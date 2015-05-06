《RUSSELL专栏》沙特力求守住市场份额 但收获有限

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿5月6日 - 沙特作为全球最大的原油出口国，为了保护自己的市场份额，去年面对油价暴跌拒不减产，这已经成为市场认定的事实。

2015年已经过去了超过三分之一，现在可能需要分析一下，沙特是否成功地守住了在主要亚洲客户中的份额，以及这对于该国未来政策可能意味着什么。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)面向亚洲客户的指标阿拉伯轻质原油6月售价维持不变，但上调对欧洲的售价。

外界认为这表明沙特阿美想维持其原油在亚洲的竞争力。而对欧洲客户涨价，则反映出最近几周其它品级原油价格上涨。

但值得注意的是，阿拉伯轻质原油官方售价上调之后，仍较指标阿曼/迪拜原油贴水。

6月船货贴水为每桶0.6美元，与5月相同。

这个贴水幅度虽小于3月船货的每桶2.30美元，但已是连续九个月处于贴水。

浏览图表：沙特官方售价vs.布兰特-迪拜原油互换：link.reuters.com/bew64w

官方售价较指标价格贴水仍是相当少见，上一次出现是在四年多前。所以贴水连续出现显示沙特阿美想极力维护竞争优势，特别是在占其出口份额约三分之二的亚洲地区。

**和布兰特-迪拜原油价差走势分歧**

通常官方售价和布兰特-迪拜原油互换合约价亦步亦趋。自从去年9月以来，一个月期互换守在每桶约1.60美元的窄幅区间。那时我首度提到，沙特阿美维护市场份额的兴趣，更甚于以减产来撑住价格。

但就在布兰特-迪拜原油价差大致保持平稳的时候，沙特已经调降官方售价，打破了两者之间惯有的关联性，这更加显现出沙特维护价格竞争力的决心。

所以，如果说这个策略已经奏效，那么成效到底有多好？

中国是沙特原油主要买家，但实际情况却不是那么简单。

根据海关数据，今年1-3月中国自沙特进口1,275万吨原油，约为其总进口量的16%。

沙特第一季对中国原油供应量增长0.5%至每日约103.4万桶，但由于中国整体进口增加7.5%，这意味沙特仍拱手让出了市占率。

第一季的大赢家包括排名第三的供应国阿曼，对中国出口原油较2014年第一季增长30.8%；而俄罗斯和科威特对中国的原油供应则分别跳增14.3%和47%。

中国第一季的第五大原油供应国伊朗，供应数量减少1.9%；第二大供应国安哥拉则下滑7.5%。

但沙特第一季对中国供油数量的微小增幅，应对照2014年较前一年7.9%的降幅来观察。

因此可被视为正面迹象，显示沙特第一季已勉力增加对中国的供应量，以这种方式部分扭转了去年的降幅。

**沙特在印度的市占率下降，在日本则上升**

沙特阿拉伯还是亚洲第二大原油进口国--印度的最大供应方。印度在2015年第一季买入日均75.74万桶沙特原油，购买量较上年同期下滑1.8%。

纵观2014年，印度进口的沙特原油较2013年略微减少0.5%。其它向印度供油的主要国家情况如下，伊拉克供给量下降17.3%，伊朗供给跳涨41.5%，尼日利亚供应上涨27.6%。

面对亚洲第三大原油进口国日本，按照截至3月31日的财年来计算，沙特勉强取得了更好的成绩。日本在2014/15财年进口的原油较前一财年下滑7.2%，触及日均336万桶的26年低位，但该年日本从沙特进口的原油则仅下滑1.7%。

因此，即便沙特在日本的市占率略有增加，但在需求整体疲弱的环境下，沙特对日本的原油出口量仍为下降。

综合以上三个亚洲最大原油进口国的数据来看，沙特在该地区的市场份额或多或少得以保全，但肯定没有增加。

这意味着如果沙特阿美想消除竞争威胁，那他们将不得不维持把该国官方售价(OSP)定在相对较低水平的政策。（完）

(编译 张涛/李婷仪/张若琪/高琦 审校 张明钧/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。