间，在美国与一些发达国家的汽车旅行数量与旅程出现下滑。在某些情况下，企业开始换掉距离较远的供应商，改用距离较近的供应商，以节省运输成本。

个别来看，这些节省燃料策略只会产生微小差异。不过全部加在一起，节省效应就相当巨大。

美国所有运输模式的能源消费总量，从1990年至2007年顶峰时期增长近30%。

不过根据美国运输统计局的资料，在触顶六年后的2013年，能源消费量仍较峰值时期低10%。

美国汽油、道路柴油和航空燃油的消费量均在2005-2007年见顶，然后开始下滑，无论是以绝对值衡量还是与前一周期的变化相比都是如此。

加州大学的James Hamilton计算结果显示，截至2013年，美国、欧洲和亚洲发达经济体每日燃油消费总量较2005年以前下降约800万桶。

**燃料价格下降**

这些变化中，有一部分已经深植于经济当中。

在2002-2012年期间订购的燃油效率更高的飞机、船只、火车头和卡车将服务数十年。企业则不会轻易抛弃在燃油价格高涨时期被迫采取的节能手段。

但是燃油经济性发生的其他改变没有那么根深蒂固，在目前燃料价格大跌时有可能出现逆转，至少是部分逆转。

货柜船和油轮已经提速。过去注重低速运行的作法已经被强调缩短运输时间所取代。

航空公司正尝试夺回部分货运业务。这些业务在燃油价格高涨年代流向费用更加低廉但速度较慢的陆运及海运。

随着美国经济增强且柴油价格下降，物流公司再度把重点放在尽快送达货物之上，即便这意味着要多消耗一点燃油。

在燃油价格居高不下时期，物流公司竭力达到满负荷运输状态，同时避免空载返程。不过现在这种压力已经缓解。

而原本尽量避免非必要旅行的企业和私人驾驶者，现在或许也能更加频繁地开车或者乘飞机出行。

**燃油需求上升**

众所周知，燃油消费量很难进行实时衡量。不过所有已知的同时指标都显示燃油消费逐步攀升。这一趋势始自2014年初，并在年底前由于油价下挫而加速。

根据美国各州和联邦记录，加州与德州的汽油销量以及美国航空公司的燃油消费量均有增长。此外RS Platou的顾问称，货柜船与油轮的行驶速度加快，暗示燃油消耗量也加大。

上述消费量的增长部分是由于经济转强，但也归因于燃油价格下降。

正如居高不下的燃油价格在2002-2012年期间所引发的无数细微变化，最终导致整体石油消费模式发生巨大改变一样，已经跌至低点的油价目前正逐渐发挥相反的作用。(完)

(编译 孙茉莉/陈宗琦/徐文焰；审校 高琦/蔡美珍/张明钧)

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